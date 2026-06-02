循道衞理联合教会李惠利中学「山中独木舟队」赴澳洲参赛夺4金 靠坚持与毅力步入「收成期」｜梁永乐专栏

中文有句连细路都识的成语叫「愚公移山」，比喻有志者事竟成。现实中，也不乏一些你以为「无可能」，但偏偏有人做得到的例子。例如本地学界有一队我称之为「来自山中的独木舟队」，不单在地理上没有优势，学生背景和家庭资源也不算充足，却多年来称霸学界，更多次冲出香港，代表香港到澳门、新加坡等地比赛，最近更应邀到澳洲参赛，一口气摘下四面金牌，创下一个又一个奇迹。

循道衞理联合教会李惠利中学独木舟队应邀到澳洲参赛，一口气摘下四面金牌。（图片来源：作者提供）

这所中学位于葵涌半山，进行水上活动完全没有「近水楼台」的便利。学生想要练艇，每逢周末都要牺牲休息的时间，比平时上学更早起床，转折坐上个多小时的巴士前往西贡，由早上九点练艇练到下午四点，再长途跋涉回家。我觉得单单是这份纪律与坚持，已经胜过不少一到周末就自动申请「躺平」的年轻人。

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当中成长比奖牌珍贵

这是循道衞理联合教会李惠利中学，独木舟队由张伟仑助理校长于十年前成立。学校以取录成绩「非顶流」及爱好运动的学生为主，起初张Sir甚至请其他老师推荐「较难管教」的学生加入。「学生顽皮往往因为缺乏自信，只要找到一件他们做得到的事，人就会改变。」学校特意透过参加比赛带学生「见世面」，甚至由校长与老师出钱，资助他们到海外参赛的机票和食宿。张Sir说，有学生到了中六，才因为参加比赛而第一次搭飞机。「学生觉得好尴尬，我就安慰她：『你已经比我更早坐飞机啦！』」

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今年可算是独木舟队的「收成期」。年初代表港队出战新加坡，夺得两银和一殿；其后又获邀到澳洲墨尔本参赛，再下一城夺得四面金牌。其中一位金牌得主平日非常怕丑，这次在澳洲寄宿当地家庭，又到大学交流，竟然鼓起勇气用英文访问当地学生。如果我是他的父母，见到儿子的成长，应该会觉得比奖牌更珍贵。

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「成绩」只是学校其中一种分类

带领独木舟队十年，张Sir亦常以「划艇比喻」来鼓励学生。「人生总有顺风和逆风的时候，只要用些时间，坚持下去，总会见到终点。」能够挨过每个星期舟车劳顿和刻苦训练的的学生，固然称得上是「韧力」仔女；但更有毅力的，我觉得是过去十年每个周末陪伴学生练习，有时甚至带同家人一起下水的张Sir。

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香港学童人口持续下降，中学一旦因收生不足而被杀校，学生成绩稍逊的中学很可能首当其冲。但这队山中独木舟队的奇迹 —— 学校透过运动成就及发展学生所长，在过去两年自行收生都大幅上升，证明「成绩分类」只是其中一种将学校分类的方法。宏观来看，每所学校都有其独特的价值和优势。如果像这类发展学生多方面潜能的中学首先被淘汰，家长又如何能够按子女的特质选择合适的学校？但愿这些各有特色的学校，在香港都能够各自各精彩。

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梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

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