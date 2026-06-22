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中一入学准备｜把握暑假黄金档 家长助准中一生击破3大焦虑：面对社交压力这样解决

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更新时间：07:15 2026-06-22 HKT
发布时间：07:15 2026-06-22 HKT

中一入学准备｜小六升中是孩子成长的关键转变，对即将在9月升读中一的孩子来说，如何运用身为小学生的最后一个暑假，是一个非常重要的课题，在面对生理、学业、社交等方面的转变下，学生须在家长及学校扶持、陪伴下，学会装备自己，迎接挑战；至于需全力考好呈分试的小五学生，同样不要怠慢，冀为升中打好坚实的基础。暑假即将来临，小学、中学校长会为大家分享协助学生升中衔接的心得，就让我们好好利用暑期，规划精彩的活动。

中一入学准备｜把握暑假黄金档 家长助准中一生击破3大焦虑：面对社交压力这样解决（示意图 / AI生成图）
中一入学准备｜把握暑假黄金档 家长助准中一生击破3大焦虑：面对社交压力这样解决（示意图 / AI生成图）

中一入学准备｜准中一生3大焦虑 家长助逐点击破

升学总是充满挑战和不确定性，尤其是从小学升上中学这个阶段，由小学最高年级的一群，变成中学年纪最小的中一新生，加上青春期的生理和心理转变，小六学生面对的升中压力，实在不容忽视。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

准中一生焦虑1：学习压力

小学与中学在学习方式和要求有显著不同，在小学阶段，学习多注重记忆和重复练习，中学则强调批判性思维和问题解决技巧，加上中学的学科较多，内容既深且广，对学习的要求大大提升。若学生升读英文中学，难度更是加倍上升，对于大部分小学生来说，未必一下子习惯老师用英文授课，大量的英文词汇也需要学生备课、上课集中、课后重温，这对刚从小学毕业的学生来说，无疑是一大压力来源。

解决方法： 
建立良好的学习习惯，是学习成功的基础，应该定期复习学习内容，加深记忆，避免考试前临急抱佛脚，以免不解难明的部分越积越多，学生应学习如何抄写笔记，记录重要知识点和疑问，提升学习成效。家长亦可协助子女制定时间表，平衡学习和休闲活动。

（图片来源：Pexels）
（图片来源：Pexels）

准中一生焦虑2：青春期生理心理压力

准中一生正步入青春期，身体的变化会令他们无所适从，女生的乳房发育、体毛增长，并迎来初经；男生身型会改变，肩膀变宽、肌肉增加与身高快速生长，出体毛、变声及喉结，这些变化会令学生产生疑惑，心理方面也产生转变，情绪起伏不定，会特别注意自我形象，爱将自己的外表和身材与别人比较，且开始对异性产生兴趣，对性方面的问题感到困惑；个性变得反叛、出现不愿与家长沟通的情况。

解决方法： 
家长可主动向子女讲解青春期的生理、心理变化，让他们有心理准备。建议家长预留晚饭后的时间，和孩子互相聊一下心事，提供情感上的支持和指导。学生若出现持续失眠、食欲不振或情绪低落，家长应正视问题，多加辅导、陪伴，适时寻求专业人士协助。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

准中一生焦虑3：社交压力 

孩子升中后与大部分小学好友分别，在陌生的环境重新建立社交圈子，并不是一件容易的事，尤其是对内向的孩子来说，需要较长时间适应，寻找融入新校园的方法。在这个阶段，孩子或会感到孤单、无助。

解决方法： 
家长应鼓励孩子与小学同学保持联络，让孩子感到与熟悉的朋友保持联系，减少孤独感。家长同时可鼓励孩子按兴趣和才能，参与中学的群体活动，让他们更快融入新环境。参加群体活动能结交新朋友，提升子女的社交技能和自信心。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）


文：佘君仪  图：资料图片

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