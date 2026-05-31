带SEN孩子玩转主题乐园 3大注意点纾缓感官压力：要留意设施「刺激度」｜SEN学堂

我是一名不折不扣的「大细路」，总爱在旅行中加入「主题乐园」的行程。精彩刺激的机动游戏、载歌载舞的巡游表演、琳琅满目的精品手信⋯⋯令我满心期待，乐而忘返。然而，对于SEN及高敏的日月公主来说，前往如此欢愉之地，却暗藏不少挑战。孩子们应有的兴奋，竟悄悄地被焦虑取代。

SEN孩到「主题乐园」的暗藏挑战

犹记得那天……步入乐园门口，一条纸手带被挂在日月公主的手腕上。使我已特别请求职员把它调校得松一点，但日月公主仍感不适难受。她不停尝试调整它，甚至想把它撕掉，嘀咕着：「点解一定要带？」

安坐表演区，虽然我们已选取较后的位置，但舞台的音乐节拍强劲，令对声音敏感的日月公主皱起眉头，表现烦躁。她偶尔还掩耳申诉：「好嘈呀，几时完呀！」坐在她身旁的我，尝试分散她的注意力，也建议她在需要时，可把耳机戴上以减低舞台声响。

（图片来源：PhotoAC）

走进室内游乐设施的排队区，轮候人数较多，环境挤逼局促。才十多分钟，日月公主已不耐烦，时而倚傍栏杆，时而触摸旁边装饰。她开始扭哭，喊声及肢体动作也影响着附近的游人。我连忙从背包拿出她喜爱的减压玩具，暂时安抚她。

踏进一个会移动的游乐设施，在其中一幕场景中，灯光突然变得昏暗。这毫无预兆的转变，让日月公主顿感不安徬徨。看着她呆滞的表情，我只能轻握她手，祈求快点「雨过天晴」。

（图片来源：Freepik）

做好3个小细节 让亲子同乐

SEN或高敏孩子在乐园游玩时，或会因感官刺激导致情绪过载。作为家长，除了准备食物、饮品及日用品外，还可以怎样让自己和孩子更享受玩乐呢？

1. 排队制度

不少乐园均有为特别需要人士提供优化排队的服务，例如缩短他们的排队时间、容许他们在非排队区内等候、让父母可轮流登上游乐设施等。大家前往主题乐园前，不妨浏览相关网页或向其游客服务部查询。

（AI生成图片）

2. 乐园设施

现今科技先进，大部分乐园已备有网页，甚至手机应用程式，可供游人查看乐园设施、位置、服务及轮候时间等资讯。父母除了着眼于玩乐及餐饮外，也可特别留意辅助设施，如游客服务部、救护站、洗手间、水机、祈祷室、安静区等，以便在孩子需要时，能尽快找到合适的地方及工作人员协助。

（AI生成图片）

3. 游乐设计

部分主题乐园非常贴心，会于地图或游乐设施入口以符号显示或文字标注该游乐设施的刺激程度及感官效果，如声音、灯光或气味。在排队区内外，亦有游乐设施的影片及提示。家长不妨细心留意，跟孩子一起观看及解说，特别是设于室内的游乐设施，相对更易令人低估内里的「惊喜」。

（AI生成图片）

原来，有一个名为「国际认证与持续教育标准委员会」（IBCCES）的机构，会为主题乐园评审及认证为「自闭症谱系障碍中心」（CAC），确保该主题乐园的设施较为「SEN友善」，以及内里的工作人员具备相关认识和处理技巧。你知道吗？香港也有乐园榜上有名！

冀望有天，每一个孩子及家庭都能享受主题乐园带来的欢乐；渴望有天，每一个主题乐园均能为SEN家庭及孩子带来欢乐。

FB@日月公主SEN之日月版主影子

影子 —— 看似灰暗无色，一片孤寂；回头一看，却见暖暖光芒，照耀前路。这是我的笔名，也是我的提醒！育有两名SEN孩子 —— 星宿王子（确诊ADHD）及日月公主（确诊读写障碍及ADHD并伴有ASD

征状）。透过专页「日月公主SEN之日月」分享养育SEN孩子的甜酸苦乐及高低起跌，与同路人互勉共情，同路同行。

相关文章｜亲子瑜伽：让爱与成长「动」起来 3个瑜伽动作推介全方位提升孩子身心灵

相关文章｜拆解SEN孩子学习乐器3大挑战 英国皇家音乐学院考试原来有特殊调适申请？｜SEN学堂