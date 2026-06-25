中一入学准备｜学生升中不仅要适应新的学习环境，还要面对学术和社交的双重压力，需要学生、家长及学校三方同行合作，跨越成长关卡。葵青区佛教叶纪南纪念中学为中一新生提供一系列衔接适应课程及活动，培养学生各方面的软技巧（soft skill），以适应急速发展的AI时代。学校独有的校本「领航课程」（COMPASS Programme），重视学生的全人教育，由中一起积极培育学生的抗逆力、解难能力，让新生与同伴一起拆解问题，一起构思解决方法，林志炜校长分享：「过程中学生能了解自己的强弱项，培养探索创新的思维，逐步融入中学生活之余，亦与学校一起成长与进步。」」

中一入学准备｜趁暑假培养软技巧应付AI 佛教叶纪南纪念中学校长3个「1/3」规划贴士助升中（图片来源：受访学校提供）

家长协助 发掘中学的亮点

林校长指出，小六学生及家长知悉中一派位结果后，若结果与心目中的志愿有出入，或许会有些失望，大家应在暑假作好心理调整，发掘学校的亮点，否则学生入读中学后，或会无心机而影响学习。学校在8月底会举行迎新活动，让学生了解COMPASS Programme，透过跨学科学习、义工服务等活动，让新生认识学校、同学，了解学校的学习文化，同时让学校及学生、家长建立紧密关系与沟通桥梁，协助学生适应升中生活。林校长提醒家长，勿以为子女升中后就可以「放晒手」让他们自由发挥，事实上中一新生更需要家长及学校多加沟通协作，家长宜循序渐进让子女学习独立处事，逐步适应中学生活。

佛教叶纪南纪念中学林志炜校长（图片来源：受访学校提供）

学校在9月开学后，会为中一新生举行「Get Set Go」日营，透过体现团队合作和信任的游戏，新生们增加对自己及同学的认识，大家合力解难、过关、完成任务，活动结束后亦会发表感受，真情流露，在欢笑声中拉近距离。

COMPASS Programme暑期体验课培育学生的抗逆力、解难能力。（图片来源：受访学校提供）

校长贴士：3个1/3暑假规划

1. 暑假三分一时间可用作学术提升及预备，了解中学的科目、课程、学习模式等，特别是将升读英文中学的学生，应趁此段时间学习英文、数学等科目的英文词汇，多聆听英文节目，建立用英文学习的信心。

义工服务能同时让学校及学生、家长建立紧密关系与沟通桥梁。（图片来源：受访学校提供）

2. 家长应用三分一时间陪伴子女成长，例如与子女一起学习新知识、郊游等，因为孩子踏入青春期，连带升上中学的不安，会令他们失去安全感，特别需要父母在旁鼓励、互诉心声，家长可每日抽少许时间与子女沟通，了解他们的日常生活、喜怒哀乐，成为子女成长的最强后盾。

透过跨学科学习，可让新生认识学校、认识同学。（图片来源：受访学校提供）

3. 余下的三分一时间，家长可为子女作心理建设及预备，趁假期与子女认识新学校的种种，例如到中学附近走走，了解学校的环境、交通、午膳的地方等，让学生知道升中是一件怎样的事，做好心理准备，开学时就更得心应手。

佛教叶纪南纪念中学（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供



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