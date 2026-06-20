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爆旋陀螺热潮｜工程师妈妈教废物再造 自制2个简易好玩陀螺学科学原理｜STEM学堂

亲子
更新时间：11:23 2026-06-20 HKT
发布时间：11:23 2026-06-20 HKT

近来全港掀起一片「爆旋陀螺」热潮，市面上热门款式经常断货，想买就难免要「硬食」炒价。与其给炒家赚钱，工程师妈妈就教大家不如在家自制环保又好玩的平版陀螺，成功制作专属陀螺的满足感，绝不比逊于在爆旋陀螺战斗盘上胜出呀！

STEM活动1：废物自制家用版「爆旋陀螺」

陀螺也可亲自动手制作！只要懂得利用家里的废物，跟着工程师妈妈的步骤，就可自制一个独一无二的陀螺！既省钱、环保，更能在拉动发射器的瞬间，明白陀螺背后的科学原理。

（图片来源：工程师妈妈Yanny）
（图片来源：工程师妈妈Yanny）

材料和工具

  • 胶樽 1个
  • 胶樽盖 2个
  • 𠝹刀1把
  • 绳子 50厘米
  • 胶纸 适量
  • 竹签 1支
材料和工具（图片来源：工程师妈妈Yanny）
材料和工具（图片来源：工程师妈妈Yanny）

点击图片浏览制作废物自制家用版「爆旋陀螺」步骤：

家用版「爆旋陀螺」科学原理：

这次自制陀螺的发射原理，与先前介绍过的「手拉飞轮」大同小异。当我们用力拉动绳子时，手部的动能会通过绳子传递到竹签轴心，逼使樽盖陀螺高速旋转。为甚么陀螺转动后不会马上倒下，还能维持一段时间？这涉及物理学上的「角动量守恒」。旋转中的物体会有一种想保持原本旋转状态的特性（亦称陀螺效应）。转速越快，陀螺就越稳定。直到陀螺与地面的摩擦力和空气阻力将能量消耗殆尽，它才会慢慢停下来。这个 D.I.Y. 绝对是一边玩、一边学习物理的好机会！

STEM活动2：手拉飞轮

由Y世代、Z世代，到Alpha世代，爆旋陀螺依然长青，更能再次爆红。一拉一转，任你年龄多大都能找到节奏。回带60年前，公公婆婆们已经在玩同一物理学原理的玩意 — 「手拉飞轮」。不论是大手牵小手还是小手牵大手，让我们一同定格在童年，寻回原始的快乐。

（图片来源：工程师妈妈Yanny）
（图片来源：工程师妈妈Yanny）

材料和工具

  • 纸皮
  • 剪刀
  • 圆规
  • 白纸
  • 浆糊笔
  • 颜色笔
材料和工具（图片来源：工程师妈妈Yanny）
材料和工具（图片来源：工程师妈妈Yanny）

 制作「手拉飞轮」3个步骤

步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。

步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤1：用圆规在纸皮及白纸上画上同样大小的圆形，再用剪刀剪出。在两张白纸圆形上分别画上喜爱的图案，然后用浆糊笔贴在纸皮的两面。（图片来源：工程师妈妈Yanny）

 步骤2：在靠近圆心两旁位置各开一个小孔，将绳穿过两个小孔，再打结成一个圈，「手拉飞轮」就完成了。

步骤2：在靠近圆心两旁位置各开一个小孔，将绳穿过两个小孔，再打结成一个圈，「手拉飞轮」就完成了。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤2：在靠近圆心两旁位置各开一个小孔，将绳穿过两个小孔，再打结成一个圈，「手拉飞轮」就完成了。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤2：在靠近圆心两旁位置各开一个小孔，将绳穿过两个小孔，再打结成一个圈，「手拉飞轮」就完成了。（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤2：在靠近圆心两旁位置各开一个小孔，将绳穿过两个小孔，再打结成一个圈，「手拉飞轮」就完成了。（图片来源：工程师妈妈Yanny）

步骤3：把绳圈套在双手拇指或食指上，先转动飞轮让绳子缠绕起来，直至绳子扭紧，然后双手向外一拉，纸皮飞轮便会高速旋转起来！ 

步骤3：把绳圈套在双手拇指或食指上，先转动飞轮让绳子缠绕起来，直至绳子扭紧，然后双手向外一拉，纸皮飞轮便会高速旋转起来！（图片来源：工程师妈妈Yanny）
步骤3：把绳圈套在双手拇指或食指上，先转动飞轮让绳子缠绕起来，直至绳子扭紧，然后双手向外一拉，纸皮飞轮便会高速旋转起来！（图片来源：工程师妈妈Yanny）

「手拉飞轮」科学原理：

拉动绳子时，绳子会先缠绕在轴上，形成螺旋。当你继续转动，绳子会形成更紧密的「超螺旋」。在这过程中，绳子不断积聚能量。当绳子解开时，能量会转化为动能，从而驱动纸皮高速旋转，成为飞轮。高速旋转的飞轮会产生巨大的离心力，而旋转的物体有保持其旋转状态不变的特性，这就是角动量守恒；这也解释了为甚么飞轮一旦转动起来，就能维持一段时间，而不是立刻停下。

「手拉飞轮」科学原理（图片来源：工程师妈妈Yanny）
「手拉飞轮」科学原理（图片来源：工程师妈妈Yanny）

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