AC米兰足球学院香港免费儿童足球体验班 启德体育园新设专属天台足球场试脚 附报名方法｜亲子好去处

全球足球盛事首轮赛事已差不多完结，热门球队固然交出功课，但有不少赛果叫付惊喜，首次亮相的佛得角守门员禾仙夏更一战成名！想跟小朋友更投入比赛，可以跟他们去启德体育园「启动夏日足球狂热」，有大电视免费直播超过30场赛事之余，亦可一次过shopping扫球衣及周边商品，更有AC米兰足球学院香港的免费儿童足球体验班，即睇活动详情，快快为孩子报名，就不定成为未来足球新星。

亲子好去处｜AC米兰足球学院香港 x 启德体育园 免费儿童足球体验班

从电视观赏足球赛事又怎能满足好动的小朋友，一于披甲上阵落场一齐踢！AC米兰足球学院香港于比赛期间，特别于启德体育园分校举办免费儿童足球体验班，于香港红黑军团启德分校新成立的专属天台足球场上，在专业教练团队的指导下，小朋友可学习足球技巧、提升球感与身体协调，并在充满欢乐的氛围中建立自信与团队精神！著名足球运动员山度士、陈肇麒及马泽纯亦将于指定时段亲临课堂指导，机会难得，名额有限，要快快报名！

AC米兰足球学院香港 x 启德体育园：免费儿童足球体验班（图片来源：启德体育园）

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AC米兰足球学院香港 x 启德体育园 免费儿童足球体验班

日期：即日起至6月26日（星期一至五）

地点：启德零售馆2 3楼 启航台（天台）

对象：3-4岁、5-7岁及8-12岁

费用：免费

参加方法：参加者必须于出席课堂前登记，并出示启德零售馆、启德体艺馆、运动健康中心或美食海湾之商户消费满HK$50的有效发票

报名连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：启德体育园）

3-4岁组别（截至6月17日可报名场次）

．6月18日 16:00 - 17:00

．6月19日 17:00 - 18:00

．6月22日 16:00 - 17:00

．6月23日 15:00 - 17:00

．6月24日 16:00 - 17:00

．6月25日 16:00 - 17:00

．6月26日 16:00 - 17:00

5 - 7岁（截至6月17日可报名场次）

．6月19日 16:00 - 17:00

．6月23日 17:00 - 18:00

．6月24日 17:00 - 18:00

．6月25日 17:00 - 18:00

8 - 12 岁（截至6月17日可报名场次）

．6月18日 18:00 - 19:00

．6月22日 18:00 - 19:00

．6月23日 18:00 - 19:00

．6月24日 18:00 - 19:00

．6月25日 18:00 - 19:00

．6月26日 16:00 - 17:00

同场加映：启德体育园「启动夏日足球狂热」免费睇30场直播赛事+扫球衣

园区于即日起至8月7日期间亦有「启动夏日足球狂热」主题活动，有齐世界足球赛事直播、美食应援、周边商品、足球体验及多重消费奖赏等，一站式吃喝玩乐，绝对可满足球迷！于启德零售馆2的中庭大电视，将会免费直播超过30场世界足球赛事，等大家可「现场」睇波更兴奋！于指定日子及时间，现场更会免费派发可口可乐等指定饮品，令大家更尽情投入足球气氛！

（图片来源：启德体育园）

体育园多间食肆亦同步推出「美食应援阵容」，部分食肆最早更于早上7时开门，提供各式各样的早午餐美食，穿上球队衣到居食屋「和民」可享「买一送一」的冰镇啤酒，美食广场Food Gala的「幸福巷子」及「虾面店」会低至限时85折优惠或获赠特色小食。启德零售馆亦有多间运动潮流品牌及球会限定店，备齐热门国家队官方球衣、球迷版球衣、专业配备及足球主题商品，打气时换上爱队球求就更开心。

（图片来源：启德体育园）

活动期间亦有多重消费大激赏，配合七一回归，7首两星期更推出「加码战术」，加推额外消费奖赏。将全城足球狂热推向高峰！于即日至7月20日期间，在早上8时至下午1时，于启德零售馆消费满港币$100，即享「主场馆停车场」免费泊车优惠（适用于大型活动日子或特定日子，包括6月27至28日及7月10至12日）。

（图片来源：启德体育园）

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世界足球赛事直播

日期：即日起至7月20日

地点：启德零售馆2，G楼中庭

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