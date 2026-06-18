海洋公园水上乐园618优惠「$8专场」 附购买连结及限量抢优惠码｜亲子好去处

终于等到放暑假，是时候抛开书包去尽情放电！夏天最好去玩水，海洋公园水上乐园已开放喇！想以最抵价去玩，就要场今日（18日）有618优惠「$8专场」，快快去入手，狂玩八彩天梯、急流旋涡！另设平日票/全票限量优惠，开放使用至8月31日，即刻用以下购买连结再用优惠码，到时抢飞入场！

亲子好去处︳海洋公园水上乐园618优惠 $8入场玩

海洋公园水上乐园为亚洲首个全年、全天候临海水上乐园，园内共有5大特色主题区，特别推介全港首个冲浪模拟机，与刺激好玩的「急流旋涡」，这条结合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯，必定可令人兴奋紧张到大声尖叫！

暑假好去处︳海洋公园水上乐园门票限时快闪优惠买一送一（图片来源：海洋公园）

「八彩天梯」拥有八条赛道的竞赛式滑水梯，最啱爱挑战高速移动及急速坠落快感的大、小朋友！园内亦照顾到小宝宝，特设「威威水地带」，这个多层式的互动游戏区，包括六个嬉水地带，一个迷宫和一个幼儿戏水池，好玩又有趣。

（图片来源：海洋公园）

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优惠：

．成年：平日HK$262/位，全票HK$378/位（原价平日HK$272/位，全票HK$388/位）

．小童/学生：平日HK$128/位，全票HK$262/位（原价平日HK$138/位，全票HK$272/位）

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（图片来源：海洋公园水上乐园）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月18日10:00至6月26日23:59

使用日期：2026年6月18日至8月31日（休园日除外）

开放时间：10:00-19:00（建议出发前至官网查询最新时间）

地址：香港香港仔海洋径33号海洋公园水上乐园WaterWorldOceanParkHongKong

*水上乐园入场门票持有人可以使用免费穿梭巴士服务由海洋公园直达水上乐园

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