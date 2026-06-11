太古城母女堕楼｜女童就读小学启动「危机处理小组」 医生：面临巨变子女异常平静勿掉以轻心

太古城庐山阁一对母女昨日（10日）先后堕楼身亡，惨剧令全港市民同感悲痛与惋惜，亦引起社会关注因育儿等家庭情绪压力问题。今日（11日），优才（杨殷有娣）书院小学部向家长发出通知，指案中女童就读该校六年级，并已即时启动「危机处理小组」助家长与子女度过情绪难关。《亲子王》亦就此事向精神科专科张汉奇医生请教，如遇上此等情绪危机时，应如何处理及协助孩子解除困扰。

就读学校发出通知 即时启动「危机处理小组」

优才（杨殷有娣）书院小学部于今日（11日）向家长发出通告，指12岁女童就读该校六年级，校方已即时启动「危机处理小组」，并联同教育局及相关专业机构，由教育心理学家、辅导心理学家、学校辅导员及教师全力为受影响的师生及家长提供情绪支援及辅导。同时请家长在这段时间多留意子女的表现及聆听他们的倾诉，让他们说出自己的感受，并给予适切的安慰及劝勉。亦吁家长如发现自己或子女因此事而出现任何困扰，可与校方寻求协助，以及附上「家长如何协助子女面对危机事件」的方法供参考。

（图片来源：《星岛日报》）

另根据消息指，案中的48岁母亲生前于公立医院任职医护心理服务社工，女童于昨早发现母亲堕楼后，曾被送往东区医院并看过心理服务科。女童母亲的上司为注册心理医生，于事发后曾前往医院探望女童，社署亦有派员到医院跟进。

（图片来源：《星岛日报》）

医生：「内在化」将外在悲剧原因变成个人责任

就此惨剧，《亲子王》请教精神科专科张汉奇医生，如孩子不幸目睹至亲离世而将责任归咎自己，会对小朋友的心理产生甚么负面影响呢？而家人及师长又应如何安抚并识别孩子的异常？

精神科医生张汉奇指出，当看到自己的至亲离开，很多时候小朋友都会将责任归咎于自己，在内心不断反问是不是自己不乖？是不是自己不够好？所以家人才会这样。这种现象在心理学上称为「内在化（Internalized）」，孩子会将外在的悲剧原因变成自己的责任。如果缺乏即时引导，小朋友很容易「钻牛角尖」，误以为自己要负上全部责任。因此，陪伴者必须主动告诉孩子，亲人的离开并不是因为他，他绝对不是那个导致悲剧的因素。

（示意图，非当事人 / 图片来源：PhotoAC）

面临巨变异常平静勿掉以轻心

有时孩子在面临巨变后或会显得异常平静，家长切勿因此而掉以轻心。张医生提醒，家人需要极其小心地观察孩子的任何转变。如果发现小朋友出现异样，例如生理上突然变得食不下咽、严重失眠而无法入睡，或者是情感上对以往非常喜爱的事物彻底失去兴趣，甚至在行为上突然出现异常的道别举动，将自己最心爱、最珍惜的玩具或物品送给别人，这些其实都是高危的创伤反应与自杀讯号，必须立刻向精神科医生或临床心理学家等专业人士寻求协助。

（示意图，非当事人 / 图片来源：PhotoAC）

情绪激动时别「硬碰硬」 要「停一停、抖一抖」

是次悲剧源于管教与学业争执，这亦是不少香港家庭的日常写照。张医生表示，每个人相处总会有不同的意见和冲突，但关键在于应对方式。当家长发现与孩子意见不合、双方情绪开始激动时，理想的做法是立刻离开现场，大家先暂停交谈。「家庭成员此时应该各自去休息一下、饮杯水，给彼此大约10至15分钟的缓冲时间，等心情平复后才决定是否继续沟通。」张医生提醒，千万不要「硬碰硬」，这只会将彼此的怒气不断拉高，最终演变成纯粹的口舌之争，根本无法真正解决问题。

（示意图，非当事人 / 图片来源：PhotoAC）

事件引起社会广泛讨论，即使并非当事人，许多家长亦担心会对孩子造成创伤，但张医生认为家长可借着这次事件与孩子坐下来进行生命教育，向他们解释：人与人之间的相处必然会有意见分歧的时候，这时我们就需要「停一停、抖一抖」，待大家冷静下来后，才作有意思且具建设性的沟通。

如果孩子因为新闻而对死亡产生疑惑，家长更应正面引导，而非避而不谈。张医生强调，家长要明确让孩子知道，自杀并不是解决问题的手段。世界上任何一件事、任何一个难关，其实都一定有方法可以解决，这绝对不是一条死路，分别只在于我们选择用甚么方法去处理，以及问题的复杂程度。

市民如在生活上遇到困难，可向当区的综合家庭服务中心／综合服务中心的社工，或致电社署热线2343 2255寻求协助。



防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

张汉奇医生

香港大学内外全科医学士 MBBS (HK)

英国皇家精神科医学院院士 MRCPsych

香港医学专科学院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)

香港精神科医学院院士 FHKCPsych

张汉奇医生

部分图片及资料来源：《星岛日报》