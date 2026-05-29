北角循道学校学习成果展 非遗彩绘/幸福加油站/角乐小伙伴见面会｜学校开放日

繁忙的都市生活，令人忘记了幸福的滋味，位处北角的北角循道学校（下称北循），期盼建立一个幸福的社区。北循将于6月化身成一座巨大的「幸福梦工场」，一班「北一样」的小小创造家，带领大家走进由创意、歌声与色彩编织而成的奇妙世界。如果你是K1至K3幼稚园生的家长或有兴趣人士，可以带同孩子一起报名参加北循的「同造幸福香港」主题学习成果展。

学校开放日｜北角循道学校学习成果展 欢迎K1 - K3幼稚园生免费玩

北角循道学校一直推动主题式探究学习，鼓励学生走出课室，是次成果展完全由学生主导，亲自制作成品。各级别均设有不同且贴地的特色主题：小一 - 幸福之地 —— 寻游香港「角乐」、小二 - 幸福群体 —— 童眼香港、小三 - 幸福群体 —— 未来的我们（工作体验）、小四 - 幸福光阴 —— 珍惜非遗文化（涵盖饮食文化、传统小巴牌、纸与艺术及中医药文化）、小五 - 幸福之地 —— 探索香港的另一角（吉澳、谷埔、梅子林）及小六 - 幸福香港未来计划「幸福光阴 —— 科技智创未来」（AI短片制作）。

北角循道学校主题学习成果展（图片来源：北角循道学校）

活动当天特设「角乐小伙伴」会面活动，它们是来自遥远星球的六位北循好朋友：C Leo、Freddy、Nathan、Eleanor、Novie和Beatrice，代表「北角的快乐小伙伴」，每位都拥有独特的生命特质。成果展当天还有歌舞《希望的幸福》、非遗彩绘及幸福加油站，既可欣赏北循孩子的学习成果展现，亦能感受歌舞带来的正能量。提醒参加者要穿着运动服饰，自备小背包及食水，当天幼稚园生将与家长共同参与精彩活动。

北角循道学校主题学习成果展（图片来源：北角循道学校）

点击图片浏览以往北角循道学校学习成果展活动花絮：

参加活动之余，家长与小朋友亦可趁机了解学校特色，感受这所资助全日制男女校学校的浓厚关爱文化与创新氛围。属14校网的北角循道学校，推行小班教学，每班约25人，以「以生命影响生命」为教学理念，学校积极推动STREAM跨学科学习，设有STREAM Lab及STEM活动周，鼓励学生参与校内外科技比赛，培养创科思维。

北角循道学校（图片来源：《亲子王》）

升中成绩亦出色，于2024-2025年升中统一派位中，获派首志愿百分率达93.4%，首三志愿更达97.8%，当中不乏派至英中名校，如张祝珊英文中学、香港中国妇女会中学、港岛民生书院、玛利曼中学等，以往亦有学生考入圣保罗男女中学、英皇书院等名校，显示学校在学术上的稳健基础。

（图片来源：北角循道学校）

北角循道学校学习成果展

日期：6月27日（星期六）

时间：10:00 - 13:00

地址：北角百福道15号

对象：K1 - K3幼稚园生、家长及有兴趣人士

查询：2561 9693

报名：＞＞按此＜＜

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