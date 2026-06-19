亲子美食游踪5大推介 亲子餐厅舞狮表演体验/与爬宠边玩边食/酒店叹下午茶玩豆腐工作坊｜亲子好去处

亲子好去处｜6月份有端午节、父亲节，加上临近毕业季节，经常会跟亲朋好友聚餐，想找个地方好好庆祝之余，小朋友有节目，一家人又可以好好享受饭局，不妨留意以下的亲子餐厅，既有亲子美食、亦有打卡位，还可以增长知识，大、小朋友都自然可「用餐愉快」喇！

亲子美食推介1：胡同丰味早午餐 舞狮表演体验

每逢农历新年或重要庆祝活动，总会有色彩夺目的舞狮表演助庆，对小朋友来说这是种只可远观而遥不可及的传统技艺。以Fusion新派川菜与北方菜闻名本地及海外的「胡同」，除了美味菜肴和无敌海景吸引不少捧场客外，其星期六、日限定的「丰味早午餐」（Feng Wei Brunch）亦很受欢迎。不但提供无限任食点心及额外付费两小时酒精饮料任饮外，还会有中国传统技艺表演如变脸、功夫茶、手拉面、点心DIY及彩虹书法等。

平日舞狮表演都只能远观或从影片中观 看，6月14、28日在胡同的早午餐环节，便可近距离欣赏到精彩舞狮表演。（图片来源：《亲子王》）

最近更新加入舞狮表演加工作坊，小朋友可参与为舞狮点睛，更可跟师傅学习基本舞狮技巧及打鼓节奏，了解这项非遗背后的技艺。

小朋友可参与为狮子点睛、点额头、 舌头，然后由头扫到尾，寓意由年头旺到年尾。（图片来源：《亲子王》）

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丰味早午餐

地址：尖沙咀中间道15号H Zentre 18楼胡同

时间： 逢星期六、日及公众假期11:30 - 15:30 （表演详情请参阅网页）

费用：$588起 / 位 （净食物；10岁或以下儿童免收费）

查询及预约： ＞＞按此＜＜

亲子美食推介2：Jello & Mellow 森林奇妙派对：与爬宠做朋友

家长带小朋友外出用餐，如餐厅能有适合儿童的玩乐设施和活动，便可以一站式解决「吃喝玩乐」的烦恼。邻近太古港铁站的Jello & Mellow近日推出端午节特别活动「森林奇妙派对：与爬宠做朋友」，联乘本地异宠教育机构My Mini Zoo小小宠物园带来几位可爱爬宠朋友，包括泰加巨蜥、龙猫及金直间捕鸟蛛，发掘珍奇动物的小秘密，更有30分钟时间可零距离接触＋亲手喂饲，在导师指导下和动物做朋友。费用还包括在店内自由玩乐及$100餐饮消费券，相当抵玩！

Jello & Mello早前已举办过「森林奇妙派对：与爬宠做朋 友」，让小朋友轻轻摸摸牠们，学习如何 照顾这些特别的动物朋友。（图片来源：受访者提供）

另外，7至8月将举行 Around The World 2026，举办暑期夏令营、与「国际巨星」一起派对、户外各国传统工艺工作坊及多国美食餐单，敬请留意餐厅的社交平台公布！

（图片来源：受访者提供）

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森林奇妙派对：与爬宠做朋友

地址：鲗鱼涌英皇道1001号9楼Jello & Mellow

日期：6月19日

时间：17:00 - 19:00

费用：$248 / 位（大小同价，已包含入场费及$100餐饮券。）

查询 ：5111 4895

亲子美食推介3：山下菓子 唐老鸭及史迪仔陪你开餐

唐老鸭和史迪仔都不是传统乖巧型卡通人物，常伴随而来的捣蛋和乌龙事叫人哭笑不得，也深得各年龄层粉丝爱戴。近日山下菓子 （Kingsley Café & Meal） 于旺角的T.O.P店推出迪士尼双主题期间限定店，特别为庆祝6月9日唐老鸭生日及6月26日国际史迪仔日而设。由即日起活动正式迈入「第二阶段：蓝色庆典」，店内换上双星庆祝主题巨型挂布及大派庆典名信片外，一系列蓝调赠品、食品、饮品、甜品、周边商品亦同步登场，粉丝可尽情打卡为心爱角色应援！

为了庆祝6月9日唐老鸭大寿及6月26日史迪仔日，山下菓子于7月起设期间限定店。（图片来源：受访者提供）

6月份生日的寿星经网上预约进店用餐更即可免费获赠一份「精美蛋糕」；另外，凡于网上订座，全枱只要有两位朋友身穿含有「蓝色元素」的衣服进场，即免费获赠「蓝色庆典限定明信片」 ！

北海道忌廉 千层蛋卷：甘香抹茶配上清淡海盐蛋糕， 打造出独特的庆典甜品。（图片来源：受访者提供）

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西部大冒险：蓝色庆典＠山下菓子

日期：即日起至7月6日

营业时间：12:15 - 22:00 （最后入座 20:10）

地址： 旺角弥敦道700号 T.O.P This is Our Place 314 - 315号

订座网页：>>按此<<

亲子美食推介4：龙堡国际酒店 豆腐+变色花茶工作坊

味道清淡的豆腐看似「简单」，但原来这种传统食物的制作过程竟涉及科学原理！炎炎夏日想在室内又玩又食兼学习有趣知识，可参加由港旅国际旅游有限公司与PhD Scientists博士科学工作室合办的「豆腐制作×幻彩变色花茶工作坊」，由黄豆研磨成液态的豆浆开始，再加入包含硫酸钙的石膏粉作为凝固剂，教授钙离子和蛋白质分子产生的化学作用。工作坊还会以蝶豆花为例子，解释花青素和酸碱值的关系，制作幻彩花茶。活动后更可以品尝亲手制作的豆腐，还有龙堡国际酒店的丰富自助下午茶，脑袋和肚皮也满载而归。

豆腐有益又美味，参加豆腐制作工作坊学习背后的科学原理。（图片来源：受访者提供）

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豆腐制作×幻彩变色花茶工作坊

地址：尖沙咀柯士甸道8号龙堡国际酒店

日期：6月28日（星期日）

对象：14:15 - 17:00

费用：$288 / 位 （大小同价）

报名：＞＞按此＜＜

查询：9319 1122（WhatsApp）

亲子美食推介5：大安茶冰厅 鸳鸯茶餐厅作品展

茶餐厅可谓港式饮食文化之一，但香港美食选择繁多，很多小孩宁愿吃美式快餐或日式寿司，渐渐遗忘港式美食的美好。老字号茶餐厅「大安茶冰厅」于2023年结业后重新装修，尽量保留昔日情调和装修，更推出一系列全新Fusion菜单，例如椰汁芋头西米露蛋挞、XO酱忌廉大虾意大利粉、黑芝麻麻糬西多士配黑芝麻雪糕等，最近更与居港日籍女插画家mangonaoko合作，在店内展出一系列以猫咪和茶餐厅为主题的插画，为怀旧冰室增添可爱。

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大安茶冰厅

地址：油麻地广东道830号地舖

营业时间：09:00 - 18:30

*香港猫猫茶餐厅作品展展期：即日起至7月底

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