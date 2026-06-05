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小一叩门准备清单+突围成功实例 观塘区7所A++优质幼稚园推介 ｜赵荣德升学信箱

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更新时间：07:15 2026-06-05 HKT
发布时间：07:15 2026-06-05 HKT

小一统一派位2026刚刚放榜，虽然今年获派首3志愿的比率高达9成，但有人欢喜有人愁，如不幸需要叩门的家长，可留意今期升学专家赵荣德介绍的小一叩门突围成功实例，好好为之前的叩门面试做准备。另外亦有家长想了解观塘区的A++优质幼稚园，以及14校网津小特殊教育培训的比例，即刻看看教育专家赵荣德的分析与推介。

观塘区7所A++优质幼稚园推介

家长问：我的儿子今年两岁，喜欢玩耍，请问怎样在观塘区找一所适合他性格的幼稚园？

赵Sir答：大部分两岁幼儿都喜欢玩耍，因为他们全是透过游戏来学习的。这类型的幼儿，最适宜报读参加教育局「幼稚园教育计划」的幼稚园（即坊间俗称的「免费幼」），因为这些学校都以游戏和活动为主要教学模式，包括讲故事、模拟游戏、外出参观等，每天都为儿童编排音乐活动和体能游戏。参考教育局质素评核报告，我给观塘区最高评级A++的幼稚园有以下七所：天主教彩霞邨洁心幼稚园、香港基督教服务处观塘幼儿学校、蓝田灵粮幼稚园、保良局李筱参幼稚园、香港小童群益会乐致幼稚园（九龙湾）、救世军平田幼稚园及基督教联合医务协会幼儿学校。

蓝田灵粮幼稚园（图片来源：蓝田灵粮幼稚园）
蓝田灵粮幼稚园（图片来源：蓝田灵粮幼稚园）

14校网4所津小 特殊教育培训比例一览

家长问：我住在14校网，喜欢以下四所津贴小学：北角衞理小学、太古小学、圣公会圣米迦勒小学、北角循道学校，请问哪一所对SEN小朋友会作出调适及包容度比较高？

赵Sir答：
找一所对SEN学生包容度较高的小学，最好留意该校有多少百分比的老师接受过特殊教育培训，比例越高，理论上支援越到位。以下为你心仪四所小学的老师接受过特殊教育培训的百分比：北角衞理小学58%、太古小学77%、圣公会圣米迦勒小学73%、北角循道学校89%。综合来看，北角循道学校中接受过特殊教育培训的老师比例为四所之首，值得优先考虑。

北角循道小学（图片来源：家庭与学校合作事宜委员会）
北角循道小学（图片来源：家庭与学校合作事宜委员会）

小一叩门准备清单及突围成功实例

家长问：
赵Sir，6月「叩门」怎样准备？又可否介绍一些「叩门」成功的例子？

赵Sir答：
自23 / 24学年起实施「叩门」新制度，减少每班「叩门位」 —— 25人一班，叩门位由两个减至一个；30人一班，由三个减至两个。这意味着叩门学额减少，竞争相对增加，家长宜提早准备，例如查清楚心仪小学的叩门安排、下载及填妥表格、拟定叩门学校名单，并备齐以下文件：小朋友出世纸、家长身份证、自行分配派位表格、幼稚园成绩表、证件相、领洗纸（如有宗教信仰）、奖
状和证书，以及贴足邮票的回邮信封等。

（AI生成图片）
（AI生成图片）

以下分享两个叩门成功例子：

  • 例一：校长请小朋友出来表演，大部分孩子都选择唱歌，但有一位边唱边跳，加上手眼协调出众，结果突围而出。
  • 例二：  校长问小朋友喜欢甚么食物，有人答苹果、橙、香蕉，亦有人答雪糕，但特别有位小朋友答道：「我钟意食黄花鱼，又滑又好味！」校长大为赞赏，因答案与别不同。当然，除了与别不同，还要带点幽默感和生活趣味，这样才能令校长愿意给出学位。
（AI生成图片）
（AI生成图片）

赵荣德
．香港辅导教师协会荣誉顾问
．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。
Facebook专页@赵Sir之友 

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）
赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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