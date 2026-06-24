中一入学准备｜青松侯宝垣小学三方面支援准中一生 助学生改进应试技巧建立正面成就感

中一入学准备｜位于东涌的青松侯宝垣小学重视学生的持续成长，在小六升中这个重要转折，校方由「学术巩固」、「心理调适」与「家校同心」三方面提供支援，加强学生的应考能力与自信心。学校特设升中入学前的模拟学科测验，让学生先行适应题型、考试节奏，再由学校团队进行评估回馈，追踪成效并作出针对性跟进，协助学生把握应试技巧。学校亦会透过奖励计划肯定学生的努力与表扬进步，建立正面成就感。「当孩子被看见、被鼓励，心理压力会更容易消减，加上老师的陪伴，面对升中会更有力量。」

调适心理 鼓励学生前行

陈校长强调，学校提供的每一项安排都以鼓励为出发点，让学生能更从容面对升中，同时亦引导家长掌握方向、安心同行。学校特别留意学生的精神健康与自我肯定，升中前的压力有时是来自不确定与担忧，学校推行「正向小子要升中」奖励计划，建立学生正面的成就感，奖励形式包括定期表扬、考试后的轻松活动，例如打机、球类或其他娱乐方式，期间校长和副校长亦会邀约学生共聚午餐 ，聆听学生心声，予以鼓励。至学期尾声，更会举办毕业聚餐、旅行等活动，集体分享难忘时刻，让学生感受到校园的温暖与支持。

青松侯宝垣小学陈绮华校长（图片来源：受访学校提供）

毕业生分享经验

在家长支援方面，学校会参考往年派位结果，结合学生能力作合适中学的对应分析，并向家长提出选校建议，提升掌握度与信心。学校每年约9月中举行升中家长座谈会，向家长清楚说明派位安排及注意事项，并邀请毕业生或家长分享经验，让家长及早规划与准备。学校同时编制《升中锦囊》小册子，并于网页设立「升中资讯」专区，整理面试与选校相关资讯，让家长掌握最新的升中资讯。为进一步加强专业支援，校方亦积极邀请校网内外中学校长到校举行讲座，提供升中策略指引，让学生与家长获得更直接、具体的方向。

学生努力后获得小礼物，能建立正面的成就感。（图片来源：受访学校提供）

学校同时安排六年级升中家长会或讲座，集中介绍派位办法及面试技巧，协助学生了解程序与重点，从容应对，让学生升中路上不会孤单，并能带着希望与勇气迎接未来。

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文：佘君仪 图：受访学校提供

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