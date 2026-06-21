两本儿童绘本找到自己的「影子」 角色的故事 等如自己成为光的必经之路｜好书推介

好书推介｜当阅读绘本的时候看到自己的影子，就不再只是看故事，而是让我们在角色的跌倒与重新站起里，看见自己也正经历的那段成为光的必经之路。

儿童绘本推介1：《这就是艺术家！发现线外的惊喜》

一般人听到「艺术家」可能会联想到完美、天赋与成功的作品，但在《这就是艺术家！发现线外的惊喜》这个故事里，艺术家更像是一个愿意承担自己感受的人。主角想把自己看见的美好分享出去，于是离开家园来到城市，用画笔粉饰城市。这份心意其实很像每个孩子、也像每个大人内心最柔软的部分 —— 想做点甚么，让世界更亮一点。

儿童绘本推介1：《这就是艺术家！发现线外的惊喜》（图片来源：受访者提供）

可是，过程并不会因为「我有善意」就自然顺利。当主角出现失误，她的信心就跟着掉下来，甚至萌生放弃的念头。主角的情绪甚至改变了她身体的颜色，让那些关心她的人能够察觉，正如那些被她作品触动的观众能看见她的心意一样。

（图片来源：受访者提供）

容许犯错 从自我否定到被接纳

观众鼓励她说错误不重要。这句话并不是否定错误的存在，而是把错误从「自我否定」转化成「过程的一部分」，同时看见重新展开的可能。这个看似不完美的经验，使艺术家在被理解后，把自己重新放回「想分享」的位置。

（图片来源：受访者提供）

光，不单靠个人燃烧就能持续，它需要被看见、被回应，也需要从其他人身上支取力量及被接纳。于是，艺术家不再只是「会画的人」，而是愿意在脆弱时仍保持心意，同时也愿意接受他人的支持。她仍然在寻找让自己成为光的方式，致使光不至于从失手那刻熄灭，反而从被接住的瞬间继续燃亮。当看到主角被鼓励后身体重现彩色，孩子也会明白：失败不是终点，而只是转弯。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《活成自己的光》

另一本绘本《活成自己的光》同样在谈「成为光」，它以诗 句形式一步步带领读者相信自己。反复出现的句子「生命不是 安排，是追求！」，像是一种节奏，也像一句自我对话 —— 它 告诉我们，人生不是被固定好的答案，而是要不断走、反复 的过程。 看、重新理解自己的行动，并需要一次次尝试、阅读、再理解 它的路径比较内向，但不是逃避现实；相反地，它把外 在世界当作素材库，把生活当作课堂。当主角更懂得观察与理 解，光就不是一种「我应该很厉害」的表演，而是一种「我看见 过光了，所以我愿意照亮」的自然结果。

儿童绘本推介2：《活成自己的光》 （图片来源：受访者提供） ​

主动追求 在生活中提炼亮度

这本书的主角穿梭在整本书中的每一页，配合着文字的步 伐，展现出个人在成长过程中与世界的互动，让读者看见一个 人如何负责任地为自己的人生作出明智的选择。当生命掌握在 自己的手中，人就会主动丰富自己的生命；一直等到值得追求 的事物出现，就有能力去相信自己一路的寻求。

（图片来源：受访者提供） ​

每一份努力的点点滴滴，或许不会带来即时的结果，却能 支持自己坚持信念，避免在过程中迷失，甚至不知不觉间，成 为了照耀他人的光。这里的光不单是照亮他人，也是一种理解 世界与自己后，自然流露的亮度。

（图片来源：受访者提供） ​

别以为孩子很难理解这些看似抽象的道理。绘本中的诗歌 和图画等艺术形式，其实正悄悄地让孩子在阅读时「感受」那 份认真看待生命的重量；而这份感受，能跳过逻辑，为孩子奠 定向往美善价值观的基石。

（图片来源：受访者提供） ​

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。www.expressive-art-journey.com

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