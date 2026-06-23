中一入学准备｜外籍教师助备战升中面试 侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校校长：家长宜安排这两种暑期活动提升表达能力

中一入学准备｜升中是学生成长的重要里程碑，屯门区侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校关倩芬校长认为，升中准备不应只聚焦学术成绩，更需兼顾心理素质、责任感及适应能力，协助学生迎接人生新阶段。

（图片来源：受访学校提供）

外籍教师协助升中面试

早于学生就读五年级，学校会于试后活动安排升中面试班，由英文外籍教师提供即时回馈及指导，更会因应学生面试日期及学习需要，安排与外籍教师进行个别强化辅导，提升英语沟通能力及临场表现。在升中前的暑假，家长毋须一味安排大量补习或操卷，更重要是帮助孩子保持阅读习惯、自主学习能力及稳定生活节奏。关校长建议家长可适量安排阅读、英文语境活动、运动或生活自理训练，提升孩子的表达能力及独立性。

侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校关倩芬校长（图片来源：受访学校提供）

中学课程内容较深，课业量增加，加上部分学校以英语授课，学生容易感到压力，在小六学期尾至升中暑假期间，不少学生会出现对未知环境的焦虑与不安，关校长说：「由熟悉的小学生活转到较自主、节奏较快的中学，学生难免担心自己能否适应新老师与同学，以及新的学习模式。」针对学生的担忧，学校在六年级全年下午时段，均设有增值课，按学生中、英、数能力分组教学，加入升中衔接元素；六年级下学期更安排「中学学科适应课程」，让学生提早接触中学课堂模式。

透过升中面试班，学生可熟习面试的过程。（图片来源：受访学校提供）

外籍教师个别强化辅导，提升学生的英语沟通能力及临场表现。（图片来源：受访学校提供）

学术与成长支援并行

很多学生对升中的担忧，源自对新环境缺乏认识，因此学校每年会邀请校友回校分享升中选校心得及中学生活，让学生对中学建立正面印像。学校亦设有「小六升中资讯日」，安排家长及学生参观不同中学校园，加深认识各校办学理念及特色。学校会邀请区内中学校长到校讲座，让家长与学生及早掌握升中资讯。为方便家长了解各中学活动，学校亦会适时将教育局及友校资讯上载校网，并于课室设置升中资讯角，方便学生阅览。

「大哥姐关爱计划」让五、六年级学生学习关顾别人及承担责任。（图片来源：受访学校提供）

关校长指出，升中适应不止是学业能力的提升，人际关系及情绪管理同样重要，因此学校重视学生价值观及品格培养，设有「大哥姐关爱计划」，安排五、六年级学生支援小一学生适应校园生活，学习关顾别人及承担责任。学校亦推行「小义工服务奖励计划」，鼓励学生透过服务学习实践关爱、仁爱及同理心，提升自信与沟通能力，为日后中学群体生活建立良好基础。

侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

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