618优惠｜荃湾西如心酒店自助餐限定1折 自助晚餐激抵$148叹雪花蟹脚/鲍鱼 5岁以下小童免费

跟小朋友外出用餐，提供各式各样美食的自助餐是首选，既可舒舒服服食足几小时「无人赶」，不少酒店餐厅更属亲子友善，环境舒适干净，爸妈就可安心松一松。今日（2日）荃湾西如心酒店有自助餐优惠，618限定1折，自助晚餐由原价$738激减至$148！更可任食雪花蟹脚、鲍鱼、三文鱼刺身，还可无限畅饮汽水及啤酒！同场亦有自助餐买一送一优惠，自助午餐5岁以下小童更免费！即睇自助餐优惠详情与快抢连结，一阵去入手喇！

618优惠｜荃湾西如心酒店限定1折

荃湾西如心酒店Café Circles拥有特高楼底、餐饮空间与座位舒适宽敞，加上开扬的城市景致和海滨景色，令人食得开怀！最重要是步行数分钟直达港铁荃湾西站，交通够方便，现在消费满HK$500更送3小时泊车，带小朋友去开餐就更轻松喇！除了以下的618限定1折优惠，亦有晚餐买一送一优惠，低至HK$443/位，而午餐则低至HK$263/位，5岁以下小童免费至6月30日！

（图片来源：KKday）

今次618优惠限定1折的「星马滋味汇馔」自助餐将提供多款冰镇海鲜，包括雪花蟹脚、鲍鱼、冻虾、蓝青口，还有三文鱼刺身、吞拿鱼刺身及各式寿司！喜欢吃星马道地美食必试招牌辣椒蟹、秘制肉骨茶、星洲炒粿条、叻沙汤面、奶油麦片虾，更有即席炮制汤面，热辣辣够惹味！现烤亦有多款即烤烧物、香烤羊架，而妈妈最关注的星马主题甜点就有咖央多士、D24榴梿忌廉班戟、斑兰咖央戚风蛋糕、榴梿蛋糕、古法豆腐花，小朋友就可大大啖叹Häagen-Dazs雪糕杯，更有无限畅饮汽水及啤酒（含本地维他奶及细樽装啤酒）呢！

（图片来源：KKday）

【KKday618年中大促限定｜激减1折】自助晚餐

用餐时间：18:30-21:30

优惠：HK$148/位（原价HK$738/位）

（已包括加一服务费）

*1 折优惠每名会员只限购买一位

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【KKday618年中大促限定｜买一送一】自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原价HK$438/位）

．星期六、日及公众假期HK$658/2位，平均HK$329/位（原价HK$548/位）

（已包括加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【KKday618年中大促限定｜买一送一】自助晚餐

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$886/2位，平均HK$443/位（原价HK$738/位）

．星期五至日及公众假期HK$934/2位，平均HK$467/位（原价HK$778/位）

（已包括加一服务费）

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【KKday独家优惠｜低至75折】自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五成人HK$351/位・长者HK$287/位・儿童HK$223/位

．星期六至日及公众假期成人HK$439/位・长者HK$367/位・儿童HK$287/位（特别日子除外）

（原价星期一至五HK$438/成人，HK$358/长者，HK$278/儿童；星期六至日及公众假期

HK$548/成人，HK$458/长者，HK$358/儿童）

（现场另收加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【KKday独家优惠｜低至65折】自助晚餐

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四成人HK$554/位・长者HK$426/位・儿童HK$329/位

．星期五至日及公众假期成人HK$584/位・长者HK$456/位・儿童HK$374/位（特别日子除外）

（原价星期一至四HK$738/成人，HK$568/长者，HK$438/儿童；星期五至日及公众假期

HK$778/成人，HK$608/长者，HK$498/儿童）

（现场另收加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月2日15:00至6月8日23:59

使用日期：2026年6月2日至7月31日

用餐地址：荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店9楼CaféCircles

用餐时间：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

*消费满HK$500享3小时免费代客泊车服务

*此兑换餐券不能与任何其他促销优惠、折扣或礼品券同时合并使用

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