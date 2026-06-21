香港海事博物馆免费航运亲子同乐日 海员真人图书馆/游戏摊位/模拟驾驶体验 附报名方法｜亲子好去处

亲子好去处｜一年一度的海员日由国际海事组织于2010年订立，而为了庆祝海员日，香港海事博物馆每年都会有一日免费开放予公众参观，今年的免费航运亲子同乐日定于6月27日，希望大、小朋友有机会深入了解香港的航运业和航海历史，也可向各位劳苦功高的海员致敬。即睇香港海事博物馆免费航运亲子同乐日活动详情，以及特备活动报名方法。

亲子好去处｜香港海事博物馆免费航运亲子同乐日 必玩模拟驾驶体验

香港海事博物馆今年的航运亲子同乐日以「远航无界 安全同行」为主题，将聚焦于「海员所面对的艰辛、压力与风险」，并以「承载全球贸易，承担风险」为核心口号。博物馆希望透过有趣的活动，以温馨而亲切的方式带出讯息：航海生活的核心价值，强调安全、关怀与责任。

太平洋航运货船 （图片来源：香港海事博物馆）

作为太平洋航运的年度开放日，今年将会预备一系列富有趣味性与互动性的活动，望小朋友边玩边了解海员如何透过安全可靠的航程，连系世界。开放日有一系列精彩的活动及纪念品，让一家大小都有机会深入了解香港的航运业和航海历史，亮点包括游戏与资讯摊位、拍照区、纹身贴纸体验、策展人导赏、影片播放，当日参加摊位活动，即可领取纪念品，今年，更特别准备了「海员真人图书馆：后生也行船」和「航向世界的香港：海事×艺术对谈」等活动，将进一步丰富市民的体验。

来自太平洋航运的专业航海员和船舶 管理人员会亲身教授正统的绳结、六分仪、指南针的使用方法，让参加者更深入了解海员日常工作及航运知识！（图片来源：香港海事博物馆）

特别要留意一向最受小朋友欢迎的模拟驾驶体验，孩子可一试货启驳船、高速船甚至著名且历史悠久的天星小轮，并在模拟驾驶室内了解海员的各种任务，体验身临其境的真实「海上之旅」，穿越香港水域和维多利亚港！

模拟驾驶体验：可以一试驾驭各种船只，包括货启驳船、高速船甚至著名且历史悠久的天星小轮，并在模拟驾驶室内了解海员的各种任务，体验身临其境的真实「海上 之旅」，穿越香港水域和维多利亚港！（图片来源：香港海事博物馆）

点击图片浏览亲子好去处详情：

同期于长廊展览厅和B5展览厅也有全新教育项目「艺术货启航航」，而B6展览厅正在举办名为「维多利亚港与我们」的全新展览，展出18张从19世纪60年代到20世纪 70年代的历史照片，带大、小朋友穿越时空，追溯维多利亚港的演变历程。

「艺术货启航航」（图片来源：香港海事博物馆）

「艺术货启航航」（图片来源：香港海事博物馆）

「艺术货启航航」（图片来源：香港海事博物馆）

「维多利亚港与我们」（图片来源：香港海事博物馆）



太平洋航运亲子同乐日

日期︰ 6月27日（星期六）

时间：10:00 - 19:00

地点︰中环八号码头香港海事博物馆

详情：＞＞按此＜＜



模拟驾驶体验

地点：香港海事博物馆 A 层船舶模拟驾驶室

第一场︰10:30 – 11:30

第二场︰12:00 – 13:00

第三场︰15:00 – 16:00

第四场︰16:30 – 17:30

名额：每场限 12 个单位（1个成人或1个成人及4-11岁小孩12岁或以上人士当作成人计算。）

申请详情：网上报名由即日起至6月21日晚上11时59分止。每个单位只限登记1场体验，成功申请者将于6月25日或之前收到一封确认电子邮件；名额有限，先到先得；费用全免。

报名方法：＞＞按此＜＜



相关文章｜AC米兰足球学院香港免费儿童足球体验班 启德体育园新设专属天台足球场试脚 附报名方法｜亲子好去处