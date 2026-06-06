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Waterfall Sports & Wellness太古会所一站式运动场地 室内匹克球场/儿童课程｜亲子好去处

亲子
更新时间：14:09 2026-06-06 HKT
发布时间：14:09 2026-06-06 HKT

天气炎热，假日想带孩子到户外走走做运动，遇上坏天气，无可奈何又要取消行程。想不论阴晴风雨也可做运动，室内运动场就是最佳选择。可是公营场地的人多难预约，若居于港岛的爸妈可留意全新升级的Waterfall Sports & Wellness太古会所，一站式有齐多种不同运动的专业场地，亦有新兴运动如匹克球玩，一家人齐齐运动就最轻松。

亲子好去处｜Waterfall Sports & Wellness太古会所限时优惠年费加送现金券

全新升级的Waterfall Sports & Wellness太古会所占地逾100,000平方呎的会所内新增了大热的室内匹克球场，亦有恒温泳池、专业级健身室等，可进行篮球、排球、羽毛球、乒乓球、高尔夫球、网球、足球、拳击、瑜伽、跳舞等运动，最重要是孩子一样可入场，那就可以亲子齐玩十多种运动喇！

（图片来源：Waterfall Sports & Wellness）
（图片来源：Waterfall Sports & Wellness）

同场还提供多个专为孩子而设的运动课程，与篮球、排球、游泳等，小朋友在球场上挥洒汗水时，爸妈又可到旁边的vegan纯素餐厅、池畔咖啡室叹杯咖啡或享受茶点，也可做个SPA，或参加瑜伽、舞蹈课程，享受难得的me time。不少家长担心会所会有合约束缚，现时会所推出年费$1,800的The One运动会籍，入会将额外加送同等价值的现金券，等于全数回赠作预约场地或参加训练班之用，实
现「运动自由」！

敞大的室内恒温泳池有不同水深度，既适合孩子学游水，爸妈也可锻炼身体。（图片来源：Waterfall Sports & Wellness）
敞大的室内恒温泳池有不同水深度，既适合孩子学游水，爸妈也可锻炼身体。（图片来源：Waterfall Sports & Wellness）

点击图片浏览亲子好去处详情：

Waterfall Sports & Wellness太古会所
地址：太古康山道康兰居9楼
时间：07:00 - 24:00（健身室24小时营业）
查询：2886 2311
详情：https://bit.ly/waterfall_Promo
 

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