孩子缺乏自信或许问题不在「害怕」 提升孩子自信的3大关键｜儿童游戏治疗

许多孩子在面对挑战时，总显得缺乏自信，动辄哭闹或直接逃避。家长们想方设法，希望孩子在台上或处理事务时能展现应有的自信。但究竟自信从何而来？又是如何建立的？家长该如何提供有效协助？今天想与大家分享一些核心观察。很多时候，孩子没自信并非因为害怕面对事情，而是害怕面对「无法应对的局面」。以台上表演为例，孩子上台前显得恐惧，往往不是因为对表演内容不熟悉，而是害怕失败后的连锁反应 —— 例如他人的嘲笑，或是看见父母失望的表情。这反映出孩子对事情的认知与家长的

期望存在落差：家长看重的是「结果」，孩子在意的却是「过程」中的安全感。若此时仅用物质奖赏或口头鼓励，往往难以触及孩子内心的恐惧。

个案分享：当「不喜欢」 变成逃避的保护色

我最近处理过一个个案，孩子对上学表现得极度缺乏信心，每天早晨都以拖延、不合作等反叛行为来表达抗拒。家长尝试过喝骂、惩罚甚至利诱，却始终无法扭转局势，且孩子也说不出具体讨厌上学的原因。

（AI生成图片）

在深入了解其生活细节后，我发现了关键：孩子的口头禅是「我不喜欢」。而每当孩子说出这句话，家长就会立刻为他找借口或提供替代方案。

孩子说不喜欢吃这道菜，家长立刻问：「那你喜欢吃甚么？我再去买。」

孩子不喜欢新活动，家长马上用其他娱乐来缓解他的情绪。

（图片来源：PhotoAC）

久而久之，孩子习惯了这种「撤退模式」。他的没自信，并非能力不足，而是习惯了这种毋须面对挑战的处理态度。针对这种情况，我建议家长从以下几点作出改变：

提升孩子自信的3大关键

1.强化孩子解决问题的能力

在日常生活中，家长应从「主导者」转为「引导者」。在确保安全的前提下，让孩子自行处理事务。家长参与得越少，孩子学习得越快。最有效的成长往往源于从错误中修正，这能让孩子明白：失败并不可怕，我有能力解决它。

（图片来源：PhotoAC）

2. 父母先练习不说「不」

正向教育强调减少负面氛围。当家长遇到不擅长或困难的事务时，不应直接脱口而出：「我不喜欢这件事！」而是改说：「这件事虽然有难度，但我愿意尝试一下。」这种对挑战的积极态度，会直接潜移默化影响孩子。

（图片来源：PhotoAC）

3. 在日常琐事中实践身教 多陪伴孩子

参与不同的生活事件，透过身教让孩子学习应对之道。例如全家吃自助餐时，不要由家长全权负责取食物。让孩子共同参与这些简单的工作，练习在人多的环境中解决取餐等小困难。这些生活琐碎事的累积，正是建立自信最扎实的基石。

（图片来源：PhotoAC）

自信不是给出来的，而是孩子在一次次「我能做到」的经验中长出来的。当家长学会适时放手，孩子才有机会茁壮。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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