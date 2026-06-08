玛利诺神父教会学校（小学部）小一课堂亲子体验暨开放日 有直属中学具升中优势｜学校开放日

向来低调、位于深水埗的玛利诺神父教会学校（小学部），乃40校网的热门天主教男女校，由于有直属中学玛利诺神父教会学校（中学部），在中学统一派位阶段，直属中学可为直属小学保留最多85%的学位，升中不用太担忧，令学校深受区内家长注意。

「小一课堂亲子体验暨开放日」活动预习做小学生

为了让幼稚园生感受学校的学习氛围，玛利诺神父教会学校（小学部）将于7月举行「小一课堂亲子体验暨开放日」活动，可说专为25至26年度K2幼稚园生及其家长参与，了解课程特色及欣赏学生表演。小一课堂亲子体验分别有「小小科学家」、「小小艺术家」、「小小英语大使」及「小小文化探索家」，每个课堂名额共13组（包括一名学生和一名家长；由于名额有限，如报名人数众多，会以抽签决定）。开放日除了有课程介绍及学生表演，也有校舍参观、课程及课业展示、阅读体验，以及最受小朋友欢迎的模拟飞行器操作体验和模拟电视上镜体验，节目精彩，活动已经开放报名，额满即止。

86%毕业生升读英中

玛利诺神父教会学校（小学部）以「真理」为校训，致力培育学生建立正确的价值观与全人发展。学校不单追求学术成就，更营造关爱和谐的校园文化，鼓励孩子在愉快的环境中探索潜能，活出福音精神。

（图片来源：玛利诺神父教会学校（小学部）校网）

学校积极推动STEAM教育与自主学习，亦有跨学科探究活动，将创新科技融入日常课堂，借此启发学生的逻辑思维与创造力；玛利诺神父教会学校（小学部）重视两文三语，透过丰富的校园语境和多元化的英语、普通话活动，全方位提升学生的沟通及两文三语表达能力。

（图片来源：玛利诺神父教会学校（小学部）校网）

每年有大部分的毕业生直升直属中学 — 玛利诺神父教会学校（中学部），亦有不少学生获派其他英文中学，如宝血会上智英文书院、华仁书院（九龙）、英华书院、真光女书院、东华三院黄笏南中学、长沙湾天主教英文中学、圣方济书院等，2024/25年有86%毕业生升读英中，升学前景令人信心十足。

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玛利诺神父教会学校（小学部）小一课堂亲子体验暨开放日

日期：7月4日（星期六）

及时间：09:30 - 12:00

地址：深水埗海丽街11号

截止报名日期：6月30日（星期二）

查询：2778 8235

报名办法：https://bit.ly/4fdqriU

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