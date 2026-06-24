儿童职业体验｜AEON小小理货员体验营活动 AEON Dream学习货场整理/了解百货营运

儿童职业体验｜转眼学期已快将完结，是时候为孩子准备暑期活动。除了学术上的知识，生涯规划对小朋友的成长同样重要，就趁暑假为小朋友安排一些儿童职业体验活动，让他们提早感受职场的酸甜苦辣，学习面对无数挑战。AEON每年均会举办「AEON Dream」体验营活动，让小朋友免费化身成为「小小理货员」，体验工作乐趣！即睇活动详情与报名方法。

儿童职业体验｜免费玩！AEON小小理货员体验营活动

爸妈平日爱到AEON超市入手生活百货，原来AEON每年会举办儿童职业体验「AEON Dream」体验营活动，让儿童及青少年亲身体验职场实况，协助他们探索未来职业取向，更可以学习与体会社会工作的意义、劳苦及乐趣。今年的AEON Dream体验营活动主题为 「小小理货员」，参加的小朋友可以从中体验学习货场整理、陈列及其他相关知识，了解百货营运的基础工作！

（图片来源：AEON）

点击图片浏览儿童职业体验详情：

做AEON一日限定小店员

全港9间AEON STYLE分店预备了 「AEON Dream小小理货员」体验营活动，免费邀请各位小朋友亲身到店内做一日限定店员！活动只接受网上及亲身报名，不接受电话报名。如有兴趣的9至14岁小朋友，记住要留意以下各分店的举办日期、开放报名日期与报名连结呀！

小朋友平日常吃急冻「叮叮」食物，你 们又可知道应如何将食品分类及存放呢？（图片来源：Aeon）

点击图片浏览以往「AEON Dream」体验营活动：

AEON STYLE油塘

日期：7月11日（星期六）

时间：10:00 – 12:00

开始报名日期：6月22日（星期一）

截止报名日期：6月26日（星期五）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于6月22日 （星期一)开放

*中选参加者将于7月4日或之前获电邮或电话通知

AEON荔枝角店

日期：7月13日（星期一）

时间：10:00 am – 12:00 noon

开始报名日期：6月24日（星期三）

截止报名日期：6月28日（星期五） 23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于6月24日（星期三)开放

*中选参加者将于7月6日或之前获电邮或电话通知

AEON STYLE黄埔

日期：7月16日（星期四）

时间：10:00 – 12:00

开始报名日期：6月27日（星期六）

截止报名日期：7月1日（星期三） 23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于6月27日（星期六)开放

*中选参加者将于7月9日或之前获电邮或电话通知

AEON大窝口店

日期：7月17日（星期五）

时间：10:30 – 12:30

开始报名日期：6月28日（星期日）

截止报名日期：7月2日（星期四）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于6月28日 (星期日）开放

*中选参加者将于7月10日或之前获电邮或电话通知

AEON STYLE康怡

日期：7月24日（星期五）

时间：10:00 – 12:00

开始报名日期：7月5日（星期日）

截止报名日期：7月9日（星期四）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于7月5日（星期日）开放

*中选参加者将于7月17日或之前获电邮或电话通知

AEON STYLE 荃湾

日期：7月28日（星期二）

时间：11:00 – 13:00

开始报名日期：7月9日（星期四）

截止报名日期：7月13日（星期一）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于7月9日（星期四）开放

*中选参加者将于7月21日或之前获电邮或电话通知

AEON九龙湾店

日期：8月7日（星期五）

时间：10:00 – 12:00

开始报名日期：7月19日（星期日）

截止报名日期：7月23日（星期四）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于7月19日（星期日）开放

*中选参加者将于7月31日或之前获电邮或电话通知

AEON将军澳店

日期：8月9日（星期日）

时间：10:30 – 12:30

开始报名日期：7月21日（星期二）

截止报名日期：7月25日（星期六）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于7月21日（星期二）开放

*抽签结果会于8月2日或之前透过电邮或电话通知

AEON屯门店

日期：8月28日（星期五）

时间：10:00 – 12:00

开始报名日期：8月9日（星期日）

截止报名日期：8月13日（星期四）23:59

报名连结：＞＞按此＜＜

*报名连结会于8月9日（星期日）开放

*中选参加者将于8月21日或之前获电邮或电话通知

AEON Dream 体验营活动

费用：免费（活动时长约1-2小时）

对象：9 - 14岁

查询：FB@AEON Stores Hong Kong

*只接受网上及亲身报名，不接受电话报名。

*如报名人数超出活动名额，将会以抽签形式拣选。

*参与该分店活动只可到该分店报名，其他分店不能代为报名。

*活动详情请到以下AEON/AEON STYLE分店顾客服务台查询。

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