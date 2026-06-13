前粉岭裁判法院做「一日小法官」免费法院导赏团 端午童趣日4大端午节手作工作坊｜亲子好去处

下星期便到端午节，一连三天的公众假期想带孩子去哪儿玩？香港青年协会领袖学院于6月19至21日一连三日在前粉岭裁判法院举办「端午童趣日」，将有多个手作工作坊及互动体验，让亲子一同感受端午传统文化魅力，更有法庭场景拍摄，可穿上法官袍做「一日法官」呢！即睇端午节亲子好去处详情，快快去报名参加。

亲子好去处｜端午童趣日4大端午节手作工作坊 做「一日小法官」

香港青年协会领袖学院将于2026年6月19日至21日（星期五至星期日）一连三日，在前粉岭裁判法院举办「端午童趣日」，各位爸妈可带孩子一同去玩，透过4大手作工作坊及多个互动体验，过个愉快的端午节。「端午童趣日」手作工作坊以「寓教于乐」为主题，结合传统端午元素与特色手作，可于「香包制作体验工作坊」亲手配制天然中药鱼仔香包，也可于「绒毛粽制作体验工作坊」中制作可爱疗愈绒毛粽子，还有由艺术家亲自教授专业烫金技巧的「明信片烫金体验工作坊」，「马赛克拼贴体验工作坊」将使用石材制作精美摆设，更会附送法庭特色文字贴纸呢！

「法庭场景拍摄」更提供法官袍，小朋友可换装后，再手持法槌于法庭内进行角色扮演摄影，做个「一日小法官」！想更了解这所古迹的历史，亦可参加免费法院导赏团，由专业导赏员带领参观这幢香港三级历史建筑历史建筑，了解这所为昔日新界区第一间司法机构的前粉岭裁判法院的故事，深入认识昔日裁判法院的事迹与司法发展，了解北区的历史与建筑文化。

活动将于属香港三级历史建筑的「前粉岭裁判法院」举行，同场将有免费导赏团。（图片来源：古物古迹办事处）

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香港青年协会领袖学院「端午童趣日」

日期：2026年6月19日至21日（星期五至星期日）

时间：10:30 - 17:30

地点：前粉岭裁判法院

详情：＞＞按此＜＜

「香包 + 绒毛粽 + 马赛克拼贴」3个工作坊+送法庭场景拍摄一张

优惠套票：$70

报名方法：＞＞按此＜＜

香包制作体验工作坊

费用：$20/个

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绒毛粽制作体验工作坊

费用：$20/份

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明信片烫金体验工作坊

费用：$10/张

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马赛克拼贴体验工作坊

费用：$30/个

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法庭场景拍摄

费用：$10/1张

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法院导赏团

费用：免费

报名方法：＞＞按此＜＜

*12岁或以下儿童如需由家长陪同制作，每个报名名额只限完成一件作品。

免费体验追加（每日限额，先到先得）

10:30 – 12:30 绒毛粽制作体验工作坊（20分钟体验）

14:00 – 14:45 法院导赏团（45分钟）

15:30 – 16:15 法院导赏团（45分钟）

报名方法：＞＞按此＜＜

*免费活动均须预先于网上报名，名额有限，额满即止。

*免费体验每人只限申请一次，不接受重复报名（以第一次为准），如有需要更改报名内容，可电邮至[email protected] 或 致电 2169 0255与蔡小姐联络。



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