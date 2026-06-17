岭南大学香港同学会小学开放日展现实力 领会学生真正能力之本｜梁永乐专栏

岭南大学香港同学会小学（下称岭南同小）的两天开放日，其实不止是一场成果展。每年小一报名季节，各学校都会举办简介日。走进校园，你很难不被那种「过分投入」的爱校热情所包围 —— 学生在解说，家长在追问，老师在一旁补充。你心中不免浮起疑问：「到底在为谁辛苦，为谁忙？」难得这次踏进深水埗这所小学的简介日，整体感觉却是为了学生、为了学习。这，才是教育的初心。

岭南大学香港同学会小学简介日主题是「从深水埗出发 看郑和下西洋」。（图片来源：作者提供）

这所学校今年的主题是「从深水埗出发 看郑和下西洋」。听起来像历史科，但现场更像是一个跨越时空的实验场：航海、文化交流、设计思维，甚至连饮食与城市观察都被拉进同一个学习框架。

展现小学鲜见能力

所谓跨科，如果只是把几科拼在一起，很容易流于形式。但这次比较有意思的是，学生真的「用得上」 —— 他们从同理心出发，尝试理解当年的航海处境，再一步步定义问题、制作原型，最后把答案说出来。不是背诵，而是解构。你会看到一种很少在小学出现的能力：他们能讲清楚「为甚么这样做」，甚至愿意谈「哪里做得不够好」。这种学习，殊不简单。活动两天，接近4,000人入场。七场课程讲座一早爆满，才艺表演变成另一种「吸客点」。

（图片来源：作者提供）

但更值得留意的，是那些不在流程表上的细节 —— 走廊挤满人、展室水泄不通、家长在某个摊位前排到另一层楼。例如家教会的身体彩绘，或者一个马赛克锁匙扣工作坊，这些看似「轻松」的元素，反而让整个学习场景变得立体：学习不再只属于课室，而是整个社群一起参与的过程。

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当然，背后的设计更关键。学生可以上渔船、坐天星小轮、走进海事博物馆；校方甚至把风帆带进校园，让学生实际感受「航行」这回事；再加上一碗由米芝莲师傅教的竹升面 —— 这些安排不是噱头，而是在回答一个道理：历史，如何变成经验？

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学生能力不是被操练得来

还有一个细节值得一提。学校与教大合作，把社会学的5E模式与AEIOU观察法带入深水埗的社区探究。换句话说，学生不止是看「过去的航海」，也在看「现在的城市」。这种连结，才是真正的学习。很多学校都在谈全人发展、创新思维、解难能力，但真正困难的，从来不是口号，而是如何把这些东西变成学生每天在做的事、每天的小故事。岭南大学香港同学会小学这次的成果展，某程度上提供了一个答案：当学习有场景、有问题、有观察，学生自然会长出能力 —— 而不是被教出来，更不应是操练出来。

（图片来源：作者提供）

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

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