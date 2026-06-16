哈罗小狮幼稚园以儿童为本课程 幼稚园面试看这两大特质 升哈罗香港有优先取录权？｜香港幼稚园

香港幼稚园｜零至六岁是大脑发育最迅速时期，适龄的启发性活动，能激发孩子的思考力与潜能，因此幼儿教育对孩子的成长进程非常重要。位处东九龙的哈罗小狮幼稚园（Harrow Little Lions Kindergarten，下称哈罗小狮），乃为三至五岁（K1至 K2）幼儿而设的私立幼稚园，由2025年8月开校至今，即将迎来一周年。

香港幼稚园｜哈罗小狮幼稚园以儿童为本「小狮子课程」

哈罗小狮以英式教育为基础，采用专为香港、中国内地和泰国所有AISL哈罗学校设计的「小狮子课程」（LLC），教学理念以儿童为本，着重培养学生的好奇心、创造力及终身学习的兴趣。幼稚园以英语为主要教学语言，每周设有一小时的普通话课程，双语并重。由于是全日制，校园设有自家厨房，每天为小狮子提供营养午餐，半小时的午餐时间也顺道训练小狮子的自理能力，曾有家长反映，孩子入学后用餐习惯明显改善。

香港幼稚园｜哈罗小狮幼稚园特设Reading times，大家安静看图书。（图片来源：《亲子王》）

环观2万多平方尺、为早期教育而设的两层校园，采开扬式设计，二楼中庭设有户外活动空间，部分课室设有活动式趟门，可因应需要而随时拉开趟门，将不同主题的课室合而为一，既能扩大学习及玩乐空间，也为小狮子增加社交机会，不同年级的同学仔，都有机会认识及相处。

enjoy！（图片来源：《亲子王》）

哈罗小狮K2学生升小表现满意 面试要看这两特质

既属哈罗之一员，家长当然最关心哈罗小狮是否直升哈罗香港国际学校（Harrow International School Hong Kong，下称哈罗香港）？哈罗小狮幼稚园市场及收生部总监李瑞琳（Shirmy）表示：「我们不是直升，不过本校的K2学生有优先取录权，会早于校外生在幼稚园内进行Year 1评估，家长毋须特地递交申请表格或奔波面试。不过，孩子仍须通过校内评估并达标才会获取录，而今年K2学生，不少人成功入读哈罗香港Year 1，或获其他国际学校取录，升小表现满意。」

不同主题的课室（图片来源：《亲子王》）

至于哈罗小狮的收生面试就只设一轮，会以小组形式进行，Shirmy说面试会分为两部分，第一部分会玩积木或桌游，面试生也会合作完成简单的task，第二部分会由老师发问一些关于面试生的问题，例如「你的名字？谁陪你来呢？坐甚么交通工具？」等。「来面试的都是幼儿，所以不会发问一些学术性问题；我们更着重面试生的英语能力，如能否跟老师顺利沟通？此外，也会重视小朋友的协作能力 —— 看他们与其他小朋友合作是否顺畅便可知一二。」

哈罗小狮幼稚园市场及收生部总监李瑞琳（Shirmy）（图片来源：《亲子王》）

天马行空的创作课（图片来源：《亲子王》）

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