体育提升孩子这方面的能力 运动真正意义不应被限制在争胜夺奖的框架之内｜高主教书院前校长杨世德专栏

近年随着学校体育科纳入呈分试计分项目，家长对子女参与运动的投入明显提高；周末的室内运动场、泳池与草地球场常见满满的学习者，旁边同时出现计时器、备忘纸与不断调整训练计划的教练团队。与此同时，因应社会环境变化，更多年轻人投入各类教练培训，令体育训练市场在短时间内迅速扩展。表面看来，这是孩子有更多机会接触运动的好消息。但市场繁荣背后，我们仍必须追问：体育训练的目标究竟是甚么？

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练就的是可靠的内在资产

站在教育者角度，体育并不是单纯为了把孩子锻炼成「能赢的人」。它更像一门全人培育的课，透过跑、跳、投、练与对抗，孩子能够强身健体，也能磨练意志，包括坚毅力、抗逆能力、解难技巧、团队合作与自律精神。这些品格往往难以用分数或奖牌完整呈现，却是他们日后面对人生挑战时最可靠的内在资产。然而，当家长与教练把「争胜」当作唯一指南，体育本义便容易被扭曲。有些孩子为了确保成绩过关而过度操练，甚至在受伤后仍硬撑，只因害怕影响呈分试表现；也有教练为了维持成绩与名气，只聚焦精英训练，忽略一般学员的成长节奏。长此下去，体育原本带来的快乐与自由，可能逐渐变成另一种压力。

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掌握真义才能获益

作为曾经从事体育工作的校长，我深信运动培训绝对值得支持，因为运动场上「跌倒再站起来」的过程，正是不可替代的人生课堂。但同时我更希望我们把重点放回整体素质，除了令孩子强身健体外，更能让他们学会面对失败、坚持目标、尊重对手与遵守规则。只有当体育成为培养学生体质与品格的途径，孩子才能真正从中获益。

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愿家长与教练共同守护体育的本源 —— 让汗水与笑声陪伴孩子，成为更坚强、更完整的人。不要只为分数与奖杯；更要为那份能够伴随一生的韧性与品格。

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高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

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