小一统一派位2026「提早放榜」家长今早收小一大抽奖结果SMS 教育局：技术上错误 一致以明日公布为准

原定于明、后两天（3、4日）公布的小一统一派位结果，今早（2日）有多名家长于早上9时许收到短讯SMS通知「派位结果」，家长们纷纷将消息上载至社交平台及家长群组欲确定消息，有家长亦致电学校查询。而《亲子王》编辑于早上10时致电教育局查询，教育局回复已就「派位结果」提早发放与电讯公司联络，并正修正错误，同时吁家长忽略该短讯，派位结果将会以明日（3日）发放的为准确。

小一统一派位2026｜小一统一派位结果「提早」公布 家长大叹失望

今早（2日）早上9时许，有不少正等待明天（3日）小一统一派位公布结果的家长接收到教育局的短讯通知「派位结果」，有家长担心为「诈骗短讯」，也有家长发现短讯上的日子错误，为2025年注册日子。多名家长致电教育局，致热线「大塞车」而未能接通查询，有家长则致电小学查询消息真确，有学校回复查询家长「家长你好，知道有些家长收到教育局统一派位短讯通知，学校已致电教育局查询。教育局表示由于电讯公司发放了错误讯息，一切派位资讯以明天作准，敬请留意。」《亲子王》编辑亦有就此事致电教育局查询，教育局回复已就「派位结果」提早发放与电讯公司联络，并正在修正错误，同时吁家长忽略该短讯。

（图片来源：Threads@rowingluen）

有家长指，摆乌龙的「派位结果」理想，为第一志愿，「我都收到，派左第一志愿，但年份系2025，希望冇错啦」，也有人收到时心情紧张，指自己「弹出嚟𠮶吓心都卜卜跳」，但得知结果未能作准，心情如坐过山车般大为失望；亦有家长指「而家仲怀疑紧个讯息真定假」、「早左一日，我都怕系假，仲要年份都错埋，晏d睇下有冇信先」。

（图片来源：Threads@beanchloebaby）

3个方法取得小一统一派位结果

曾于本年1月25日或之前为子女办妥统一派位选校手续的家长，将可透过以下方式得知派位结果：

已使用「智方便」或「智方便+」启动「小一入学电子平台」帐户的家长，可于6月4日上午10时起透过电子平台查阅统一派位结果。（图片来源：智方便）

已使用「智方便」或「智方便+」启动「小一入学电子平台」帐户的家长，可于6月4日上午10时起透过电子平台查阅统一派位结果。（图片来源：智方便）

倘若家长在6月5日仍未收到有关邮件或香港邮政发出的「领取邮件通知卡」，可于6月6或7日到指定的领取中心取回《小一注册证》，届时请参阅教育局小一入学统筹办法网页 所载详情。

有关取得小一大抽奖结果可浏览：教育局小一入学电子平台网页

（内有载有短片及家长指南，介绍启动及登入「小一入学电子平台」帐户，以及经电子平台查阅派位结果的详情。 )

特殊情况的安排：叩门成功要如何取回《小一注册证》？

收到2026/27年度小一统一派位结果后，家长须于6月9日（星期四）或10日（星期五），于学校办公时间内到获派学校办理注册手续。教育局续指，若家长因要事未能于上述日期办理注册手续，应事先与获派学校负责注册的人员联络，以便另作安排，否则将被视作放弃该学位论。如于公布派位结果期间或在注册日期内，本港遇上恶劣天气或其他特殊情况，家长须留意电台及电视台宣布有关统一派位或注册的特别安排。

（图片来源：星岛图片库）

若有特殊情况，如子女因迁居至另一区，以致原来获派的学校与住所距离太远，而家长决定放弃获派的学位，则不应办理注册手续。在此情况下，家长可亲自携同子女的《小一注册证》及新居地址的证明文件正、副本（例如印有家长或监护人姓名的租约、差饷单、水费单或电费单），前往九龙塘沙福道19号教育局九龙塘教育服务中心西座平台教育局学位分配组办理转校手续。



小一叩门︳港岛区各区热门学校 - 圣若瑟小学（图片来源：星岛图片库）

学童于收取《小一注册证》后，应先往获派学校注册。在办妥入学注册手续后，因特殊情况，或对结果不满意欲叩门等因素而需要自行转校，家长亦应先获得另一所学校答允录取，才前往原先获派的学校取回《小一注册证》，因为当原校把注册证交回家长时，等同即时取消其子女获派的学位。如不于指定日子到《小一注册证》结果到校注册，教育局会假设家长自动放弃学位。

小一统一派位有用资讯

教育局二十四小时自动电话查询服务：2891 0088（听取有关小一派位的一般资讯）

个别查询：

．港岛及离岛：2832 7610

．九龙：2832 7620

．新界西：2832 7635

．新界东：2832 7659

．一般查询：2832 7700／2832 7740

延伸阅读：13件小一叩门所需文件

除了要填好申请表，不少学校都需亲自递交申请表，于交表时亦要带齐以下资料，免挂一漏万而失去了交表时机。

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