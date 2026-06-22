父亲节专访｜世事常出人意表。布冧爸爸有着好cute的名字、好man的外表，是一位离婚六年的离异爸爸，育有两名现时读中三的「家姐」和四年级的「细佬」。回想六年前给种种压力围困，人生跌堕至谷底。「当时最恐惧从此跟孩子不能相见。离婚已是无可避免，其时跟前妻的关系亦水火不容，坦白讲，既委屈也不舍，无奈又要接受现实。」可以想像，布冧爸爸的情绪压抑得如待爆发火山，就在这痛恨难当时，刚好有位处境相同的朋友，接受完家福会服务而得到帮助，对方鼓励他踏出勇敢的一步。

父亲节专访｜「离异爸爸」成被忽略群体：「最恐惧从此跟孩子不能相见」 孩子给予勇气望鼓励同道人 （图：霍楚晖）

离异爸爸：孩子为我带来勇气

大男人，第一次分享忍不了「爆喊」。「好感激当日那些有经验的爸爸跟我分享，我的痛，他们早已经历过，好好的将我接住，那种互相扶持和明白，真的很重要。」布冧爸爸形容，「离异爸爸」是一群易被忽略的边缘群体，男士也需要情绪支援，不要只顾面子「收收埋埋」。「自己受了别人恩惠，顺利跨过困境，希望自己也传承勇气给同道人。」这份勇气，还来自家姐与细佬。

多年来的父亲节礼物，物轻情义重。（图：霍楚晖）

分开是事实，但父母双方能保持和谐，肯定可减少对两姐弟的影响。布冧爸爸在共亲有「SENse」 —— 离异家庭特别需要儿童支援计划帮忙下，学习跟前妻平和沟通，以爱修补家庭裂缝，也让他明白，即使只是周末跟两姐弟共处，只要情感真挚，也无阻他做一位称职的父亲。「未能见面的日子，孩子都会跟我紧密联系，WhatsApp、讲电话、视讯通话不断，也因为在照顾上需要交流，现在跟前妻会适时联系，建立互相合作的关系。」

小手牵大手

两姐弟逢星期六来爸爸家，一顿晚餐最令人期待。有阵子家姐嗜吃蒜蓉包，布冧爸爸会特别上烹饪班，为了粒女，亲自买蒜头打成酱扫在面包上，放到焗炉焗香香 —— 睇字都想食（笑）！星期日三个人行程紧凑，早上返教会，下午溜冰或踩单车、看电影、行山、放狗⋯⋯如此这般，期待下星期六再相聚。布冧爸爸形容两姐弟都是E人「两个都好乖」，有时候妈妈交托星期六晚要温习、做功课，他就跟二人说「我们有任务要完成」，完成后就是自由时间，打机睇电视都开绿灯。「大人上班朝九晚六，下班就万事休，孩子下课后还要做功课、补习，『工时』比我们更长！他们早上八时前已返到学校，我九时多才到公司呢！」

（图：霍楚晖）

家姐已经是15岁的少女，操心事不算多，细佬是SEN孩，有轻微专注力不足，每件事专注10多20分钟就失焦，能够完成所有功课已是超额完成，不过细佬在「放闪」方面可说拿满分。「有次细佬参加了跑步接力赛，因为平日是妈妈接送，去到运动场，同学都不太认得我，后来他的朋友终于发现我这个『陌生人』，细佬立即牵着我手、介绍给他的朋友认识『呢个系我爸爸，系咪好靓仔？』。」布冧爸爸开心极了，坦言那种快乐不是儿子赞靓仔，而是「他很乐意跟别人说我是他爸爸」。值得一提，即使细佬已经是四年级学生，只要跟爸爸外出，就会自然而然牵着布冧爸爸的手；那天也有同学笑问「你咁大个仔仲拖爸爸？」 —— 这小手牵大手，必然牵系到老。

给同道爸爸的鼓励

「有些爸爸已经久没见过孩子，对他的状况、身高、样子也开始模糊⋯⋯记忆中的孩子，总有一天会长大，将来到自立之年，说不定就能重逢；所以爸爸们要保持身心灵健康，静待重逢机会，到时和孩子重新建立一份友谊。未必是父子 / 父女关系，大家做朋友，饮餐茶、聊聊天，这将会是最好的礼物。」

文：刘佩桦 图：霍楚晖

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