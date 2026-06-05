尖沙咀太子酒店自助餐低定1折 低至$36叹澳洲西冷、自助晚餐$255任食阿拉斯加帝王蟹｜618优惠

618优惠｜不少孩子都快完成期末考，是时候为他们安排丰富的节目去迎接暑假！若小朋友已开始「半天」上学时间表，不妨带他们去尖沙咀一站式玩乐，爸妈可以去shopping，孩子也可以去香港乐高探索中心等放电，又可跟小朋友到西九文化区走走参观展览。出发玩乐前，可以以快闪优惠价叹个太子酒店自助，618优惠限定1折就可入手，即低至$39就可以舒舒服服食足3小时，还可以优惠码购买低至$255的自助晚餐，大叹阿拉斯加帝王蟹，即睇自助餐优惠快抢连结！

618优惠｜尖沙咀太子酒店自助餐低定1折

「平日半自助午餐」除了有精选自助头盘，还包一款主食，主食选择多样化，如印式羊肉咖喱拼盘配烤饼、铁板鲈鱼扒定食、烧澳洲西冷配烧椰菜花、泰式辣椒膏炒海鲜配白饭、日式鳗鱼定食、日式杂锦寿司定食、韩式海鲜煎饼配白饭、泰式辣椒膏炒海鲜配白饭、日式牛肉饭定食等，各国美食一一齐备，亦有素菜可供选择，大小朋友一样啱食。

（图片来源：KKday）

至于「炙烧阿拉斯加帝王蟹龙虾自助晚餐」最啱海鲜控爸妈，有多款冰镇海鲜供应，如龙虾、雪蟹、海虾、蚬、青口，刺身选择亦丰富，如三文鱼、吞拿鱼、甜虾、剑鱼等，还有即席烹调的烤阿拉斯加帝王蟹、烧澳洲牛肉配烧肉汁、烧三文鱼、烧鲍鱼香葱酱、铁板龙虾钳、鸭肝日式什锦饭、咖喱海虾和鲍鱼、天多利小鱿鱼、黄咖喱虾；热荤也非常多选择，如印式香烤鱼配烤饼、韩式炸鸡、泰式炒海鲜等。记住留肚子吃甜品，必试太子酒店蓝莓芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、朱古力魔鬼蛋糕，小朋友必食香蕉船，更有冰镇果汁、罐装饮品、热香茅饮品和DIY饮品呢！

（图片来源：KKday）

而「周末海鲜早午餐」亦有冰镇海鲜，可任食面包蟹、雪蟹、海螺、海虾、青口，也有即席烹调的烧澳洲牛肉配烧肉汁及芥末、香辣烤三文鱼、黑松露奶油酱长通粉、泰式炒金边粉、泰式船面配肉丸、沙嗲牛肉/鸡肉沙嗲酱；甜品亦有太子酒店蓝莓芝士蛋糕，也有清新的绿茶芝麻豆腐蛋糕、水果啫喱杯、白朱古力覆盆子慕斯杯、牛奶奶冻杯。

（图片来源：KKday）

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【618年中大促限定｜激减1折｜输入优惠码「618SVY」】SAVVY平日半自助午餐

用餐时间：12:00- 15:00

优惠：HK$36/位（原价HK$361/位）（已包括原价加一服务费）

．适用：星期一至五（公众假期除外）

．最早使用日期：2026年6月6日

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用餐时间：12:00- 15:00

优惠：HK$197/位，输入优惠码【SAVVY68】后：HK$129/位（原价HK$361/位）（已包括原价加一服务费）

．适用：星期一至五（公众假期除外）

．最早使用日期：2026年6月6日

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【618年中大促限定｜超值5折｜输入优惠码「SAVVY68」再减HK$68】SAVVY炙烧阿拉斯加帝王蟹龙虾自助晚餐

用餐时间：18:30-22:00

优惠：HK$467/位，输入优惠码【SAVVY68】后：HK$399/位（原价HK$856/位）（已包括原价加一服务费）

适用：星期三至六及公众假期前夕

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【618年中大促限定｜超值5折｜输入优惠码「SAVVY68」再减HK$68】SAVVY海鲜周末自助早午餐盛宴

用餐时间：11:30- 15:00

优惠：HK$323/位，输入优惠码【SAVVY68】后：HK$255/位（原价HK$592/位）（已包括原价加一服务费）

．适用：星期六、日及公众假期

．最早使用日期：2026年6月7日

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月5日12:00至6月12日23:59

用餐日期：2026年6月5日至7月31日

地址：尖沙咀海港城太子酒店3楼SAVVY

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