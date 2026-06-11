岭南大学香港同学会小学学生画出食物梦工场 趣味联想展现无穷想像力｜创意贴堂区

创意贴堂区｜每天在餐桌上平平无奇的食物，在孩子眼中藏着怎样的奇妙世界？岭南大学香港同学会小学的小画家们，最近用画笔打开了「奇幻食物工厂」的大门！在老师引领下，同学们一边学习俯视构图与层叠建筑造型，一边探索有趣的食物制造过程。最令人惊喜的是他们大胆的拟人联想：输送带上的草莓仿佛在舒服地「泡澡」洗去杂质；乳牛则像在「蒸桑拿」，流出的汗水巧妙地化作新鲜牛奶，连挤奶工序也变得童话般有趣。纵横交错的流水线为画面注入动感，无数忙碌的「小工人」令整座工厂生气勃勃。

创意贴堂区｜岭南大学香港同学会小学学生将生硬工序变成充满童趣的冒险

岭南大学香港同学会小学的这群小小设计师不单展现了视艺技巧，更以无穷想像，将生硬的工业程序变成一场充满童趣的冒险。看着这些作品，你会惊叹：童心，正是最神奇的创造力！

4A 黄钰涵（图片来源：受访者提供）

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岭南大学香港同学会小学

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网址： www.luaaps.edu.hk

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