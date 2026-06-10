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英华小学小一简介会7月举行 一条龙直资学校面试详情 附简介会报名方法｜小一入学

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更新时间：12:02 2026-06-10 HKT
发布时间：12:02 2026-06-10 HKT

小一入学｜直资男校「龙头」英华小学即将举行两场2027 / 28年度小一入学申请简介会。作为本港极具人气的基督教男校，英华最大特色是课程专为男孩子的特质与需要而设，近年更特设充满探索性的「森林课程」，让男生在活泼互动中享受学习，且毕业生可直升英华书院，享有一条龙升学优势。每年小一入学简介会都「一票难求」，明日（11日）将开放简介会登记连结，各位有兴趣让孩子成为「英华仔」的家长要留意。

小一入学｜培育优良品格的动静皆宜「英华仔」

位于九龙深水埗区的英华小学（Ying Wa Primary School）致力营造一个充满关爱与活力的基督教学习环境，透过多元化的学术、体育及艺术培育，发展学生的全人发展与优良品格。为配合男孩子好动、爱探索的特质，校方「度身打造」融合「科学、科技、工程、视觉艺术和数学」（STEAM）理念课程，强化科学和科技教育的学与教。获学界肯定的「梦工场」校本课程，加入机械人与AI编程教学，3D设计及打印等元素，能激发学生的创意和创造力。另外，学校近年亦积极推行「森林课程」（Forest School），将课堂延伸至大自然，让学生在动手实践与团队合作中培养韧性、解难能力与自信心。

（图片来源：英华小学校网）
（图片来源：英华小学校网）

英华小学作为一条龙直资男校，毕业生享有优先直升英华书院的优势。英华书院DSE成绩优异，近年更诞生状元及体育「武状元」，毕业生多成功入读本地或海外知名大学。

点击图片浏览美英华小学校园生活点滴：

一条龙学校优势 设两轮小一入学面试

根据过往资料，英华小学每年提供约165个小一学位，每年均吸引近4,000份申请，平均25人争夺1个学位，竞争极为激烈。于2025年开始，原定三轮面试缩减至两轮面试，学校承诺所有申请者均有机会参加首轮面试。首轮为个人面试，根据面谈评估学生的学术能力；第二轮为亲子面见，木学校会了解家庭教育理念。学校重视语文、数学等多元学术能力，家长们可作为参考，为孩子备战。

（图片来源：英华小学校网）
（图片来源：英华小学校网）

英华小学小一简介会将于英华小学礼堂举行，校方将详细介绍其办学理念、学校最新发展，并披露小一入学报名及最新两轮面试的程序。简介会登记连结将于6月11日上午9时发布，名额先到先得。各位有意为儿子报读的家长，记得校好闹钟准时抢位，亲身到校了解收生贴士！

（图片来源：英华小学校网）
（图片来源：英华小学校网）

英华小学小一简介会
日期：7月11日（星期六）
时间：08:30 - 10:15（第一场）、11:00 - 12:45（第二场）
地址：深水埗英华街3号
报名连结发布日期：6月11日（星期四） 09:00
详情：https://bit.ly/4fwee99

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