暑假亲子好去处｜KMB九巴车厂游学团暑假开团 低至$165参观KMB九巴车厂睇古董巴士/小手工工作坊

暑假亲子好去处｜如果家有小小巴士迷，熟悉每款型号的巴士、背熟各条巴士路线，那就要带他们走进巴士的「家」，参观巴士厂！九巴特别为大、小巴士迷举办KMB九巴车厂游学团，近日开放九巴车厂游学团暑假团的报名喇，快快报名带各位小小巴士迷去近距离与巴士、巴士的「家」接触，认识巴士历史！即睇参加九巴车厂亲子团报名连结及日期、地点！

暑假亲子好去处｜九巴车厂游学团亲子游 暑假开放报名低至$165

巴士是大家最常选用的交通工具之一，而九巴特别开放巴士厂让大家参观，让孩子踏足从未到过的巴士厂。于约75至90分钟的九巴车厂游学团中，约有60分钟舒舒服服在车上游览。沿途有导游详细讲解⁠，大家可「感受」巴士洗车过程，也更认识各种九巴日常维修工作，也可更了解环境保护，亦会介绍各架古董巴士。最特别的可说是清洁巴士，巴士将经过清洁滚筒，小朋友定必会觉得这个「洗白白」过程相当有趣。

暑假亲子好去处｜九巴车厂游学团亲子游 暑假开放报名低至$165（图片来源：KKday）

游览亦会参观古董巴士，也有机会跟古董巴士合照打卡，还有机会到访巴士车长训练驾驶技术的天台。参观后将有工作坊让小朋友做些小手作，大人则可参观车厂小测验。小朋友亦可在退役巴士改装而成的地方打卡，一尝做小司机的滋味。今次开放报名的KMB九巴车厂游学团 ，更包括深度游，将会包尖沙咀来回接送，参观技术训练工场，120分钟玩尽全厂！

亲子好去处︳九巴车厂游学团亲子游开放报名低至$165 （图片来源：KKday）

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【参观KMB九巴车厂 】

优惠：大小同价 HK$165

体验日期：2026年6月7、14、21、27、28日；2026年7月1、5、11、12、26日；2026年8月2、9、15、16、23、30日

时间：10:00 / 12:00 / 14:00 开始 （75-90分钟）

地点：沙田九巴车厂 - 沙田源顺围6-8号

活动内容：

．畅游九巴车厂（⁠感受巴士洗车过程、认识巴士维修、了解环境保护、古董巴士介绍）

．参观巴士驾驶学院及小手工工作坊

．活动完成后，每位参加者将获发纪念品及参观证书

购买连结：＞＞按此＜＜

【深度游．参观KMB九巴车厂 】

优惠：大小同价 HK$298

体验日期：2026年6月14、21日

时间：10:30 / 14:30 开始 （120 - 150分钟）

集合地点：尖沙咀汉口道半岛酒店旁

地点：沙田九巴车厂 - 沙田源顺围6-8号

活动内容：

．畅游九巴车厂（⁠感受巴士洗车过程、认识巴士维修、了解环境保护、古董巴士介绍）

．参观巴士驾驶学院及小手工工作坊

．活动完成后，每位参加者将获发纪念品及参观证书

购买连结：＞＞按此＜<

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