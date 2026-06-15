北角循道学校举办「爆旋陀螺嘉年华」 STEAM同乐日 师生齐落场 「转」出学习新趣味

近年「爆旋陀螺」的热潮再度席卷香港，深受一众小学生欢迎。很多家长或会认为陀螺只是「男孩子的玩具」，但在教育工作者的眼中，这款风靡校园的游戏，其实蕴含着丰富的科学原理。北角循道学校早前在校内的「STEAM童乐日」中，特别举办了一场别开生面的「爆旋陀螺嘉年华」，成功吸引全校师生热烈参与，连校长、老师都「落场」与学生一同切磋。学校希望透过这个对学生极具吸引力的切入点，实践「做中学、玩中学」的教育理念，让小朋友在轻松愉快的氛围中建立科学探究精神。

北角循道学校早前举办了一场别开生面的「爆旋陀螺嘉年华」，郑家明校长「落场」与学生一同切磋。（图片来源：受访者提供）

北角循道学校结合潮流与学术 打造「做中学、玩中学」体验

北角循道学校郑家明校长分享，学校一直以来都致力推动以学生兴趣为本的STEAM教育，并非常重视从生活经验出发。「早在数年前，学校的教师团队已参与了有关爆旋陀螺与STEAM学习的工作坊，了解到陀螺不单是一个游戏，其中更牵涉到许多小学科学课程中的重要原理，很值得推广。」因此，团队一直在构思如何将这些学习元素融入游玩之中。

适逢近年爆旋陀螺热潮再度兴起，学校决定于今年的STEAM童乐日「转」出学习新趣味，举办「爆旋陀螺嘉年华」。郑校长指出：「我们希望透过这项对学生有绝对吸引力的活动，让同学们尝试不同类型的陀螺，一同享受这场陀螺盛宴！」活动除了鼓励学生自携心爱的陀螺回校参与外，亦贴心地为未曾接触过相关活动的同学提供体验机会。此举不仅确保每位学生都能参与其中，更能打破班级界限，建立跨年级的「北循人」深厚感情。

北角循道学校的小朋友可以玩住学，自然学得开心又有成效！（图片来源：受访者提供）

展板单张解构科学原理 进阶「玩家」探索重量分布

活动背后，学校其实精心设计了丰富的学习元素。STEAM统筹麦俊主任分享，团队期望学生在享受游戏之余，也能吸收到知识。为此，校方透过展板和派发小单张，向学生解释能量的转换、转动惯性、旋转对称的设计，以及发射器如何透过摩擦力带动陀螺转动等基础科学概念。

STEAM统筹麦俊主任期望学生在享受游戏之余，也能吸收到知识。（图片来源：受访者提供）

此外，针对一些有「年资」的进阶「玩家」同学，活动亦准备了较深层次的内容。例如陀螺可分为攻击型、防御型、持久型和平衡型，这些特性完全基于攻击环、轮盘及轴心底盘的构造差异。麦主任表示，在活动过程中，学生不止是盲目比拼，还需要进行观察、比较与反思，思考重量分布和结构设计如何直接影响陀螺的表现。这种方式成功将STEAM学习与日常生活连系起来，有效培养小朋友的科学探究精神和解难能力。

活动过程中，学生不止是盲目比拼，还需要进行观察、比较与反思，思考重量分布和结构设计如何直接影响爆旋陀螺的表现。（图片来源：受访者提供）

推动「from Me to We」 建立正向校园文化

除了学术上的得着，活动还承载着情意发展和品德教育的使命。学校近年积极推动「from Me to We」的倡议，鼓励同学由个人走向群体。这次嘉年华正好推动同学一同合作与交流，在互动中彼此学习，建立互相欣赏的团队精神，实践「我们一起就是最好」的口号。而校方亦十分重视学生的情意发展，鼓励他们在过程中表达感受、互相支持，成为彼此的学习伙伴。透过清晰的活动规则，学生学会了公平参与的重要性，懂得欣赏他人的表现与付出，从而建立正向的价值观和和谐的校园文化。

