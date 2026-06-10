九龙海逸君绰酒店无限时点心小菜放题1折 $59食足4个钟加送避风塘炒蟹｜618优惠

喜欢吃点心与中式怀旧菜的朋友要留意，性价比极高的九龙海逸君绰酒店海云天点心放题下午茶再度推出喇！可以低至$128的优惠价叹足120分钟，数十款点心任拣！更有618优惠限定1折，避风塘盛宴晚市只需$59，就可食足240分钟，惹味的豉椒炒蚬、椒盐鱿鱼须、避风塘海虾任君选择，还送

每位半只避风塘炒蟹、4位同行加送脆皮烧鹅皇！优惠开放预订至6月30日，book定位去慢慢叹！

618优惠｜九龙海逸君绰酒店海云天无限时点心放题1折

「避风塘与大牌档盛宴｜无限时点心小菜放题」可以最长叹足240分钟，即4个钟！除了限量供应的灵魂主打避风塘炒蟹（每位半只，小童除外）、4位同行加送脆皮烧鹅皇（例）外，还有无限量追加的各式招牌菜，如火焰金薯牛柳粒、豉椒炒蚬、椒盐鱿鱼须、避风塘海虾、避风塘牛肋条、煎酿三宝、椒盐琵琶豆腐、酸菜鱼等；亦有脆皮烧腩仔、三叔公碌鸭、豉椒炒鹅肠、生炒骨等惹味小菜，加上多款怀旧主食，如干炒牛河、脆卜卜煎肠粉、椒盐鱼肉烧卖，与蟹籽烧卖皇、海云天虾饺皇、蜂巢炸芋角、怀旧糯米包、大排档炸云吞等一系列点心，更有无限量啤酒、汽水、生磨芝麻糊、焗西米布甸，绝对超值！

（图片来源：KKday）

而「120分钟点心放题」款式选择亦甚多，必点蟹子烧卖皇、海云天虾饺，蚝皇叉烧包、杏汁鲜竹卷、腊味糯米包、千层马拉糕、干蒸牛肉卖等怀旧点心亦有齐，还有红枣糕、蛋黄莲蓉包、菠萝叉烧酥、香煎萝卜糕、大排档云吞、椒盐鱼肉烧卖，以及一系列经典肠粉，包括韭黄鲜虾肠、街边混酱肠粉、蜜汁叉烧肠，喜欢吃甜点又可选红枣糕、香滑脆奶卷、布蕾千层葡挞、奶皇煎堆仔、生磨芝麻糊、番石榴金露与怀旧蛋花大菜糕，120分钟尽情食，大满足！

（图片来源：KKday）

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【618年中大促限定｜1折】晚市｜无限时点心小菜放题

用餐时间：18:00-22:00

优惠：HK$118/2位，平均HK$59/位（原价HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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【618年中大促限定｜第二位+HK$61.8｜即HK$329/2位｜人均HK$164.5】午市｜无限时点心小菜放题

用餐时间：11:00-15:00

优惠：第一位HK$268，第二位+HK$61.8，共HK$329/2位，平均HK$164.5/位（原价HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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（图片来源：KKday）

【618年中大促限定｜成人HK$188/位】午市｜无限时点心小菜放题

用餐时间：11:00-15:00

优惠：成人HK$188/位

*4 位同行加送脆皮烧鹅皇（例）

（原价HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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【618年中大促限定｜低至HK$248/位】晚市｜无限时点心小菜放题

用餐时间：18:00-22:00

优惠：

．平日星期一至五（假期除外）HK$248/位

．星期六日及公众假期HK$278/位

*4 位同行加送脆皮烧鹅皇（例）

（原价HK$598/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜下午茶时段｜低至43折】120分钟点心放题

用餐时间：14:00入座

优惠：HK$256/2位，平均HK$128/位（原价HK$296/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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【独家优惠｜午市时段｜惊喜半价】120分钟点心放题

用餐时间：11:00/12:00/13:00入座）

优惠：HK$296/2位，平均HK$148/位（原价HK$296/位）（堂食另收每位茶芥及原价加一服务费，于现场支付餐厅）

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优惠详情：

优惠期(预订期)：2026年6月9日15:00至6月16日23:59

用餐日期：2026年6月10日至6月30日

地址：九龙红磡德丰街20号海逸君绰酒店二楼（港铁黄埔站D2出口，步行约4分钟）

*优惠只限堂食，不可与其他优惠同时使用

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