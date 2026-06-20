嘉道理农场暨植物园2大暑假活动 森林艺术日营/亲子夏日探险队2026｜暑假好去处

刚刚吃完端午糭，快到7月，暑假即将展开！漫长的6个多星期除了吃喝玩乐，也可以参与一些寓玩于学的暑假活动。嘉道理农场暨植物园于今个暑假，特别为不同年龄小朋友举办一连串的活动，让孩子可以将大自然当作课室，边玩边学，更有机会亲近一些平日少见的动物、昆虫，也可动作做手作，过个有意义的暑假。即睇嘉道理农场暑假活动详情与报名方法。

嘉道理农场暑假活动1：森林有木：艺术日营

木材是重要原材料，能制成家具和纸张等，一棵树由幼苗长大成大树，当中需以年计，所以很多小朋友都知道要爱惜资源，避免浪费。位于大埔的嘉道理农场暨植物园，向来推动永续活动，今年推出全新童森创作活动「森林有木：艺术日营2026」，小朋友可利用回收木材展开四天艺术旅程，制作木制抹酱刀、动物木制时钟、木制叶形杯垫和与爸妈共创木制乐器等，期间将会加插探索园内野生动物、夜间生态行等生态教育活动。家长可以根据孩子的兴趣，灵活选择参加特定日期的活动。

认识本土植物及园内的「木材回收计划」， 与树木对话 。（图片来源：嘉道理农场暨植物园）

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森林有木：艺术日营2026

地点：大埔嘉道理农场暨植物园

日期：7月21 - 24、8月12 - 15日

费用： $780起 （报名参加3天或以上活动，即可享总活动费用85折优惠）

对象：8 - 12 岁小童（第4天需家长陪同）

截止报名日期：6月20日

详情及报名：＞＞按此＜＜

嘉道理农场暑假活动2：亲子夏日探险队2026

长达个半月的暑假快将展开，家长们安排了哪些节目予孩子？到主题乐园游玩？还是到室内游乐场放电？想孩子过个寓玩于学的暑假，可以跟他们到嘉道理农场暨植物园「亲子夏日探险队2026」，一张套票即轻松体验「食、玩、学」三重乐趣，可参加深度学习工作坊，还可以趁机入园亲近大自然，也可享用有机美食，还有农场鸡蛋做手信，可舒舒服服玩足一整天！

在保育员带领下，可近距离观察园区拯救的野生哺乳动物，如活泼的赤麂、豹猫或鸟类，还有蟒蛇、蜥蜴，学习牠们的保育故事。（图片来源：嘉道理农场暨植物园）

以大自然为主题的工作坊选择多多，想近距离观察园区拯救的野生哺乳动物与野生动物，可参加「哺乳动物保育课」、「泰加巨蜥大解密」、「寻蛇特攻队」、「寻蛇特攻队」，分别与赤麂、豹猫、蜥蜴、蟒蛇等见面，了解牠们的生活习性。「夏日蜂 Show」则可参观平日不开放的蜂园，认识蜜蜂的有趣特性；喜欢入厨的又可参加「酵玩小厨神」，体验传统发酵食品的制作过程，亲自炮制纯素迷你薄饼及七彩芭菲杯；于「攀过番果山」活动中，可游览果园及采收，即埸试食夏日当造的番石榴。

亦可做个小厨神，亲手制作发酵食物，享受纯素迷你薄饼及七彩芭菲杯。（图片来源：嘉道理农场暨植物园）

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亲子夏日探险队2026

集合地点： 嘉道理农场暨植物园 / 大埔墟铁路站（参考各个活动

详情）

对象：3岁或以上亲子

报名方法：＞＞按此＜＜

* 必须至少1位小童加1位或以上成人同行（即最少购买2套套票）。

夏日蜂 Show

日期：7月18日、8月15日（星期六）

时间：10:30-11:40、12:30 - 13:40、14:45 - 15:55（70分钟）

套票费用：$320 / 位

酵玩小厨神

日期：7月18、25，8月1、15、22日（星期六）

时间：13:00 - 15:15（连交通2小时15分钟）

费用：$320 / 位

哺乳动物保育课 / 泰加巨蜥大解密 / 寻蛇特攻队

日期：7月19、26日，8月2、9、16、23日（星期日）

时间：11:30 - 12:15（哺乳动物保育课）、13:30 - 14:15（泰加巨蜥大解密）、14:30 - 15:15（寻蛇特攻队）（45分钟）

费用：各$260 / 位

夏日田园无限Fun

日期：7月25日、8月8日（星期六）

时间：10:30 - 11:45、14:30 - 15:45（75分钟）

费用：$320 / 位

虫游水陆空

日期：8月1日（星期六）

时间：09:30 - 11:00（90分钟）

费用：$260 / 位

攀过番果山

日期：8月8日（星期六）

时间：10:30 - 11:30、13:30pm - 14:30pm（60分钟）

费用：$320 / 位

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