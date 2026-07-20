前港队单车教练仇多明「破风」育儿经 女儿仇斯雅呈分试与港队梦取平衡 附儿童学单车3大贴士｜亲子专访

在上月举行的「屈臣氏集团香港学生运动员奖」颁奖礼上，12岁的仇斯雅站在台上接过奖座，台下的父亲仇多明笑得开怀。这对在单车界并肩作战的父女，平日在赛场上是严肃的教练与队员，私底下却是无话不谈的「车友」兼朋友。然而，这位前单车港将坦言，这条为父之路并非一开始就顺风顺水，而是「铁腕与放手」之间的挣扎。

烈日当空，单车场内疾风呼啸，伴随着链条快速转动的沙沙声。这里的空气充斥着汗水与紧绷的张力，对普通孩子而言，单车疾速下的眩晕与跌倒的恐惧足已让人却步，何况是那些要跟随严格教练进行刻苦训练的小车手？

前港队单车代表仇多明与女儿仇斯雅（图片来源：《亲子王》）

此时，教练的一声呐喊打破了紧张的气氛。但在这层看似严厉的教练外壳下，藏着的是一位父亲冷静而温柔的目光。他是仇多明，而他身旁那位年仅12岁、已在单车界展露出天赋的女孩，是他的女儿仇斯雅。这对「父女档」在单车场上，踩出了一段既是师徒、又是朋友的紧密关系。

曾幻想做「严父」被女儿笑容触动

每位父亲在孩子出生前，心中或许都有一套理想的育儿蓝图。育有两女的仇多明直言，在大女斯雅出生之初，自己曾一 心想要扮演传统的「严父」。然而，现实的育儿生活却让他彻底打破了这个想法，他很快便发现「严父」这条路在女儿身上根本行不通。真正令他转变的契机，是有一次看见斯雅因为单车比赛获得好成绩，流露出满足的笑容。那一刻的喜悦深深触动了他，让他决定放下执念，将「指令式」的硬性要求，转变为放手让女儿自主学习、从中获得启发。他明白，唯有让女儿拥有真正快乐的童年，才是他最想送给她的礼物。

斯雅上月荣获「屈臣氏集团香港学生运动员奖」，该奖项为香港规模最大的学生运动员表扬计划之一。（图片来源：受访者提供）

虽然在日常生活中是一位「甜爸爸」，但只要一踏入单车场，面对规则与安全时，仇多明就绝对「无情讲」。不论是跟车太贴，还是没有留意后方，他都会毫不留情地大声喝斥；甚至会「借女训人」，借着责骂斯雅，来警惕其他学员。这不是为了营造父亲或教练角色的威严形象，而是出于对安全的重视。私底下，他亦会为自己的严厉感到挣扎，但为了斯雅长远能独立面对比赛与逆境，他认为必须让女儿经历这个建立纪律的阶段。严厉背后，其实是重如铁石的温柔。

单车上谈心事 成就紧密父女情

在一个家庭里，爸爸与妈妈通常各有分工。仇多明太太扮演着「严母」的角色，负责把关功课与温习，斯雅也调侃着承认妈妈确实比较严厉；而仇多明则主要负责带女儿踩单车。他把自己形容为一个「水泡」，带女儿踩单车时能让她暂时远离沉重的功课与考试压力。有趣的是，父女之间最珍贵的沟通，往往是在单车上发生。斯雅很喜欢在踩单车时与爸爸分享学校的琐事或同学之间的趣闻，而每当女儿踩到一半想聊心事时，仇多明总会幽默地回应，叫她踩完这一段再谈，因为当下环境不安全，他也听不到。单车上的互动成为了父女间的情趣。

仇多明与大女斯雅在单车场上是严肃的师徒，私底下却是无话不谈的「车友」兼朋友。（图片来源：《亲子王》）

回想起女儿的童年，仇多明分享了一段温馨往事。斯雅幼稚园时就读上午班，下午较空闲，仇多明当时特地买了主题乐园年票，经常带着年幼的斯雅到迪士尼乐园畅玩，享受无忧无虑的父女时光。不过他笑言，现在轮到妹妹上幼稚园，但妹妹读的是下午班，大家也变得忙碌，较难再像当年那样随心畅玩了。

而斯雅的单车旅途上不止有父亲，还有一众队友。疫情期间，斯雅需要留家上网课，仇多明毅然在家楼下开设了一间单车舖，并顺势组织了一班与斯雅年龄相若的小朋友成立单车队，让女儿在成长路上有一班同伴互相扶持，创造一个健康的成长环境。

仇多明为女儿在屋企楼下开设单车舖， 并组织车队。他亦常常回味昔日买主题乐园年票、带着读上午班的斯雅随心畅玩的无忧时光。（图片来源：受访者提供）

爱恨交织的「8分爸爸」在眼泪与斜坡中蜕变

在车队与单车舖的同伴包围下，这条单车路走得热闹，但回到现实的训练中，父女间的相处依然充满「火药味」。在斯雅眼中，这位单车教练爸爸究竟值几多分?「8分！」斯雅调皮地笑说，随即又补多一刀:「扣了2分，因为有时他真的太恶了。」

