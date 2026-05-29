屈臣氏小小店长体验日全港召募免费玩兼有礼物 模拟接待/收银/健康美容顾问｜儿童职业体验

儿童职业体验｜天文台天天发出炎热警报，想带小朋友去放电，不一定躲在室内游乐场，试玩不同的儿童职业体验一样好玩，更可边玩边学习。屈臣氏小小店长体验近日全港召募小店员，小朋友可以免费玩不同的小任务，如模拟接待客人，也可当收银，亦可做个小小健康美容顾问！完成任务更有「小小店长证书」及小礼物。即睇儿童职业体验报名方法与屈臣氏小小店长体验活动详情！

（图片来源：屈臣氏）

儿童职业体验｜免费玩！屈臣氏小小店长体验全港召募

想为小朋友准备一个好玩又具学习价值的活动？屈臣氏将于2026年6月20日在九龙湾德福广场分店举办「屈臣氏小小店长体验日」，费用全免！

（图片来源：屈臣氏）

小朋友可在真实的零售门市内，换上专属的小制服做小店长，于店内体验不同的店务工作，既可亲自动手尝试产品上架与货架大变身，与其他小店员合作，培养出满满的责任感；又可 化身小小健康美容顾问，尝试向现场「顾客」大胆推介精选产品，从中发掘分享的乐趣并大大增强自信心。

（图片来源：屈臣氏）

客人要付款了，小店员就变身小小收银员，在好玩的模拟接待与收银过程中，大大提升沟通技巧与应变智慧。 顺利完成任务后，小店员更可获颁「小小店长证书」及得到精美小礼物。今次活动费用全免，想为小朋友带来一场充满欢乐与挑战的沉浸式零售初体验，就要快快报名，名额有限呀！

（图片来源：屈臣氏）

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屈臣氏小小店长体验

日期：2026年6月20日（星期六）

时间：10:00 - 12:00

地点： 九龙湾德福广场一期 G52 号舖—屈臣氏分店

对象： 6 至 10 岁儿童（名额 15 名*）

报名连结：＞＞按此＜＜（6月8日截止报名）

*活动受条款及细则约束。如报名人数超出上限，名额将以抽签方式决定。

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