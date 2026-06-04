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尖沙咀九龙酒店自助餐买一送一低至$191叹蟹脚 附无门槛减$168优惠码︳618优惠

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更新时间：11:28 2026-06-04 HKT
发布时间：11:28 2026-06-04 HKT

各位海鲜控爸妈要留意，今日（4日）中午12时有尖沙咀九龙酒店自助餐优惠买一送一，更附加618限定优惠码无门槛减$168，即低至$191便可尽情食蟹脚，自助晚餐更有全新「味游法国」主题晚餐，可以任食法式龙虾海龙皇汤、香煎鹅肝、原只矶煮鲍鱼、雪花蟹脚、北海道带子刺身，小朋友亦低至半价可大叹Mövenpick雪糕！想一次过水满足一家大小不同口味，就要即刻去入手自助餐优惠喇！

618优惠｜尖沙咀九龙酒店自助餐买一送一低至$191叹蟹脚

喜欢吃海鲜的爸妈，不要错过尖沙咀九龙酒店倚窗阁全新「味游法国」主题自助晚餐，重点推介法式龙虾海龙皇汤，还有清新的法式柠檬青口，亦有一系列冰镇海鲜，包括原只日式矶煮鲍鱼、雪花蟹脚、加拿大翡翠螺、鲜海虾、智利蓝青口、纽西兰青口、香草小龙虾，亦有北海道带子刺身、阿根廷红虾刺身；亦有充浠法国风情的法式烧鸭胸、香煎露丝玛莉羊扒，再试试红酒烩牛尾、宝云酥三文鱼、香煎鹅肝、北京片皮鸭、盐烧牛舌、和牛加州卷、软壳蟹加州卷，食品款式多不胜数！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而妈妈与小朋友最关注的甜品方面，就有法式焦糖炖蛋、芒果拿破仑千层酥、蛋白柠檬挞、法式开心果费兰蛋糕，于每晚8时15分更有火焰雪山！妈妈亦可叹多碗养生汤，主打材料有花胶、鲜人参、红枣、姬松茸等，滋润一下身心。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

至于自助午餐则有冰镇海鲜如雪花蟹脚、鲜海虾、矶煮鲍鱼，还有杂锦刺身、生滚海鲜粥、烟刁草三文鱼碟伴柠檬、碧绿翡翠炒海鲜及即切烤肉，也有不少养生膳食，将会轮流供应野生姬松茸焖鸡、日本山药蒸鲜排骨、养生汤，小朋友必大叹多达9款Mövenpick雪糕，妈妈就当然要来碗南北杏桃胶雪耳糖水补一补喇！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪｜618限定重磅优惠码｜成人买一送一｜儿童、长者低至半价】自助晚餐
供应时段：星期一至日及公众假期18:00-21:30；
父亲节（6月19-21日）：首轮17:00-19:30；次轮20:00-22:30
用餐时间：18:00- 21:30
优惠：成人HK$910起/2位，平均HK$455起/位，儿童（4-11岁）及长者（60岁或以上）HK$335/位
*输入优惠码【618KLB】减HK$168后：成人2位HK$742起，平均HK$371起/位
*输入优惠码【KOWLN80】减HK$80后：成人2位HK$830起，平均HK$415起/位
（原价成人HK834起/位，儿童及长者HK$614起/位）（已包括加一服务费）

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【独家快闪｜618限定重磅优惠码｜成人买一送一｜儿童、长者低至半价】自助午餐
供应时段：星期一至日11:30-14:30
父亲节（6月19-21日）：首轮11:00-13:15；次轮13:45-16:00
用餐时间：11:30- 14:30
优惠：成人HK$550起/2位，平均HK$275起/位，儿童（4-11岁）及长者（60岁或以上）HK$245起/位
*输入优惠码【618KLB】减HK$168后：成人2位HK$382起，平均HK$191起/位
*输入优惠码【KOWLN80】减HK$80后：成人2位HK$470起，平均HK$235起/位
（原价成人HK$504起/位，儿童及长者HK$449起/位）（已包括加一服务费）

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（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家快闪｜618限定重磅优惠码｜成人买二送二｜儿童、长者低至半价】自助晚餐
供应时段：星期一至日及公众假期18:00-21:30；
父亲节（6月19-21日）：首轮17:00-19:30；次轮20:00-22:30
用餐时间：18:00- 21:30
优惠：成人HK$1,820起/4位，平均HK$455起/位，儿童（4-11岁）及长者（60岁或以上）HK$335起/位
*输入优惠码【618KLB】减HK$168后：成人4位HK$1,652起，平均HK$413起/位
*输入优惠码【KOWLN80】减HK$80后：成人4位HK$1,740起，平均HK$435起/位
（原价成人HK$834/位，儿童及长者HK$558）（已包括原价加一服务费）

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【独家快闪｜618限定重磅优惠码｜成人买二送二｜儿童、长者低至半价】自助午餐
供应时段：星期一至日11:30-14:30；
父亲节（6月19-21日）：首轮11:00-13:15；次轮13:45-16:00
用餐时间：11:30- 14:30
优惠：成人HK$1,100起/4位，平均HK$275起/位，儿童（4-11岁）及长者（60岁或以上）HK$245起/位
*输入优惠码【618KLB】减HK$168后：成人4位HK$932起，平均HK$233起/位
*输入优惠码【KOWLN80】减HK$80后：成人4位HK$1,020起，平均HK$255起/位
（原价成人HK$504/位，儿童及长者HK$408）（已包括原价加一服务费）

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优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年6月4日12:00至6月10日23:50
使用日期：2026年6月5日至7月31日
地址：尖沙咀弥敦道19-21号九龙酒店2楼倚窗阁

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