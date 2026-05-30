全新室内游乐场4大推介 人气XVENTURE室内运动竞技/玩布袋滑梯+弹床气球屋｜亲子好去处

亲子好去处｜初夏多雨，天气开始炎热，不想周末因下雨天而苦恼放电节目，就要留意以下最近新开或全面翻新的室内游乐场选择，全天候室内冷气开放，无惧任何天气状况！

全新室内游乐场推介1：Sunday Island全面升级扩张

去年于钻石山荷里活广场开张的Sunday Island是区内少有开设于大型商场的playhouse，地点位于地

铁站上盖，交通方便。

●荷里活分店的扩充及装修工程已于4月完成，全场6,000呎让小朋友任跑任跳。（图片来源：《亲子王》）

今年4月Sunday Island全面扩张，除了将原址设施升级，更把对面铺位一并租下，让小朋友有更大玩乐空间。本来已有的攀石、波波池、喇叭滑梯、飞索和魔鬼滑梯等继续保留，同时增设布袋滑梯、弹床气球屋、「眼明手快」、「智力迷宫」及双人足球桌等，好玩度大大增加，收费不变，同时亦设有派对空间可举行生日会、毕业聚会等，一站式方便各位家长。

怕玩滑梯时穿 短裤、短裙皮肤磨擦影响滑行？可用店内提供的布袋，滑得更顺畅！（图片来源：《亲子王》）

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Sunday Island（钻石山店）

地址：钻石山荷里活广场1楼123号店

时间：周末及假日11:00 - 20：00；平日11:30 - 19:30

收费（1大1小）： 假日 $160 / 1小时，$190 / 1.5小时，$220 / 2小时，额外成人 $80 / 位；平日 $110 / 1小时，$140 / 1.5小时，$150 / 2小时，$170 / 3小时，额外成人 $30 / 位

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全新室内游乐场推介2：Wonder Valley谷仔乐园 铜锣湾最新Playhouse

作为香港亲子餐厅×Playhouse的元祖，大树先生的家于九龙及港岛的两间分店已于今年正式结业。不少家长大感不舍的同时，也希望铜锣湾能再有一个适合幼儿玩乐的地方。

Wonder Valley代之前的大树先生的家，成为铜锣湾区唯一大型playhouse。（图片来源：《亲子王》）

Wonder Valley今年4月正式于铜锣湾皇室堡、原身为大树先生的家旧址开设其第二间分店，和荔枝角分店一样场地宽敞衞生，而且绝大部分都适合婴幼儿玩乐，更有不少桌面玩具和墙上游戏等，动静皆宜，善用场地空间。店内一隅有饮食休息区，也设有储物柜，收费相当实惠，成为会员更可以优惠价畅玩荔枝角及铜锣湾两店。铜锣湾店将推出更多以「Learn and Play」为题的playgroup及工作坊，敬请留意官方社交平台！

跳弹床结合射球游戏更好玩。（图片来源：《亲子王》）

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Wonder Valley（铜锣湾店）

地址：铜锣湾皇室堡15楼1501 - 1505号铺

营业时间 ： 星期一至五 11:00 - 19:30 （最后入场 18:30） ；星期六、日及公众假期10:00 - 19:30 （最后入场 18:30）

收费（1大1小）： 非会员 平日$130 / 小时（额外成人收费$80），另须付$300现金按金；星期六、

日及公众假期 $160 / 小时（额外成人收费$100），另须付$500现金按金；会员 平日110积分 / 小时，星期六、日及公众假期 130积分 / 小时（开通会员卡后，可享$1 = 1积分）

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全新室内游乐场推介3：XVENTURE 室内运动竞技

随着孩子慢慢长大，playhouse未必能满足小朋友追求刺激和向难度挑战的欲望，想大人、小朋友都玩得开心又能做运动？

由悬木、绳索及活动支点构成的全港最高离地超过3米室内高空绳网阵。（图片来源：XVENTURE）

国际顶级室内新世代运动竞技品牌XVENTURE将会继泰国清迈全球首间都市运动技竞场后，于5月15日登陆香港，将高强度运动与尖端科技完美结合。近两万呎空间打造令人血脉贲张的极致挑战之地， 包括八米高、全港最斜坡度的「高速滑板滑梯」与「火箭飞毯滑梯」， 全港最高、离地逾三米高的室内高空绳网阵、忍者障碍赛、互动运动竞技场、极限攀爬等九大主题区域合共26项挑战，适合六岁或以上的成人及儿童，亲子都可以同场竞技一番！

坐上巨型圆球，展开低空滑索之旅。（图片来源：XVENTURE）

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XVENTURE

地址：鲗鱼涌康山道1 - 2号康怡广场南座4楼

营业时间： 星期一至四 12:00 - 20:00，星期五、六、日及公众假期 11:00 - 21:00

对象： 6岁或以上（部份设施需要达到高度120厘米或以上）

费用（亲子组合）： 星期一至四（公众假期除外） $308起、星期五至日及公众假期 $398起。

购票平台：https://bit.ly/4w8jGFj

全新室内游乐场推介4：百田游园 哥哥姐姐陪玩

百田游园继马鞍山分店后，今年3月推出佐敦店全新分店。新分店占地逾5,000呎，无梁柱可一眼追踪小朋友玩耍位置。场内有沙池、巨型充气城堡及多款桌游玩具。

佐敦百田游园的充气城堡以埃及金字塔为造型。（图片来源：百田游园）

最吸睛的莫过于结合了大型波波池与滑梯的冒险寻宝主题攀爬架，让孩子尽情穿梭。而且每个设施都有职员看管和陪小朋友玩，爸妈可以趁机在旁唞唞。每逢节日，场内更会大派礼物，店面积虽不及马鞍山店，但胜在各样游乐元素也有，小朋友亦有机动游戏等可玩完再玩，消磨一、两小时绝无难度。

大量骑马仔、学步车供幼童穿梭场内。（图片来源：百田游园）

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百田游园（佐敦店）

地址：尖沙咀弥敦道219号庄士伦敦广场2楼

营业时间： 星期一至四 14:00 - 20:00 （如14:00前来玩，需提早1日预约。）；星期五及假期前夕 11:00 - 21:00； 星期六日及公众假期10:00 - 21:00（佐敦必需预约，营业时间请先向客服查询）

收费（1大1小）：$240起 / 2小时、$140起 / 1小时

优惠场 ： $140起 （星期一至四 18:00 - 20:00；星期五六日、假期前夕及公众假期 19:00 - 21:00）

查询及预约：6216 6311（WhatsApp）

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