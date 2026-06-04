秀明小学学生将种子大变身 五谷粮食拼出童趣大世界｜创意贴堂区

创意贴堂区｜咚咚咚！五颜六色的豆豆家族集合啦！秀明小学三年级的同学们，在综合艺术课程「种子大发现」单元中发挥创意。平日碗中的红豆、绿豆和玉米等五谷杂粮，在孩子们的巧手下，瞬间「大变身」成为一幅幅色彩缤纷的艺术画作。

创意贴堂区｜秀明小学学生用巧手将种子大变身

秀明小学三年级的同学们在这次创作不仅考验同学们的拼贴技巧，更激发了无限想像力。原来平凡的种子除了可供食用，还能化身为视觉盛宴。看着这些充满童趣的精彩作品，你是不是也想用眼睛把它们「吃掉」，一起感受这份独一无二的视觉美味呢？

秀明小学

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