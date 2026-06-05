黑白 x 鸭灵号限定海上体验 游维港叹经典奶茶/免费玩5大互动体验站｜亲子好去处

茶餐厅是香港的地道美食文化，下午茶叹杯香浓幼滑奶茶，别有一番滋味。要炮制一杯出色的奶茶并不容易，要配合锡兰红茶，还有黑白淡奶。来自荷兰的黑白已登陆香港85年，为庆祝85岁生日，特别带大家跳出茶餐厅，由陆上玩到海上，展开「黑白85周年之旅」！即睇黑白 x 鸭灵号限定海上体验与免费5大互动体验站活动详情。

亲子好去处｜黑白 x 鸭灵号巡航 限定海上体验

为庆祝85周年，黑白特别与象征香港历史的传奇帆船「鸭灵号」合作，打造期间限定的维港海上体验。船上将有不同的「黑白」元素打卡位，大家还可伴随海风叹罐冰冻的黑白浓滑经典奶茶，更可吹住海风欣赏两岸天际线，这个「世一」体验绝对amazing！

黑白 x 鸭灵号巡航（图片来源：黑白）

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落船后还可到位于K11 Musea地下海滨长廊续航玩五大互动体验站，大家可登上「维港帆影」甲板位置，与维港天际线360度打卡；又可玩「港式味道．人生四格」，由镜头带大家穿越时空，到旧式大排档、70年代茶记与「黑白」合照；在「港味故事廊」可了解黑白淡奶的历史，还有经典奶茶杯的转变，可以一睹40年代的淡奶罐与奶茶杯；也可于「珍藏精品店」入手多款经典限定收藏品，包括有连韩国游客特别入手黑白奶茶杯，还有多款限定积木、生活用品，款款都极具收藏价值！

黑白港帆岸上体验@K11 Musea（图片来源：黑白）

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黑白 x 鸭灵号巡航

日期：即日起至6月15日

上船时间：16:30、17:30、18:30、19:30

上船地点：尖沙咀星光大道1号梯台（李小龙铜像附近）

网上购票：www.dukling.com.hk

黑白港帆岸上体验@K11 Musea

日期：即日起至6月14日

时间：10:00 - 21:00

地点：尖沙咀K11 Musea地下海滨长廊

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