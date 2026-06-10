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香港万怡酒店海鲜自助餐限定1折 低至$114任食生蚝/冰镇海鲜/生啤｜618优惠

亲子
更新时间：11:12 2026-06-10 HKT
发布时间：11:12 2026-06-10 HKT

喜爱吃生蚝的爸妈留意，今日（10日）下午3点，位于西环的香港万怡酒店推出618限定1折自助餐优惠，低至$114即可尽情叹海鲜，还有生蚝及12款Movenpick雪糕，更可无限畅饮生啤！另设父亲节6月20-21日早鸟优惠、家庭套票2大1小午餐等，即睇自助餐优惠详情，快快预约。

618优惠｜香港万怡酒店海鲜自助餐限定1折

位于西环的香港万怡酒店MoMo Café推出 全新主题「南洋薰风 · 惹味之夏」，除了雪场蟹脚、新鲜即开生蚝等冰镇海鲜，还有泰式椰子鸡汤、香茅青柠蒸石斑柳、泰式酸辣虾球、新加坡参巴炒海鲜、马来西亚烧鸡、越式蔗虾等充满东南亚风味的美食；现在更有618优惠，限定1折、$114即可大刷一餐！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

另有买一送一快闪优惠，全新两大一小家庭套票激更低至48折，人均只需$170起可尽情叹美食。另设父亲节6月20-21日早鸟优惠、晚市每位成人更奉送即开生蚝两只！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【618年中大促限定｜1折】平日海鲜自助晚餐｜任食生蚝・冰镇海鲜・12款Mövenpick雪糕・任饮生啤
用餐时间：18:30-21:30
优惠：
平日星期一至四HK$114/位（第一位1折HK$57/位＋原价10%服务费HK$57/位）（原价：HK$625/位）（已包括原价加一服务费）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜四人同行｜人均HK$322起】海鲜自助晚餐｜任食生蚝・冰镇海鲜・12款Mövenpick雪糕
用餐时间：18:30-21:30
优惠：
．平日星期一至四HK$1,288/4位，平均HK$322/位（原价HK$2,272+10%/4位）
．星期五至日及公众假期及前夕HK$1,388/4位，平均HK$347/位（原价HK$2,392+10%/4位）
（已包括原价加一服务费）
*四人同行优惠每组包含4位成人同时使用
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【快闪优惠｜成人买一送一｜人均HK$341起】海鲜自助晚餐｜任食生蚝・冰镇海鲜・12
款Mövenpick雪糕・任饮生啤
用餐时间：18:30-21:30
优惠：
．平日星期一至四HK$682/2位，平均HK$341/位（原价平日成人HK$625，长者HK$570，儿童HK$427）
．星期五至日及公众假期HK$718/2位，平均HK$359/位（原价星期五至日成人HK$658，长者HK$605，儿童HK$460）
（已包括原价加一服务费）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜低至67折｜两大一小家庭套票｜人均HK$170起】自助午餐｜刺身・冰镇海鲜・6款Mövenpick雪糕
优惠：
．平日星期一至五HK$508/3位，平均HK$169.3/位（原价HK$758/3位）
．星期六、日及公众假期HK$648/3位，平均HK$216/位（原价HK$968/3位）（已包括原价加一服
务费）
- 家庭套票包含2位成人及1位3-11岁小童同时使用
- 午市时段：12:00-14:30（平日）；12:30-15:00（周末及假期）
*预订星期六至日及公众假期，每位成人奉送即开生蚝两只
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【快闪优惠｜低至48折｜两大一小家庭套票｜人均HK$270起】海鲜自助晚餐｜任食生蚝
・冰镇海鲜・12款Mövenpick雪糕（18:30-21:30）
优惠：
．平日星期一至四：HK$809/3位，平均HK$269.7/位（原价HK$1,676/3位）
．星期五至日及公众假期：HK$848/3位，平均HK$282.7/位（原价HK$1,776/3位）（已包括原价加
一服务费）
- 家庭套票包含2位成人及1位3-11岁小童同时使用
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【快闪优惠｜【父亲节早鸟优惠｜低至7折】自助午餐（12:30-15:00）｜6月20-21日
优惠：
．第一段成人HK$280，长者HK$246，儿童HK$214
．第二段成人HK$266，长者HK$237，儿童HK$214
（原价成人HK$385，长者HK$339，儿童HK$295）（已包括原价加一服务费）
*每位成人奉送即开生蚝两只・刺身・冰镇海鲜・6款Mövenpick雪糕
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【快闪优惠｜父亲节早鸟优惠｜低至65折】海鲜自助晚餐（18:30-21:30）｜任食生蚝・冰镇海鲜・12款Mövenpick雪糕・任饮生啤｜6月20-21日
优惠：
．成人HK$449，长者HK$413，儿童HK$314（原价成人HK$658，长者HK$605，儿童HK$460）
（已包括原价加一服务费）
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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年6月10日15:00至6月16日23:59
使用日期：2026年6月11日至8月31日
自助午餐：12:00-14:30（平日）；12:30-15:00（周末及假期）
自助晚餐：18:30-21:30（星期一至日）
地址：香港西营盘干诺道西167号香港万怡酒店MoMoCafé

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