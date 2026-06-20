父亲节专访｜肿瘤病童父变寄养爸爸愿照顾更多病童 知女儿病况痛入心扉：「预咗养她一世」

This is the way —— 我辈之道。这是星战系列电影《曼达洛人与古古》 中，曼达洛人 （The Mandalorian） 一生信奉的教条，代表无畏、忠诚与坚守原则的战士精神，曼达洛人领养了孤儿古古，成为银河最强爸爸。现实世界，爸爸就是生活的战士，孭起头家、劳心劳力，无论是哪一种身份的爸爸，都努力地守护儿女，终其一生，专心致志。一年容易又父亲节，不是每位爸爸的路都平坦顺遂，他们扛起伤痛，让爱在荆棘中绽放，因为，this is their way。

肿瘤病童父变寄养爸爸 钟先生（图：Vincent Wong）

为父之道 少少温柔多多爱

踏入钟先生的家，窗明几净，感受到一股爱的流动。钟先生是车房老板，与太太本来计划生三个，2014年诞下长子卓轩，两年后妹妹慧心出生，慧心四岁时确诊「脑干海绵状血管瘤」，「3B计划」中断，往后要面对女儿三次开脑手术，在这黑暗之时，钟先生毅然成为寄养爸爸，为一时无依的孩子遮风挡雨，这份对孩子的爱，如在云雾间见到一抹明媚。

丈夫做访问，讲到女儿做手术的惊险，太太在旁落泪。 （图：Vincent Wong）

知病况痛入心扉

初发现女儿「唔妥」是妈妈，见她眼珠越来越斜以为是斜视，经视光师检查后发现有散光，戴了一阵子眼镜情况竟更差，视光师再次为慧心验眼，检查后眼睛情况正常，提醒他们不如照MRI。当时是疫情，想照MRI比平常预约更耐，刚好星期日一家人返教会，两兄妹跟其他小朋友跑跑跳跳看似如常，但钟太看在眼里，只觉慧心步履奇怪，立即跟丈夫说不如叫女儿行直线看看，结果，夫妻二人决定带女儿到急症室。「当时哥哥还小，只好分头行事，太太陪个女去急症室，我带哥哥回家等消息。」

手术要趴着做、割开头颅，刮走海绵状血管瘤，留下长长的疤痕。（图片来源：受访者提供）

钟先生在家表面如常，实则内心如蚁咬般煎熬，尤其女儿被火速安排上病房、照CT，有陪伴过家人到公立医院的都明白是「有事」。「她们两点多到急症室，五时多医生已建议女儿转去香港儿童医院。」世事凑巧，钟先生有熟客是脑科医生，早听他们说过很多病人情况，知道女儿要转院，隐约心里有数，只是没想到情况这么严重。「那时候已入夜，陪哥哥入睡时终于收到太太来电，只听到太太颤抖的声音：妹妹……有个瘤……然后我已听不清楚太太说甚么，很不开心但又不能丢下哥哥一个在家，好痛！」话说及此的钟先生面红红，可见当日是如何痛入心扉。由入院到转院及确诊为「脑干大阴影肿瘤」，前后三日，第三日慧心已经在手术床上。「女儿的海绵状血管瘤是良性，但生在脑干而成为复杂病影响身体很多状况。医生说长在小脑或大脑的血管瘤，如果只有约五毫子大可以接近完全切掉；但在脑干只能切除少部分，因为每条神经线都碰不得。」

第一次手术前留影。（图片来源：受访者提供）

愿照顾更多病童

第一次开脑手术花了九小时，慧心复元情况甚佳，一家人开心了半年，病情出现变化，检查后发现是血块压着第六条神经线，要进行第二次手术。「本想趁这次彻底清掉肿瘤，可惜最后还是不行。」钟先生心痛女儿每动一次手术，复康路更漫长艰难，而最不想面对竟要进行第三次手术。「2021年10月8日是太太生日翌日，慧心第三次开脑，手术后医生动用呼吸机协助呼吸，让她能深度休眠来帮助身体修复，本预计要深层休息两天，结果当晚她就醒了。」小病人展现顽强的生命力，医生立即为她拔去喉管。这一次的复康期比过往任何一次都长，最高峰曾经要覆诊13科，近年已减少到只需覆诊较重要的眼科和神经综合科等，终于轻省了一些。

夫妻二人互相扶持，一起面对痛楚。（图：Vincent Wong）



家庭如斯多变故，弥漫忧伤不足奇，钟家却有着昐望及大爱。慧心第一次手术后，钟先生坐在儿童医院ICU外，看到很多病童插喉的模样，不知那来生出一股劲，做了一个决定 —— 我要领养，要照顾更多孩子！他立即致电有关机构。「对方跟我说『唔达标，要评估』，于是我再打去母亲的抉择，她们很好人，听了我的事后说可先开档案。」后来机构联络钟先生，告诉他可以考虑做「寄养家庭」。「由那时开始便和太太去上课、申请，正常需时半年便可，但因为疫情、女儿做手术等事宜，等了一年半才正式成为寄养家庭，两岁多的小男孩便来到我们家。」

女儿一句「想试吓住村屋」就搬屋，这个三人秋千架是儿子亲手搭建。 （图：Vincent Wong）

意想不到是小男孩的到来，促使慧心大有进步，简直成为了她的「治疗师」。「妹妹当时6岁，平衡能力和小男孩差不多，感恩是小男孩让慧心有做姐姐的自觉，喜欢照顾他，虽然他早已懂得自己吃饭，妹妹却会喂他，感情要好，二人经常一起玩，（肌肉）做了很深入的协调。」小男孩成长步伐迅速，本来语言能力延迟了半岁，半年后只差距一个月。「他和慧心爱玩厨房游戏，玩着就吵架，你说他说话能力有多好（笑）。」面对寄养孩子，钟先生坦言着重教导与规矩。「初来时会乖乖陪我看电视，很温馨，熟落后就不客气了，指挥我开YouTube！（笑）圣诞节时幼稚园开派对，老师说每人可以要一件小礼物，他选了一枚女生发夹，老师还道他选错，没料他说『我送给姐姐』。」

访问前一天，小男孩正式到了领养家庭，最后一天睡醒，他问钟先生「可否睡多晚？」。「内心不舍，但这么快配对到领养家庭，很为他高兴，只好跟他说以后要听爸爸妈妈话，他自言自语『今日系最后晚餐啦！』。」好笑又催泪，好像人生就是苦乐参半。

（图：Vincent Wong）

开心是共你活每一天

钟先生不讳言，最想慧心有一天跟正常人一样，现实是明知女儿的智商，跟同龄小朋友有差别「预咗养她一世」。 「无奈要接受，接受就是感谢每一天的拥有。我没有沮丧，努力走过每段经历，虽然很不幸，但现在我可以分享海绵状血管瘤是甚么，甚至开解别人。」钟先生现在最开心，是每天见到儿女走出门口上学。「不知道她为甚么生病，但活一天就是一天，也是我开心的每一天。」

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：Vincent Wong、受访者提供

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