斯雅笑着爆料，自己有时赖床不想去晨练，平日温柔的爸爸就会放出狠话：「你今日唔踩，以后都唔好踩！」虽然每次听到这句话斯雅都会被吓到「弹起身」，然后乖乖练车，但她笑言，其实自己不是真的怕爸爸，而是舍不得单车队那班并肩作战的朋友。正是这份牵绊，让当年的「爱哭鬼」在不知不觉中长大。如今，斯雅甚至在山路爬坡上展露出比父亲更强的天赋，经常在大帽山和摩星岭的陡峭斜坡上将爸爸远远「抛离」。她打趣地说：「现在上斜我比他厉害，他只是平路冲刺够快。」在汗水与泪水交织的斜坡上，女儿已经踩出了属于自己的路。

呈分试与港队梦 学业与兴趣间取平衡

在单车路上追逐的同时，即将升中的斯雅也需要兼顾呈分试、升中面试等学业方面的考验。面对读书与训练的双重压力，仇氏父女心中都有着清晰的原则 —— 学业为先。

仇多明的态度非常明确，当女儿到了关键的考试阶段，他宁可让斯雅的运动成绩暂时下滑，也一定要先满足太太对女儿学业的要求。他深信，现阶段的单车训练，核心目的在于培养女儿面对逆境的坚毅精神和斗志，而不是在分数与名次间盲目地「逼她狂踩」。这种重视过程多于结果的态度，反而为斯雅在心理上构建了一个安全网，让她在沉重的呈分试压力下，依然能把单车当作依靠。

面对呈分试与升中面试，父女俩坚守「学业为先」的原则，让单车成为高压读书环境下的最佳减压方法。（图片来源：受访者提供）

港队资格以外 永不设限的破风未来

虽然要15岁才能成为港队单车代表，但年仅12岁的斯雅在技术与成绩上早已流露出进入港队的潜力。然而，面对这张无数运动员梦寐以求的入场券，这对父女却异常淡定。

对于未来，现阶段的斯雅展现出超越年龄的成熟，她坦言自己这一刻还没想得太远，目前只想一边踩单车、一边先读好书，等长大一点再作打算。但只要谈起单车，她眼里那股初生之犊的拼劲便会点燃。「我想入港队，好像李慧诗、李思颖她们一样踩得那么快！」

虽然未够年龄加入港队，但12岁的斯雅已期待未来能像大师姐般在赛场破风。（图片来源：《亲子王》）

面对女儿的港队梦，仇多明选择将主导权完全交还给她。他从不强求女儿继承自己的衣钵，并持完全开放的态度。如果女儿长大后不想当职业运动员，想和妈妈一样当一名护士，或者追求其他梦想，他都会全力支持。他唯一希望的，是女儿能将在单车上学到的坚持与刻苦，应用到人生未来的每一场比赛中。

仇多明早已做好了当女儿最强后盾的准备，他笑言：「如果有一天她真的进了港队，我去应征做教练、器械维修，甚至扫地都好，我也想陪着她。但如果有一天她说不想踩了，我也完全欢迎。最重要是单车曾带给她快乐。」这份教育理念，他从没有高调地宣之于口，而是选择用身教。去年，他亲自出战世壮运场地赛与公路赛，并成功夺得奖牌，用行动向女儿证明：只要保持热爱，不论到了甚么年纪，依然能在赛场上获胜。台上的女儿接过奖座，台下的父亲亲身示范着坚持。真正的父爱，就是以陪伴女儿成长为最美的风景。在这条破风的路上，仇多明用他的温柔与智慧，守护着女儿前行的每一步，迎向那永不设限的未来。

仇多明去年亲自出战世壮运并成功夺奖，用实际行动向女儿证明只要保持热爱，不论甚么年纪依然可以获胜。（图片来源：《亲子王》）

儿童学单车3大安全与技巧贴士

许多家长想教小朋友踩单车，却因心痛孩子跌倒而迟迟不敢放手。仇多明分享了以下三个实用建议，强调只要方法正确，一般半小时内就能学会！

1. 由平衡车开始 培养把手操控感

先让小朋友玩没有脚踏的平衡车，让他们双脚着地前行，学会用把手控制平衡。当他们对把手操控有安全感后，自然能放松身体。

2. 家长必须「放手」 切忌帮拉车头

家长最常犯的错误是因害怕孩子跌倒而牢牢抓着单车头，这样会破坏孩子的自发平衡感。正确做法是放手让孩子自己控制方向，家长只在单车后半部（如座垫下方）轻轻推一把给予动力。

3. 安全环境下 舒适比繁重护具重要

在安全、平坦的场地，首要考虑孩子的舒适度。香港天气闷热，过于厚重的头盔和护膝会让小朋友感到烦躁、阻碍动作，反而减慢学习进度。建议初学时可先佩戴轻便头盔，待正式上路或速度加快时，再补上手套、护膝等完整护具。

文：林诗敏

图：陈仲梁、部分由受访者提供

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