父亲节听听五位爸爸的心底话：天瑜爸爸「倒数」的爱、大埔宏福苑赈灾服务者心声｜《亲子王》新一期精选

This is the way —— 我辈之道。这是星战系列电影《曼达洛人与古古》 中，曼达洛人 （The Mandalorian） 一生信奉的教条，代表无畏、忠诚与坚守原则的战士精神，曼达洛人领养了孤儿古古，成为银河最强爸爸。现实世界，爸爸就是生活的战士，孭起头家、劳心劳力，无论是哪一种身份的爸爸，都努力地守护儿女，终其一生，专心致志。一年容易又父亲节，不是每位爸爸的路都平坦顺遂，他们扛起伤痛，让爱在荆棘中绽放，因为，this is their way。

肿瘤病童父变寄养爸爸

钟先生是车房老板，与太太本来计划生三个，2014年诞下长子卓轩，两年后妹妹慧心出生，慧心四岁时确诊「脑干海绵状血管瘤」，「3B计划」中断，往后要面对女儿三次开脑手术，在这黑暗之时，钟先生毅然成为寄养爸爸，为一时无依的孩子遮风挡雨。

（图片来源：《亲子王》）

慧心由入院到转院及确诊为「脑干大阴影肿瘤」，前后三日，第三日已经在手术床上。「女儿的海绵状血管瘤是良性，但生在脑干而成为复杂病影响身体很多状况。」家庭如斯多变故，弥漫忧伤不足奇，钟家却有着昐望及大爱。慧心第一次手术后，钟先生决定要领养，后来因为各种原因而做了「寄养家庭」，成为一位两岁多的小男孩的寄养爸爸。

（图片来源：受访者提供）

有家人等待回家 感觉是最好

香港红十字会经理（赈灾服务）王志浩（Terry）是一位年轻爸爸，工作性质是提供赈灾物资和紧急现金援助。去年大埔宏福苑大火，Terry与团队于火灾两小时后到达现场，资讯一片混乱。当日往宏福苑的车上，他致电太太「今晚唔返屋企食饭」，然后差不多两星期都不能回家吃饭，一晚Terry约11时多回家，本以为迎接的是一片漆黑，没料囝囝和囡囡在房间跑出来，那一秒，Terry抱着二人不禁说「多谢你哋等我」。「那段时间处理了不少家庭情况，能够抱着自己的孩子，顿觉世事无常。」Terry不讳言，有家人等着回家的感觉真的很好（无奈地笑）。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

倒数的爱 陪伴走独立的路

因为天瑜（2020年疑因医疗事故成为植物人，至2024年离世），大众认识了「天瑜爸爸」，他同是Macrus、天瑜哥哥的爸爸，哥哥今年12岁，9月将升读中一。不知不觉，天瑜已离世两年，爸爸也是病人，癌症已扩散，现时每月需到深圳接受标靶药治疗。跟妹妹相差两岁、有自闭症的哥哥，爸爸感恩他善良懂事，甚少因为父母长时间陪伴妹妺而抱怨，但天瑜爸爸免不了无奈愧疚。「两兄妹相处时间太少，妹妹留院时他又细，不适合去医院，后来又有Covid，前后只探望过妹妹三次。」

（图片来源：《亲子王》）

迟到好过无到 和女儿并肩追梦

当梦想遥不可及、备受百般阻拦时，但苦过方知甜。高志昌医生与女儿成功携手抓住梦想，高医生50岁才追梦，成为一位无国界医生。第一次出差的地方是利比里亚，当地的贫困与生活状况，让高医生震撼一生。「当时我想『我们真的住在同一星球吗』，怎能艰苦如此？」

高医生勉励天下父亲，同时勉励自己「只要愿意为孩子遮风挡雨就已经是好爸爸。」。

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踏出勇敢一步 以爱修补裂缝

布冧爸爸有着好cute的名字、好man的外表，是一位离婚六年的离异爸爸，育有两名现时读中三的「家姐」和四年级的「细佬」。回想六年前给种种压力围困，人生跌堕至谷底。「当时最恐惧从此跟孩子不能相见。离婚已是无可避免，其时跟前妻的关系亦水火不容。」后来他接受了家福会的服务，学习跟前妻平和沟通，以爱修补家庭裂缝，也让他明白，即使只是周末跟两姐弟共处，也无阻他做一位称职的父亲

（图片来源：《亲子王》）

想细读五位爸爸的故事，就留意今次《亲子王》「封面故事」的详细报道。

烈日与疾风下的温柔 前港队单车教练仇多明的「破风」育儿经

在上月举行的「屈臣氏集团香港学生运动员奖」颁奖礼上，12岁的仇斯雅站在台上接过奖座，台下的父亲仇多明笑得开怀。这对在单车界并肩作战的父女，平日在赛场上是严肃的教练与队员，私底下却是无话不谈的「车友」兼朋友。然而，这位前单车港将坦言，这条为父之路并非一开始就顺风顺水，而是「铁腕与放手」之间的挣扎。

（图片来源：《亲子王》）

夏季蚊患不可忽视 你要知道的蚊媒传染病警号

蚊叮会传染疾病人人皆知，但原来它们所带来的疾病可大可小，这点必须在每年夏天提醒家长，要小心预防。不少家长以为这些疾病只在外地流行，但事实上，香港气候潮湿炎热，加上人口流动频繁，蚊媒传染病其实一直「在我们身边」。只要稍一疏忽，孩子也有机会受到感染。张杰医生于今期《亲子王》「健康养生」专题中，为大家详解不同蚊子可传播的疾病，让各位家长可辨识早期征状，做好日常防蚊措施，保护孩子健康。

（图片来源：Shutterstock）

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