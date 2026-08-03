2大室内游乐场限定1折 $25一大一小玩SooperYoo/$16玩荔枝角GanarovaAI

终于等到孩子考完试，可以放下书本去放电了。可是天气忽晴忽雨，最好还是躲在室内游乐场舒舒服服尽情玩！今日（3日）早上10时有两大室内游乐场推出快闪优惠，限定1折即可畅玩！位于港岛西的Sooper Yoo室内游乐场，以体育为主题，一大一小低至HK$25即可畅玩；而荔枝角Ganarova星际特工AI训练营是全港首间AI主题室内儿童游乐场，低至HK$16即可入场！快快入手最抵买室内游乐场门票，到时带孩子去抵住放电喇！



室内游乐场优惠1：SooperYoo一大一小$25

位于港岛西的Sooper Yoo以体育为主题，适合4岁以上小朋友及青少年。场内共分8大主题区域，有新奇刺激的大型攀爬障碍迷宫，还有可让小朋友化身F1小赛手高速比拼。Sooper Kix球类运动区把益智简单的「井字过三关」结合足球，等小朋友一展射球及运球技术。

室内游乐场优惠1：SooperYoo一大一小$25（图片来源：Sooper Yoo）

除了动态游戏，场内也有锻练小朋友智力的静态游戏，既可体验登上电视萤幕一尝做电视主播滋味，也有「高速光线测试」考反应。推介富STEM教育元素的VR Cave环节，让小朋友在虚拟实境中与虚拟动物互动，激发小朋友的创意和创造力；也有Now Virtual Studio考验口才，助小朋友全面启发创意与大小肌肉。今次优惠更送小童防滑袜 ，不少室内游乐场的防滑袜都需$20、$30对，包袜更抵玩！

（图片来源：Sooper Yoo）

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【亲子玩乐大赏・1折优惠】SooperYoo一大一小门票｜送小童防滑袜

优惠：平日星期二至五HK$25/组（原价HK$250/组）

*每组门票包括：1位4-12岁小朋友＋1位18岁或以上陪同成人

*入场时段：每节开始时间10:00|12:10|14:20|16:30（每节2小时）

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【亲子玩乐大赏・加$1多一张】SooperYoo平日一大一小门票(共2张)｜送小童防滑袜

优惠：平日星期二至五HK$251/两大两小（原价HK$500/两大两小，HK$250/一大一小＋HK$1多一张一大一小）

*每组门票包括：2张小童门票（4岁或以上）＋2张免费成人陪同门票

*入场时段：每节开始时间10:00|12:10|14:20|16:30（每节2小时）

*此优惠必须2大2小一同进场，不可分开使用



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【亲子玩乐大赏・买3送1】SooperYoo一大一小门票(共4张)｜送小童防滑袜

优惠：

．平日HK$750/4大4小（原价HK$1,000/组）

．周末HK$960/4大4小(原价HK$1,280/组)

*每组门票包括：4张小童门票（4岁或以上）＋4张免费成人陪同门票

*入场时段：每节开始时间10:00|12:10|14:20|16:30（每节2小时）

*此优惠必须4大4小一同进场，不可分开使用

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年8月3日10:00至8月9日23:59

使用日期：2026年8月4日至8月31日

地址：香港坚尼地城卑路乍街8号西宝城一楼

交通：港铁香港大学站C2出口

营业时间：逢星期一休馆，公众假期正常营业

每节开始时间：10:00/12:10/14:20 /16:30（每节2小时）

室内游乐场优惠2：$16玩荔枝角GanarovaAI儿童乐场

全港首个AI混合实境室内儿童游乐场以太空宇宙为主题，到了Ganarova后，小朋友便戴上手环化身为星际小特工前往室内游乐场各大挑战区域，于挑战中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能装备库内为小朋友解难之余，更会提升孩子的常识，令小朋友玩得更轻松投入。

亲子好去处｜荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

各位「星际小特工」必玩室内游乐场6大游戏区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

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各位「星际小特工」必玩6大挑战区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术让小特工认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系。（图片来源：《亲子王》）

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于「人工智能装备库」会根据小朋友年龄及能力，让他们回答关于世界的常识问题，提升智力值。「星际小特工」可在「太空无重力世界」透过跳弹床体验太空的失重环境，还可于彷如置身于星际环境的「AI星际竞技场」中，保持平衡进行攀爬架竞技，越过一个又一个的障碍物。「数码奇幻星球」是最受星际小特工欢迎的区域，他们可在设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，亲子一起享受愉悦时光。

星际小特工佩戴手带感应器进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦 测他们身处的位置及活跃程度。（图片来源：《亲子王》）

参加者将在各区域互动兼与其他小特工比拼对决，在趣味挑战中提升体能、智慧及合作能力，边学边玩，更为父母与子女缔造愉快的亲子时光。场馆亦会根据不同节日及潮流不定时更新主题和游戏任务，务求为小朋友带来新鲜感。

场外还有多款机动游戏和夹公仔机等，部分可多人同时对决，好玩度满fun。（图片来源：《亲子王》）

【亲子玩乐大赏・1折优惠】Ganarova一大一小90分钟门票｜送小童防滑袜

优惠：平日星期二至五HK$16/组，平均HK$8/位（原价HK$158/组）

*每组门票包括：1位2-12岁小朋友＋1位18岁或以上陪同成人

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【亲子玩乐大赏・加$1多一张】Ganarova一大一小90分钟门票(共2张)｜送小童防滑袜

优惠：

．平日HK$159/两大两小（原价HK$316/两大两小，HK$158/一大一小＋HK$1多一张一大一小）

．周末及假日：HK$189/两大两小(原价HK$376/两大两小，HK$188/一大一小＋HK$1多一张一大一小)

*每组门票包括：2张小童门票（2至12岁）及2张免费成人陪同门票

*此优惠必须2大2小一同进场，不可分开使用

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【亲子玩乐大赏・买3送1】Ganarova一大一小90分钟门票(共4张)｜送小童防滑袜

优惠：

．平日HK$474/四大四小（原价HK$632/四大四小）

．周末HK$564/四大四小（原价HK$752/四大四小)

*每组门票包括：4位2-12岁小朋友＋4位18岁或以上陪同成人

*此优惠必须4大4小一同进场，不可分开使用

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年8月3日10:00至8月9日23:59

使用日期：2026年8月4日至8月31日

地址：九龙深盛路8号碧海蓝天Aeon荔枝角店一楼

交通：港铁荔枝角站D4出口，步行约6分钟

入场时段:11:00-18:00

入场时间：90分钟

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