校方近年积极推动「from Me to We」的倡议，鼓励同学由个人走向群体。（图片来源：受访者提供）

跨年级切磋爆旋陀螺 激发无限成就感

活动当天，校园内人头涌涌，气氛非常热烈。不论男女同学、新手或老手，大家都全情投入，甚至连校长和老师也加入战团，与学生打成一片。最令人欣慰的是，大部份同学都非常投入参与，并不计较输赢。

现场不少「资深」学生兴奋地与同学和老师分享自己的组装经验及心得。就读二年级的许奕谦同学，虽然年纪轻轻，却已经拥有三年的玩陀螺经验。他分享道，自己非常喜欢看见陀螺在场上「撞嚟撞去」的刺激感，而且每次对战赢了都会感到无比高兴和有成功感。

对于学校今年举办这个活动，许同学直言感到十分惊喜：「因为冇谂过喺学校都可以有机会玩陀螺！」这次是他第一次有机会在校园内与班上同学一起对战，觉得既开心又特别。在过程中，他不仅惊叹于有些同学的技术如此厉害，增进了对同侪的了解，更有机会与高年级的学长们一较高下。他兴奋地说：「当自己竟然可以赢到学长嘅时候，真系觉得超有成功感！」

就读二年级的许奕谦同学，虽然年纪轻轻，却已经拥有三年的玩爆旋陀螺经验。（图片来源：受访者提供）

除了资深的男同学，活动同样吸引了女同学积极投入。五年级的甘奈儿同学分享，自己玩了爆旋陀螺大约4个月，起初是因为看见哥哥天天在玩，受哥哥邀请试玩后便爱上了这项活动。甘同学透露，当初知道学校要举办这个活动时感到非常期待，当天她在学校与其他同学对战了10盘以上，战绩是「一半赢、一半输」。甘同学笑言：「赢咗固然好开心，输咗就更想再玩！我会尝试调整陀螺嘅结构，或者用其他陀螺再对战。」更珍贵的是，她感受到胜负以外的校园温暖：「其他同学会赞我嘅陀螺同技术，而我自己都会去欣赏其他同学嘅陀螺。」

五年级的甘奈儿同学透露，当初知道学校要举办这个活动时感到非常期待。（图片来源：受访者提供）

爆旋陀螺小玩家分享专业心得 实践「乐学活用」

在嘉年华中，同学们都展现出小科学家的探究精神与专业知识，纷纷分享玩陀螺的「独门秘笈」。许同学头头是道地解释，首先发射器拉得越大力、越快，陀螺的攻击力就会越强；其次是要了解每个陀螺的特性，有些陀螺甚至需要用不同的角度或方向去发射，才能发挥出特别的效果。他更补充，玩家必须认识不同部件的特性，例如不同的轴心会区分为攻击型、防御型、持久型或平衡型，「自己可以用心配置唔同嘅组合，反映自己嘅战斗风格。」

北角循道学校早前在校内的「STEAM童乐日」。（图片来源：受访者提供）

而甘同学亦英雄所见略同，她指出陀螺的组合非常重要，尤其是底部的构造，因此她会坚持使用正版陀螺以确保表现；此外，发射器也是关键，使用新版的发射器，可拉射的距离较长，陀螺的转速也会变得更快。

北角循道学校早前在校内的「STEAM童乐日」。（图片来源：受访者提供）

看见同学们如此投入，校方深信从学生的兴趣出发，再加以引导，更能启动他们的内在学习动机，让学习变得更自然、更持久。这正正体现了教育局课程指引中所提倡的「乐学活用」理念。北角循道学校展望未来会继续主办此类型的学习活动，进一步提升学生对科学及创新科技的兴趣，让小朋友在快乐中成长，在游玩中启迪潜能。

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