中一入学准备｜中学开学后家长跟着这7步做 学习「多鼓励少责骂」助孩子顺利升中

中一入学准备｜9月开学后，中一新生会迎来前所未见的挑战，小小心灵需要父母在旁开解、协助，帮助孩子尽快适应中学生活。

1. 走进子女的内心世界

中一新生踏入青春期，一下子面对许多新事物，既感到好奇，也会担心无所适从，性格亦会有所改变，家长需要尊重。父母与子女的成长年代不同，或会有不同意见，家长应多与他们沟通，让孩子感受到有人同行，当他们有心事时才会愿意与父母分享。

（图片来源：PhotoAC）

2. 尊重私隐度和空间

在亲子相处方面，父母应学习尊重子女的私隐，让他们保持私隐和空间。孩子升上中学后，会慢慢建立自己的社交圈子，亦未必事事向父母交代，或许家长会好奇子女与其朋友的交流，切忌偷看孩子的手机，以免擅自踏入孩子的空间，令他们感到被冒犯和不舒服。

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3. 适时放手

从小学过渡至中学，家长可逐步放手，培养子女自主、抉择的能力。不论在学习、兴趣或未来规划上，孩子是时候要懂得计划，做好时间管理，让孩子自行摸索，家长从旁观察，适时给予提点。即使孩子一开始时可能会撞板，但这也是学习、成长的一部分。

（示意图 / AI生成图）

4. 多鼓励少责骂

升上中学后，面对学习上的种种转变，并非一时三刻就能适应。即使孩子的成绩不如小学，家长也请多聆听，切忌在适应初期频繁责骂，以免打击子女的自信心，家长多鼓励、多聆听，自能减低子女的焦虑与恐惧，携手解决问题。

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5. 鼓励孩子参加群体活动

中学生活多姿多采，课外活动选择多，家长可鼓励孩子按兴趣和才能参与学校的群体活动，让他们更快融入新环境。参加群体活动能结交新朋友，提升孩子的社交能力和自信心，亦可尽快融入校园生活。

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6. 避免与他人比较

每位学生的需求和处境都不同，家长应持续观察和调整教学策略，以满足子女的需要。有些父母喜欢将自家孩子与其他孩子比较，只会徒添孩子的压力，亦会引起子女反感。在升中的路途上，父母应保持冷静，由「管教者」转变为「聆听者」与「引导者」，耐心聆听子女对新环境的感受，加以开解辅导。

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7. 遇困扰寻求专业协助

若孩子在适应中学生活遇到困难，家长可与老师多加沟通，及时反映孩子在学习或社交上遇到的困难，以获得专业的指导和帮助。家长也可鼓励孩子参加学校的辅导课程，或寻求社工、其他辅导资源，以开解学生的情绪，并增强他们的学习信心。

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文：佘君仪 图：资料图片

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