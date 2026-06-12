沙田帝都酒店自助餐限定1折 $41叹焗蚝/长脚蟹 自助晚餐$70无限量任食生蚝｜618优惠

618优惠｜亲友会面，人人口味不同，除了选择酒楼中菜，菜式选择多多的自助餐就是最佳选择。于酒店自助餐界超人气的沙田帝都酒店柏丽厅自助餐，今日（12日）有618限定1折优惠，$41即可任食蒜蓉焗蚝、澳洲烧西冷、北海道白桦豚寿喜烧，实在抵过「茶记」！自助晚餐同样有618优惠，只需$70即可无限量任食生蚝，更可任饮红白酒、气泡酒、Cocktail及Mocktail。即趁优惠快快预订！

618优惠｜沙田帝都酒店自助餐1折 低至$41

「澳洲烧西冷、北海道白华豚寿喜烧、蒜蓉焗蚝」平日自助午餐可任食北海道白桦豚寿喜烧，蒜蓉焗蚝，烧牛肉。「环球海鲜、美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐则有即煮美食站之余，更有各款海鲜包括刺身，亦有养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧等，还有人气即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕、牛乳布甸。

（图片来源：KKday）

而「环球海鲜、美国极黑牛铁板烧」自助晚餐有各式环球海鲜及鲜美刺身，还有即叫即烧美国极黑牛铁板烧，滋补暖胃的养生炖汤亦是必吃！甜品则有即焗传情达意心太软、Mövenpick雪糕等。至于「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐有齐午市一系列丰富菜式外，更有日本和牛、龙虾、蟹脚等。日本和牛更有多款烹调方式，如铁板和牛、日本和牛烧牛肉、火炙和牛寿司等，红烧花胶鲍鱼鸭掌花菇一品锅亦是一绝，必定有一款啱你口味！

（图片来源：KKday）

另有生蚝于星期一至五（公众假期除外）19:00推出，星期六，日及公众假期则由17:00开始供应；而龙虾于星期一至五（公众假期除外）19:30推出，于19:00开始每人派发一只龙虾至餐桌。星期六，日及公众假期则17:00-22:00晚市特定时间供应。晚还更无限供应红酒、白酒、气泡酒、果汁、冷泡茶、咖啡等，也有Cocktail Station，可任饮即时制作的Cocktail及Mocktail。（「美国极黑牛铁板烧平日自助晚餐」星期一至五（公众假期除外）时段没有生蚝、龙虾、鸭肝、日本和牛供应）

（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【618年中大促限定｜1折低至HK$41/位】「美国极黑牛铁板烧」平日自助晚餐

用餐优惠：17:00-19:00

优惠：HK$41/位（原价 HK$405/位）（现场另收原价加一服务费）

使用日期：星期一至四

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜1折低至HK$70/位】「长脚蟹・龙虾・日本和牛盛宴」平日自助晚餐

用餐时间：19:30- 22:00

优惠：HK$70/位

使用日期：星期一至四（原价HK$694/位）（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$140.5/位】自助午餐｜澳洲烧西冷、北

海道白华豚寿喜烧、蒜蓉焗蚝、即焗心太软｜周末限定无限量生蚝、环球海鲜、美国极黑牛铁板烧

用餐时间：星期一至五12:00-14:30；星期六日及公众假期11:30-14:00

优惠：

．星期一至五：首3位HK$187/位，第4位HK$1，人均140.5/位（原价 HK$275/位)

．星期六日及公众假期：首3位HK$290/位，第4位HK$1，人均217.75/位（原价HK$526/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$173.5/位】「美国极黑牛铁板烧」自助

晚餐

用餐时间：17:00-19:00

．星期一至五：首3位HK$231/位，第4位HK$1，平均HK$173.5/位（原价HK$405/位）

．星期六日及公众假期：首3位HK$333/位，第4位HK$1，平均HK$250/位（原价HK$584/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定｜四人同行第四位HK$1｜人均低至HK$297.3/位】「长脚蟹・龙虾・日本和牛盛宴」自助晚餐

用餐时间：19:30-22:00

优惠：

．星期一至四：首3位HK$396/位，第4位HK$1，平均HK$297.3/位（原价HK$694/位）

．星期五至日、公众假期及前夕：首3位HK$419/位，第4位HK$1，平均HK$314.5/位（原价HK$734/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$263/位】「美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐

用餐时间：星期六日及公众假期11:30-14:00

优惠：HK$526/2位，平均HK$263/位（原价HK$526/位）（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均HK$292/位】「美国极黑牛铁板烧」周末自助晚餐

用餐时间：星期六日及公众假期17:00-19:00

优惠：HK$584/2位，平均HK$292/位（原价HK$584/位）（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪优惠｜买一送一｜人均低至HK$347/位】「长脚蟹・龙虾・日本和牛盛宴」自助晚餐

优惠：18:00-22:00时段：

．星期一至四HK$734/2位，平均HK$367/位（原价HK$734/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$784/2位，平均HK$392/位（原价HK$784/位）

19:30-22:00 时段：

．星期一至四HK$694/2位，平均HK$347/位（原价HK$694/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$734/2位，平均HK$367/位（原价HK$734/位）

（现场另收原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月12日12:00至6月18日23:59

用餐日期：2026年7月1日至7月31日

地址：沙田白鹤汀街8号帝都酒店3楼

相关文章｜九龙海逸君绰酒店无限时点心小菜放题1折 $59食足4个钟加送避风塘炒蟹｜618优惠



