专注力不足还是校园疲劳症候群？6步自我检测「睡眠负债」 医生建议3大非药物方案｜亲子健康

亲子健康｜每逢考试季节或新学期伊始，总会遇到不少神情焦虑、眉头深锁的家长。他们带着孩子进来，第一句话往往不是关于伤风感冒，而是压低声音，语带恐惧与不安地问：「张医生，老师说他上课总是『游魂』，做功课又坐唔定，小动作多多，他是不是患了ADHD（专注力不足 / 过度活跃症）？」我看了一眼坐在诊断椅上、双眼挂着淡淡黑眼圈、正不安地晃动双腿的孩子，转头问家长一个最简单、却也最常被忽略的问题：「他昨晚几点睡觉？早上几点要起床？」然后算一算，原来每天只睡了六、七个小时。我告诉家长，这孩子可能根本不需要服过度活跃症的药，他需要的是偿还那叠叠高起的「睡眠负债」。

大脑断电是「好动」时 长期睡眠不足出现「应激状态」

很多家长直觉认为孩子累了就会安静去睡，但在儿科医学角度，小学生的脑部反应与成人截然不同。当成人疲倦时行动会变迟缓，但小学生的前额叶皮层（负责控制行为与情绪的总部）若因缺觉而「断电」，反而会表现得异常兴奋。

究竟小朋友是专注力不足还是「睡眠负债」？（图片来源：Shutterstock）

这是一种生理代偿机制，身体为了维持清醒，会分泌肾上腺素与皮质醇来刺激神经，导致孩子出现频繁小动作、多言，甚至情绪易爆发，这在老师眼中常被视为典型的专注力不足。我常称之为「假性过动」，若忽略睡眠需求而直接跳到病理性诊断，对孩子非常不公平。长期睡眠不足会让大脑处于应激状态，不仅影响学习，更损害神经系统的健康发育。

（图片来源：PhotoAC）

考试压力令「开关失灵」致失眠

香港学生压力巨大，面对考试常出现「想睡却睡不着」的「开关失灵」现象。当孩子承受沉重课业压力时，大脑杏仁核会过度活跃，使压力荷尔蒙 —— 皮质醇水平长期处于高位。 正常而言，皮质醇应在早上达标以应付挑战，晚上则下降。然而，压力大的孩子在深夜时，皮质醇依然高企，直接抑制褪黑激素分泌。即使入睡，深度睡眠的比例也会大幅下降。要知道深度睡眠是巩固记忆与整理知识的黄金时间，缺乏深睡会导致大脑无法将知识「存档」。翌日应考时，孩子会因记忆力下降出现「脑雾」，形成「越温习、越考不好；压力越大、越睡不着」的恶性循环。

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孩子能不能服安眠药？

有些心急或心疼孩子的家长会问我：「张医生，看他考前失眠得那么厉害，能不能吃一点安眠药？或者去药房买些助眠药水？」作为一名儿科医生，我的立场非常明确：「绝对不建议小学生服用传统的安眠药。」市面上成年人使用的安眠药（如苯二氮卓类药物）具有抑制呼吸中枢的风险，而且会产生严重的「宿醉效应」，导致孩子隔天醒来神志不清。至于近年流行的「儿童褪黑激素软糖」，我必须提醒家长：这只是「辅助」而非「治疗」。如果孩子的失眠源于功课压力，外源性的补充剂只是治标不治本，长期依赖会干扰身体自身的激素分泌规律。我们应该解决的是压力源头，而不是依赖一个化学开关来强制关机。家长应寻求专业医生的评估，排除生理病变后，从行为疗法入手。

（示意图）（图片来源：Freepik）

我常提醒家长，睡眠不足赔上的不仅是分数。生长激素主要在深夜的深层睡眠期分泌，长期熬夜的孩子，发育高度必然受损。此外，睡眠不足会削弱T细胞的功能，让免疫防线出现漏洞。为甚么每逢考试季节后，诊所里因流感、肺炎支原体求诊的孩子会激增？这就是免疫系统在为「睡眠负债」还债。保护孩子的睡眠，实际上是在保护他们的体质基础。在香港，我们常说「赢在起跑线」，但如果孩子连觉都睡不好，这条跑道只会越跑越窄。保护好孩子的睡眠，比多做一张练习卷更能提升成绩。

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「考前安眠药方」 —— 非药物方案

•「大脑关机」仪式：睡前30分钟禁绝电子萤幕（蓝光会误导大 脑现在是白天）及模拟试卷；

•温度调节法： 睡前一小时泡个温 水澡。洗澡后体表散热的过程， 会向大脑发出「入睡」讯号；

•书写担忧清单：让孩子写下： 「我已经准备好X部分，剩下的明 天再处理。」将焦虑具象化，不 再将烦恼带进被窝。

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睡眠负债自我检测表：你的孩子达标吗？

请根据孩子过去两星期的真实情况，回答以下问题。 若答案为「是」，请计1分。

检测项目 是（1分） 否（0分） 1 睡眠时数：孩子每日总睡眠时间（包括 午睡）少于9小时？ 2 起床困难：早上需要家长多次呼唤或强 行唤醒才能起床？ 3 晨间情绪：起床后有严重的「起床气」， 表现得异常暴躁或情绪低落？ 4 周末补眠：周末或长假期的起床时间， 比平日迟2小时以上？ 5 日间警号：下午时段经常揉眼睛、出现 黑眼圈，或表现出过度疲累？ 6 情绪失控：日间容易因小事而突然情绪 爆发，或出现难以解释的兴奋多动？

（图片来源：PhotoAC）

结果分析与建议

0-2分：情况良好 ：孩子的睡眠债务不明显，请继续维持规律的作息时间。

：孩子的睡眠债务不明显，请继续维持规律的作息时间。 3分或以上：发出警号：孩子已陷入「睡眠负债」状态。这不仅会导致「假性过动」或专注力下降，长远更会损害神经系统发育及免疫力。

建议：若得分达3分或以上，家长应立即从生活习惯入手改善，例如建立固定的睡前仪式、减少考前过度温习，并确保环境有利入睡，还孩子一个清醒的大脑。

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

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