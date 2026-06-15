YMCA历奇乐园绳网体验 $63玩8大主题绳网 挑战飞索横渡+极速降落｜亲子好去处

亲子好去处｜孩子在成长过程中有无数的未知挑战，透过好玩的绳网挑战，不但助孩子克服对高度的恐惧，更能锻炼手脚协调、专注力与身体平衡，成功挑战更可有助小朋友建立自信心，获得满满的成功感。位于葵涌的YMCA历奇乐园，为庆祝香港中华基督教青年会成立125周年，推出了「125同行挑战」限时优惠。由即日起至2026年底，逢星期六参与YM-ADVENTURE历奇乐园的指定主题绳网体验，亲子同行（1位家长+1位小朋友）只需$125，人均$63相当抵玩，更有专业教练指导！即睇活动详情与报名方法，跟孩子去一起挑战8大主题绳网。

亲子好去处｜YMCA历奇乐园限时优惠 加$5爸妈齐挑战

「YM-ADVENTURE x Happiness 125 同行挑战」于即日起至12月31日期间，将举办「125同行挑战」限时优惠，亲子一同参与「历奇乐园」指定主题的绳网体验，可享有$125/2人（即平均每位只需$62.5）的周年限时优惠，让家长可透过陪伴，解锁小朋友的125%的勇气。活动共设有两种参与方案以供选择：

亲子好去处｜YMCA历奇乐园限时优惠 「YM-ADVENTURE x Happiness 125 同行挑战」（图片来源：YWCA）

方案 A：100% 的后勤守护

​费用： $120/人

​角色： 最强后援（家长的陪伴）

体验： 在地面特定区域为孩子打气、捕捉精彩瞬间、共享活动气氛。

​适合： 倾向在地面给予情感支持，纪录孩子突破自我的每一刻。

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方案 B：125% 的同行力量（周年热烈推荐）

​费用： $125/2人（象征 YMCA 125 周年的同行承传）

​角色： 最佳拍档（亲子共同参与）

​体验： 只需 +$5，您将与孩子一同穿戴专业安全装备，共同踏上历奇设施。在绳网上握住彼此的手，共同解决难关。

（图片来源：YWCA）

8大主题历奇绳网 挑战不同关卡

活动将逢星期六举办，YM-ADVENTURE历奇乐园内的8个不同主题的历奇绳网体验会于不同时段进行，为了保障参加者的安全，各项历奇设施有年龄及身高限制，家长可为孩子挑选合适的去挑战。

（图片来源：YWCA）

主题历奇绳网1：蜥蜴攀爬挑战

参加者要模拟蜥蜴攀爬的动作，运用四肢力量及左右两侧辅助握把，挑战攀爬10米高的墙壁。

适合年龄：参加者须年满7岁并高于130厘米以上，未满150厘米的参加者需由家长陪同参与

活动时段：09:00–10:00

主题历奇绳网1：蜥蜴攀爬挑战（图片来源：YWCA YouTube截图）

主题历奇绳网2：合力攀登挑战

考验团队合作，参加者需要利用特制的塑胶棍作为握把，在设有孔洞的垂直墙壁上进行插棍攀爬。

适合年龄：参加者须年满7岁高于150厘米以上

活动时段：10:00–11:00

主题历奇绳网2：合力攀登挑战（图片来源：YWCA）

主题历奇绳网3：缘绳下降挑战

使用专业绳索和装备，沿著垂直表面进行绳降或滑降，体验从高空降落的刺激感。

适合年龄：参加者须年满7岁并高于130厘米以上，未满150厘米的参加者需由家长陪同参与

活动时段：11:00–12:00

主题历奇绳网3：缘绳下降挑战（图片来源：YWCA）

主题历奇绳网4：4关 Lv.1 绳网体验

于离地 9 米的高度通过不同的绳网站点，包括高空横梁、空中行走、平行三角、空中横渡、高空探球。

适合年龄：参加者须年满7岁高于150厘米以上

活动时段：14:00–15:00

主题历奇绳网4：4关 Lv.1 绳网体验（图片来源：YWCA）

主题历奇绳网5：4关 Lv.2 绳网体验

于离地 6 米的高度挑战不同站点，包含猫行通道、野餐通道、忍者之行及蜘蛛横行。

适合年龄：参加者须年满7岁高于150厘米以上

活动时段：15:00–16:00

主题历奇绳网6：5关 Lv.3 绳网体验

于离地9米的高度通过更高难度的站点，包括高空横梁、空中行走、平行三角、空中横渡及高空探球。

适合年龄：参加者须年满7岁高于150厘米以上

活动时段：12:00–13:00

主题历奇绳网7：飞索横渡挑战

本港首个市区飞索横渡体验。参加者利用滑轮和钢索从 10 米高处快速滑行 60 米距离、飞越足球场，感受时速约 28 至 35 公里的翱翔快感。

适合年龄：参加者须须年满 12 岁、身高150厘米以上且体重35公斤以上

活动时段：16:00–17:00

主题历奇绳网7：飞索横渡挑战（图片来源：YWCA）

主题历奇绳网8：极速降落挑战

使用特殊装置从 10 米高处快速下降，体验类似高空弹跳（Bungee Jump）的重力加速度与离心力。

适合年龄：参加者须须年满 12 岁、身高150厘米以上且体重35公斤以上

活动时段：17:00–18:00

（图片来源：YWCA）

*「历奇乐园—任玩时段」不属指定主题，并不适用「125 同行挑战」优惠。

YM-ADVENTURE历奇乐园体验日

日期：即日起至12月31日

地址：葵涌葵盛围32-40号

查询：2420 0266 / 按此

报名方法：＞＞按此＜＜

*参加活动须登记为YMCA会友（新界会友），于于活动搜寻「主题活动编号」，拣选具「125 同行挑战 1 对亲子」名称之活动名称；「125 同行挑战 1 对亲子」包括为 1 名家长 + 1 名小朋友，只需其中一人报名即可，惟家长同小朋友双方都必须是本会有效会友；亦可亲临报名。

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