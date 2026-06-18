父亲节专访｜曾援助大埔宏福苑灾民 香港红十字会赈灾服务经理望孩子感受他人困难 ：「有家人等着回家感觉真好」

父亲节专访｜灾难当前该如何面对？香港红十字会经理（赈灾服务）王志浩（Terry）是一位年轻爸爸，工作性质是提供赈灾物资和紧急现金援助。去年大埔宏福苑大火，Terry与团队于火灾两小时后到达现场，资讯一片混乱。「居民都疑惑发生何事？有人工作时睇到新闻，或收到家人电话赶去现场，我们尝试整理混乱资讯。」同时，政府宣布居民不能回家，很多家庭留宿临时庇护中心，Terry与团队立即要确定难耐的第一晚有足够被铺，让灾民先睡一觉。「那一晚已肯定他们有一段漫长时间不能回家，所以要安排下一日开始做紧急现金援助的登记、准备派发。同时走到不同福利事务中心、领取综援的中心，为受影响的家庭注册及支援。」

香港红十字会经理（赈灾服务）王志浩（Terry）（图片来源：受访者提供）

当日往宏福苑的车上，他致电太太「今晚唔返屋企食饭，你同小朋友瞓先，唔使等门」。然后差不多两星期都不能回家吃饭，一晚Terry约11时多回家，本以为迎接的是一片漆黑，没料七岁的囝囝和三岁囡囡在房间跑出来 —— 「爸爸你返嚟啦！」那一秒，Terry抱着二人不禁说「多谢你哋等我」。「那段时间处理了不少家庭情况，能够抱着自己的孩子，顿觉世事无常。」Terry不讳言，有家人等着回家的感觉真的很好（无奈地笑了一下），可是很多家庭却是家人失散、分离，艰苦难堪。

（图片来源：受访者提供）

Terry在红十字会工作了12年，最近五年才留守香港服务，之前会到海外赈灾，如约旦难民营、孟加拉、印尼等地，生离死别，见识过不少，说没感触是假，单是宏福苑事件，Terry接触过一对像他这般年纪的爸妈，见面时他们手抱着婴儿，了解后才知道，火灾时BB还未满月，那一刻Terry心很痛，想到三岁的女儿才离开幼婴阶段，照顾初生BB的辛劳仍是历历在目。「他们原先花了很多心思布置婴儿房，现已毁于一旦，一切只好重新开始。」这不是一件容易的事，可是这对父母表现乐观，笑声不断，生命力之顽强令Terry难忘。

这一幕，谁能忘记？（图片来源：受访者提供）

感受他人的困难

工作如此烦重，幸而做护士的太太深明工作性质，Terry缺席跟家人晚饭、聊天的周末已是平常，难受是孩子生病，自己必须当值，所以Terry每年安排一家四口去旅行，完全抛开工作。囝囝9月升小二，囡囡还是大BB，有时候睇到台风或火警消息，都会问爸爸是否在那里工作？小人儿未懂得用太多言语表达关心，但Terry常常在裤袋、衫袋找到发夹、公主夹 —— 「她说给我带上班。」甜到呢！Terry坦言女儿偶然来一个「甜笑突袭」，真的不能抵挡。至于两父子都有浪漫，儿子是铁路迷，路过听声就能说出火车或港铁型号，日本、台湾的铁路都拜访过，又会研究各类型火车资讯。「囝囝『求』了我很久，最后成全他，用了三个半小时完成本地铁路游，每个车站都有拍照和拍片，非常尽兴，完成这趟旅程，他的开心程度远超于去主题乐园游玩。」

温馨的四口之家（图片来源：受访者提供）

Terry细细个就参加红十字青年，倒不用囝囝一定要「继承衣钵」，只想他追求自己喜欢的事情外，也要关注身边人的需要，就如爸爸在各种苦难中，切身处地，感受他人的困难。

（图片来源：受访者提供）

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文：刘佩桦 图：受访者提供

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