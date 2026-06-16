尖沙咀朗廷酒店618优惠限定1折 午餐$88任食长脚蟹、晚餐$158叹波士顿龙虾/鲍鱼 周末亲子Dine & Play玩手作坊｜亲子优惠

自助餐是不少家庭聚餐的好选择，人人口味不同，但在食物款式多多的自助餐中定必找到心头好。尖沙咀朗廷酒店自助餐有妈妈最爱的海鲜，也有爸爸喜欢的牛排，也有小朋友争住吃的串烧，当然也有一系列甜品，绝对啱一家大小！今日（16日）更推出618优惠限定1折，自助午餐低至$88任食长脚蟹，自助晚餐亦只是$158就可大叹波士顿龙虾、鲍鱼！周末亲子Dine & Play更有手作坊可以边食边玩，即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠｜尖沙咀朗廷酒店自助餐618优惠限定1折

尖沙咀朗廷酒店TheFoodGallery自助午餐就有长脚蟹、面包蟹、熟虾、翡翠螺、文蛤、青口、鲍鱼，食肉兽的爸爸可试烤阿根廷沙朗牛排、红酒杂菜烩牛肋肉、酱烧美国猪肋骨、白酒忌廉汁蓝青口、黑啤酒烩鸡腿、泰式烧猪颈肉、香酥焗带子批等，最新更加推串烧站，小朋友一定最喜欢，还有广东炸酱面、熔岩朱古力，周末亦会加推班尼迪蛋、雪糕新地，低至$88就可以叹到，大满足。

（图片来源：langhamhk.buys.hk）

而尖沙咀朗廷酒店TheFoodGallery自助晚餐则以「珍馐百味」为主题，以可持续海鲜为灵感，必食蒜蓉粉丝蒸波士顿龙虾，还有鲍鱼、雪场蟹脚、面包蟹、青口、濑尿虾等，更有多款主厨招牌菜式，如酥皮焗海鲜配莳萝酱、海鲜汤、焗酥皮带子、烤蜗牛酥皮卷等；爱吃甜品的妈妈，记住要试试千层蛋挞、樱花芝士蛋糕及道明寺樱饼，亦有孩子最爱的熔岩朱古力、Mövenpick雪糕。

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【618年中大促限定｜1折低至HK$88/位】自助午餐

平日用餐时段：12:00-14:30；周末：11:30-15:00（适用于6月16日-6月30日，不适用于6月19日-21日）

优惠：

．平日：HK$88/位（原价HK$482/位）

．周末：HK$118/位（原价HK$647/位）

（已包括加一服务费）

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【618年中大促限定｜1折低至HK$158/位】「海续珍味」自助晚餐

用餐时段：18:00-22:00（适用于6月16日-6月30日，不适用于6月19日-21日）

优惠：

．平日：HK$158/位（原价HK$867/位）

．周末：HK$172/位

（原价HK$944/位）（已包括加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【618年中大促限定｜买一送一｜人均低至HK$263/位】自助午餐

使用时段：星期一至五12:00-14:30，星期六日11:30-15:00（不适用于6月19日-21日、7月1日）

优惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位

．星期六日HK$706/2位，平均HK$353/位（原价HK$608/位）

（已包括加一服务费）

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【618年中大促限定｜买一送一｜人均低至HK$473/位】「海续珍味」自助晚餐

使用时段：星期一至日18:00–22:00（不适用于6月19日-21日、7月1日

优惠：

．星期一至四HK$946/2位，平均HK$473/位

．星期五至日HK$1,030/2位，平均HK$515/位（原价HK$1,038/位）

（已包括加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜周末亲子（2成人+1儿童）Dine&Play优惠】自助午餐

使用时段：周末及公众假期11:30-15:00（最早可使用日期6月27日）

优惠：

．HK$1,101/3位，平均HK$367/位（原价HK$581/位）（已包括加一服务费）

*含亲子手作坊（10岁以下小童，约25分钟）

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【独家优惠｜周末亲子（2成人+1儿童）Dine&Play优惠】「海续珍味」自助晚餐

使用时段：周末及公众假期18:00-22:00（最早可使用日期6月27日）

优惠：

．HK$1,602/3位，平均HK$534/位（原价HK$827/位）（已包括加一服务费）

*含亲子手作坊（10岁以下小童，约25分钟）

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【独家优惠｜学生礼遇｜低至5折】自助午餐/「海续珍味」自助晚餐

使用时段：午市12:00-14:30；晚市18:00–22:00

优惠：

．自助午餐：星期一至五HK$248/位（原价HK$482/位）

．「海续珍味」自助晚餐：星期一至四HK$438/位（原价HK$867/位）

（已包括加一服务费）

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【优惠｜银龄礼遇星期三｜长者专属67折优惠】自助午餐

使用时段：星期三12:00-14:30

优惠：

．HK$228/位（原价HK$339/位）（已包括加一服务费）

*此优惠只适用于65岁或以上长者

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【优惠｜银龄礼遇星期三｜长者专属53折优惠】「海续珍味」自助晚餐

使用时段：星期三 18:00-22:00

优惠：HK$288/位（原价HK$548/位）（已包括加一服务费）

*此优惠只适用于65岁或以上长者

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月16日12:00至6月22日23:59

用餐日期：2026年6月15日至7月31日

地址：香港九龙尖沙咀北京道8号TheFoodGallery

．免费泊车：客人凡惠顾并净消费满HK$400，可享一小时免费泊车；净消费满HK$800或以上，可享最多两小时免费代客泊车服务。受酒店相关条款及细则约束

．周末特别活动：亲子手作坊（10岁以下小童，用餐时段现场报名，约25分钟一节）

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