AI学习｜AI世代下「文理共融」成大趋势 黄仁勋：「语言能力是驾驭AI关键」

AI学习｜这是一个AI大时代，由家长到孩子均全力或学习相关知识，努力适应这个数位新世界。面对如此来势汹汹的潮流，家长难免再次将教育重心押在数理或电脑相关方向，然而，Nvidia行政总裁黄仁勋早前在一个Podcast节目中表示，在这股科技洪流中，「文科生特别是英文系毕业生，未来可能有极佳发展」（大意） —— 咁即系点？或许我们应该将眼光更开阔，毋须执着文科或理科这二元分法，而是协助孩子装备自己，成为文理兼备的新人类，好等将来立足于AI与人类共存的Web 3.0开创性年代。

（示意图 / AI生成图）

关于AI与人文学科 名人有话儿

科技越见超乎想像，人文素养倒在当中抬头，全因科技背后，盛载仍然是人类的思想、情感与智慧之大成。科技巨擘与数位娱乐巨头，纷纷表达了相同的核心看法。

以前被认为「不实用」的英文系学生，反而可能是最成功的，因为他们最擅长的就是语言表达、逻辑论述、文字思考。 —— Nvidia行政总裁黄仁勋

Nvidia行政总裁黄仁勋（图片来源：网上图片）

AI面世后，谁能把想法说得精确、有逻辑，谁就能把AI用得最好。深度科学与数学依然重要，但语言能力才是关键。语言，现在就是AI的程式语言。所以说，英文系的学生，未来可能是最成功的一群人。

AI是放大人类潜能的工具，并非取代人类，而是更为凸显人文素养与语言能力在AI应用中的核心地位。 —— 史丹福大学电脑科学系主任、AI教母李飞飞 史丹福大学电脑科学系主任、AI教母李飞飞（图片来源：网上图片） AI的下一步不能只靠电脑科学家和工程师，必须纳入哲学家、历史学家、文学家、社会学家及法律专家的研究，因为技术的本质在于应对人类社会的复杂性。

从不后悔攻读文学学位，人工智能将使人文学科变得更重要。 —— Anthropic总裁Daniela Amodei

Anthropic总裁Daniela Amodei（图片来源：网上图片）

随着AI变得更聪明、更能完成海量任务，那些让我们成为人类的特质将更加不可取代，包括理解自身行为与情感的来源、洞察人类历史与文化，以及建立判断能力。

如果今天我有一位三岁小孩，我会着重培养其EQ。—— Netflix联合创办人Reed Hastings

Netflix联合创办人Reed Hastings（图片来源：网上图片）

在AI时代，教育重心将由STEM回归人文学科。AI擅长于结构化及规则导向的工作，却无法取代人类独特的情感与文化，因此历史与文学的能力，以及具备高EQ，将会显得更为珍贵。

给家长的信：文理共融 3个AI教育重点

相信大部分家长如记者一样，出生在没有电脑及智能手机的年代，我们是边学边用的，但我们的孩子甫出生，却已是一个充斥各种智能科技的世界，他们熟练运作AI是必然，而家长应该以培养能驾驭AI的子女为己任，这既要有理科的解题能力，也要兼具文科的判断力。以下是三个教育重点。

（图片来源：PhotoAC）

学懂问：与其急着找答案，不如先学会问对的问题，鼓励孩子多想「为甚么」，引导他们判断问题该如何解决，而不止是忙于找出正确答案。 生活中学习：日常就是学习的材料，旅游时学习地理，同时认识历史文化，让知识在生活中自然连结。 训练个人价值观：AI可以帮忙制作时间表或整理日程等数据处理，可是最终决定权还是在自己手上，孩子要练习取舍与判断。

（图片来源：PhotoAC）



文：刘佩桦 图：网上图片



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